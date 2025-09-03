Dövizler / DSHUSD
DSHUSD: Dashcoin vs US Dollar
20.070 USD 0.310 (1.57%)
Sektör: Kripto para Baz: Dashcoin Kâr para birimi: US Dollar
DSHUSD fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 19.520 USD ve Yüksek fiyatı olarak 20.110 USD aralığında işlem gördü.
Dash vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Dash fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.520 20.110
Yıllık aralık
17.470 71.130
- Önceki kapanış
- 19.760
- Açılış
- 19.770
- Satış
- 20.070
- Alış
- 20.100
- Düşük
- 19.520
- Yüksek
- 20.110
- Hacim
- 4.605 K
- Günlük değişim
- 1.57%
- Aylık değişim
- 1.41%
- 6 aylık değişim
- -24.61%
- Yıllık değişim
- -23.63%
21 Eylül, Pazar