통화 / DSHUSD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
부문: 암호화폐 베이스: Dashcoin 수익 통화: US Dollar
DSHUSD 가격이 당일 1.57%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 19.520 USD와 고가 20.110 USD로 거래되었습니다
대쉬 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 대쉬 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
DSHUSD News
- 초기 테스트 결과 아마존과 월마트가 식료품 배달 가격 선두주자로 나타나
- Early tests show Amazon and Walmart are price leaders in grocery delivery
- 인스타카트, 뉴욕시 식료품 배달 노동자 최저 임금 승인에 하락
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Alibaba to raise $3.2 billion via convertible bond to fund cloud growth
- DA Davidson raises DoorDash stock price target to $260 from $190
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- 3 “Strong Buy” Growth Stocks to Buy Now, According to Analysts – 9/9/2025 - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DoorDash’s acquisition of Deliveroo clears key regulatory hurdles
- DoorDash’s $3.93 billion acquisition of Deliveroo gets EU approval
- EU approves takeover of Deliveroo by Doordash
- Ace Hardware partners with DoorDash for nationwide delivery service
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Food Delivery Powers JD's Growth: Can New Businesses Turn Profitable?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Amazon stock
- Bear of the Day: JD.com (JD)
- DoorDash: I'm Deterred By Amazon's Grocery Push And Uber's Acceleration (NASDAQ:DASH)
- Wells Fargo lifts EBITDA for rideshare, delivery on ad momentum
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- DoorDash: Compelling Acceleration That Defies Macro Malaise (Upgrade) (NASDAQ:DASH)
- Amazon stock rating reiterated at Overweight by Barclays on AI growth
- Chewy Stock Sees Relative Strength Rating Run Higher
- DoorDash stock rating reiterated at Buy by Truist on strong spending data
일일 변동 비율
19.520 20.110
년간 변동
17.470 71.130
- 이전 종가
- 19.760
- 시가
- 19.770
- Bid
- 20.070
- Ask
- 20.100
- 저가
- 19.520
- 고가
- 20.110
- 볼륨
- 4.605 K
- 일일 변동
- 1.57%
- 월 변동
- 1.41%
- 6개월 변동
- -24.61%
- 년간 변동율
- -23.63%
20 9월, 토요일