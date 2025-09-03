시세섹션
통화 / DSHUSD
암호화폐로 돌아가기

DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
부문: 암호화폐 베이스: Dashcoin 수익 통화: US Dollar

DSHUSD 가격이 당일 1.57%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 19.520 USD와 고가 20.110 USD로 거래되었습니다

대쉬 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 대쉬 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

DSHUSD News

일일 변동 비율
19.520 20.110
년간 변동
17.470 71.130
이전 종가
19.760
시가
19.770
Bid
20.070
Ask
20.100
저가
19.520
고가
20.110
볼륨
4.605 K
일일 변동
1.57%
월 변동
1.41%
6개월 변동
-24.61%
년간 변동율
-23.63%
20 9월, 토요일