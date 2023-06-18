エラー、バグ、質問 - ページ 69

5ロットずつ3つのポジションが開いていると仮定し、そのうち1つのポジションを5ロットの反対注文で決済するとします。結局、オーバーシュートしてしまう...。

15ではなくボリューム<=14 ロット、ポジションのいずれかの部分的な（または完全な）閉鎖と開いている場合、私はそれを理解するように、ルールは違反されません...

詳細は省きますが、どの3つのポジションのことを指しているのでしょうか？1つのシンボルにつき、1つのポジションしか存在できない。PositionSelectなど、ヘルプのいたるところに追加しているくらいだ。

Rosh:

詳細は省きますが、どの3つのポジションのことでしょうか？各楽器のポジションは1つだけで、PositionSelectの ヘルプなどにもこのことが書かれています。


3つのキャラクター、3つのポジション。(お酒は飲まなかったし、大麻も吸わなかった）。

多くのトレーダーは、注文にSLとTPを指定しないことを好みますが、もし指定されていた場合、早めにポジションを決済する必要があるかもしれません。

シンプルな状況：EUR、GBP、JPYに買いを入れる。各ポジションは5ロット、合計15ロットです（これはルールと矛盾しません）。EURのSELL-LIMITが5ロットの場合、オーバーリミットとなりルール上失格となります。

追記

もちろん、マーケットオペレーション（Buy and Sell）はここに含まれないかもしれませんが（オープンポジション＋リミッターをコントロールするルールであれば）、マーケットオペレーションです。

 
混同しないように、「アカウント情報」をご覧ください。

enum_account_info_double

識別子

商品説明

物件タイプ

アカウントバランス

預金通貨建ての口座残高

二重

ACCOUNT_CREDIT

預金通貨で発行されたクレジットの金額

二重

ACCOUNT_PROFIT

預金通貨建ての当座預金利益

二重

ACCOUNT_EQUITY

預金通貨建ての口座の持分の価値

二重

アカウント制限量

1シンボルにつき オープンポジションとペンディングオーダー（方向に関係なく）の最大許容総量

二重

だから、チャンピオンシップのリターンは5.0になる。申し訳ありません、調べました。

それにしても、やはりポーズが5ロット分開いていると、逆の相場操作だけではオーバーシュートにはならないのでしょうか。

追記

でも、チャンピオンシップに参加していないので、その危険はないと思っています。この制約の正しい扱いは理解したいところですが...。

 

こんにちは。

CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。

ストップレベル

注文時の最小インデントを ポイント単位で取得する

しかし、そのインスタンスからアクセスしようとすると

メソッドは表示されません。

.StopLevel() は「手動」で入力できるのではないかという疑いもありましたが、この場合でもクラスはそれを認識しません。

何が問題なのか、教えていただけると幸いです。

まず、謎の質問ですが、もし、結果がint型 であるCsymbolInfo::StopsLevel()メソッドについての質問であれば、なぜ DoubleToString(IntではなくDoubleで動くから )なのでしょうか？

次に、（あなたの場合のように）オートジェンでGLANDSが切り取られていなければ、全部見えてもいいのですが......。:)

 
間違っています。チャンピオンシップは15を返し、デモは0（制限なし）を表示するはずです。
 
メッセージありがとうございます！サイズ調整しましょう。現在、このメソッドはStopsLevel() として宣言されています。
Rosh:
間違っています。チャンピオンシップは15を返し、デモは0（制限なし）を表示するはずです。
そっか、初めて聞いたのは15くらいか...（たぶんオーバーヒート）。:)
Rosh:
メッセージありがとうございます。現在、このメソッドはStopsLevel() として宣言されています。

どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）

解明する価値もない。DoubleToStringに 整数も理解できるように教えるという目的だけならともかく、（IntegerToString()があるのに）なぜそんなことをするのか教えてください...。

