DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar

20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sektör: Kripto para Baz: Dashcoin Kâr para birimi: US Dollar

DSHUSD fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 19.520 USD ve Yüksek fiyatı olarak 20.110 USD aralığında işlem gördü.

Dash vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Dash fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
19.520 20.110
Yıllık aralık
17.470 71.130
Önceki kapanış
19.760
Açılış
19.770
Satış
20.070
Alış
20.100
Düşük
19.520
Yüksek
20.110
Hacim
4.605 K
Günlük değişim
1.57%
Aylık değişim
1.41%
6 aylık değişim
-24.61%
Yıllık değişim
-23.63%
21 Eylül, Pazar