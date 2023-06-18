エラー、バグ、質問 - ページ 69 1...626364656667686970717273747576...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.07.28 13:22 #681 Interesting:5ロットずつ3つのポジションが開いていると仮定し、そのうち1つのポジションを5ロットの反対注文で決済するとします。結局、オーバーシュートしてしまう...。15ではなく、ボリューム<=14 ロット、ポジションのいずれかの部分的な（または完全な）閉鎖と開いている場合、私はそれを理解するように、ルールは違反されません...詳細は省きますが、どの3つのポジションのことを指しているのでしょうか？1つのシンボルにつき、1つのポジションしか存在できない。PositionSelectなど、ヘルプのいたるところに追加しているくらいだ。備考 各シンボルに対して 一度に開くことができるポジションは 1つだけで、それは1つ以上のトレードの 結果です。ツールボックス」パネルの「取引」タブにも表示されるポジションと有効な未決済注文は、混同しないように注意してください。 取引口座における ポジションの総数は、金融商品の 総数を超えてはならない。 削除済み 2010.07.28 13:35 #682 Rosh:詳細は省きますが、どの3つのポジションのことでしょうか？各楽器のポジションは1つだけで、PositionSelectの ヘルプなどにもこのことが書かれています。3つのキャラクター、3つのポジション。(お酒は飲まなかったし、大麻も吸わなかった）。多くのトレーダーは、注文にSLとTPを指定しないことを好みますが、もし指定されていた場合、早めにポジションを決済する必要があるかもしれません。シンプルな状況：EUR、GBP、JPYに買いを入れる。各ポジションは5ロット、合計15ロットです（これはルールと矛盾しません）。EURのSELL-LIMITが5ロットの場合、オーバーリミットとなりルール上失格となります。追記もちろん、マーケットオペレーション（Buy and Sell）はここに含まれないかもしれませんが（オープンポジション＋リミッターをコントロールするルールであれば）、マーケットオペレーションです。 Rashid Umarov 2010.07.28 13:55 #683 Interesting:3つのシンボル、3つのポジション（酒は飲まなかったし、葉っぱも吸わなかった）。多くのトレーダーは、注文にSLとTPを指定しないことを好みますが、もし指定されていた場合、早めにポジションを決済する必要があるかもしれません。シンプルな状況：EUR、GBP、JPYに買いを入れる。各ポジションは5ロットで、合計15ロット（ルールと矛盾しない）。EURにSELL-Limitを5ロット設定したところ、ルールに従ってオーバーリミットとなり退場（失格）となりました。混同しないように、「アカウント情報」をご覧ください。enum_account_info_double 識別子 商品説明 物件タイプ アカウントバランス 預金通貨建ての口座残高 二重 ACCOUNT_CREDIT 預金通貨で発行されたクレジットの金額 二重 ACCOUNT_PROFIT 預金通貨建ての当座預金利益 二重 ACCOUNT_EQUITY 預金通貨建ての口座の持分の価値 二重 アカウント制限量 1シンボルにつき オープンポジションとペンディングオーダー（方向に関係なく）の最大許容総量 二重 削除済み 2010.07.28 14:04 #684 Rosh:混乱しないように、アカウント情報を ご覧ください。だから、チャンピオンシップのリターンは5.0になる。申し訳ありません、調べました。それにしても、やはりポーズが5ロット分開いていると、逆の相場操作だけではオーバーシュートにはならないのでしょうか。追記でも、チャンピオンシップに参加していないので、その危険はないと思っています。この制約の正しい扱いは理解したいところですが...。 k47 2010.07.28 14:25 #685 こんにちは。CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。 ストップレベル 注文時の最小インデントを ポイント単位で取得するしかし、そのインスタンスからアクセスしようとするとメソッドは表示されません。.StopLevel() は「手動」で入力できるのではないかという疑いもありましたが、この場合でもクラスはそれを認識しません。何が問題なのか、教えていただけると幸いです。 削除済み 2010.07.28 14:41 #686 k47:こんにちは。CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。 ストップレベル 注文時の最小インデントをポイント単位で取得するしかし、そのインスタンスからアクセスしようとするとメソッドは表示されません。.StopLevel() は「手動」で入力できるのではないかという疑いもありましたが、この場合でもクラスはそれを認識しません。何が問題なのか、教えていただけると幸いです。まず、謎の質問ですが、もし、結果がint型 であるCsymbolInfo::StopsLevel()メソッドについての質問であれば、なぜ、 DoubleToString(IntではなくDoubleで動くから )なのでしょうか？次に、（あなたの場合のように）オートジェンでGLANDSが切り取られていなければ、全部見えてもいいのですが......。:) Rashid Umarov 2010.07.28 14:45 #687 Interesting:だから、チャンピオンシップのリターンは5.0になる。申し訳ありません、見逃していました。 間違っています。チャンピオンシップは15を返し、デモは0（制限なし）を表示するはずです。 Rashid Umarov 2010.07.28 14:46 #688 k47:こんにちは。CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。 ストップレベル 注文時の最小インデントをポイント単位で取得するが、クラスインスタンスからアクセスしようとするとメソッドは表示されません。.StopLevel() は「手動」で入力できるのではと疑っていましたが、この場合もクラスが認識してくれません。 メッセージありがとうございます！サイズ調整しましょう。現在、このメソッドはStopsLevel() として宣言されています。 削除済み 2010.07.28 14:48 #689 Rosh: 間違っています。チャンピオンシップは15を返し、デモは0（制限なし）を表示するはずです。 そっか、初めて聞いたのは15くらいか...（たぶんオーバーヒート）。:) 削除済み 2010.07.28 14:51 #690 Rosh: メッセージありがとうございます。現在、このメソッドはStopsLevel() として宣言されています。どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）。解明する価値もない。DoubleToStringに 整数も理解できるように教えるという目的だけならともかく、（IntegerToString()があるのに）なぜそんなことをするのか教えてください...。 1...626364656667686970717273747576...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
5ロットずつ3つのポジションが開いていると仮定し、そのうち1つのポジションを5ロットの反対注文で決済するとします。結局、オーバーシュートしてしまう...。
15ではなく、ボリューム<=14 ロット、ポジションのいずれかの部分的な（または完全な）閉鎖と開いている場合、私はそれを理解するように、ルールは違反されません...
詳細は省きますが、どの3つのポジションのことを指しているのでしょうか？1つのシンボルにつき、1つのポジションしか存在できない。PositionSelectなど、ヘルプのいたるところに追加しているくらいだ。
備考
各シンボルに対して 一度に開くことができるポジションは 1つだけで、それは1つ以上のトレードの 結果です。ツールボックス」パネルの「取引」タブにも表示されるポジションと有効な未決済注文は、混同しないように注意してください。
取引口座における ポジションの総数は、金融商品の 総数を超えてはならない。
詳細は省きますが、どの3つのポジションのことでしょうか？各楽器のポジションは1つだけで、PositionSelectの ヘルプなどにもこのことが書かれています。
3つのキャラクター、3つのポジション。(お酒は飲まなかったし、大麻も吸わなかった）。
多くのトレーダーは、注文にSLとTPを指定しないことを好みますが、もし指定されていた場合、早めにポジションを決済する必要があるかもしれません。
シンプルな状況：EUR、GBP、JPYに買いを入れる。各ポジションは5ロット、合計15ロットです（これはルールと矛盾しません）。EURのSELL-LIMITが5ロットの場合、オーバーリミットとなりルール上失格となります。
追記
もちろん、マーケットオペレーション（Buy and Sell）はここに含まれないかもしれませんが（オープンポジション＋リミッターをコントロールするルールであれば）、マーケットオペレーションです。
3つのシンボル、3つのポジション（酒は飲まなかったし、葉っぱも吸わなかった）。
多くのトレーダーは、注文にSLとTPを指定しないことを好みますが、もし指定されていた場合、早めにポジションを決済する必要があるかもしれません。
シンプルな状況：EUR、GBP、JPYに買いを入れる。各ポジションは5ロットで、合計15ロット（ルールと矛盾しない）。EURにSELL-Limitを5ロット設定したところ、ルールに従ってオーバーリミットとなり退場（失格）となりました。
混同しないように、「アカウント情報」をご覧ください。
enum_account_info_double
識別子
商品説明
物件タイプ
アカウントバランス
預金通貨建ての口座残高
二重
ACCOUNT_CREDIT
預金通貨で発行されたクレジットの金額
二重
ACCOUNT_PROFIT
預金通貨建ての当座預金利益
二重
ACCOUNT_EQUITY
預金通貨建ての口座の持分の価値
二重
アカウント制限量
1シンボルにつき オープンポジションとペンディングオーダー（方向に関係なく）の最大許容総量
二重
混乱しないように、アカウント情報を ご覧ください。
だから、チャンピオンシップのリターンは5.0になる。申し訳ありません、調べました。
それにしても、やはりポーズが5ロット分開いていると、逆の相場操作だけではオーバーシュートにはならないのでしょうか。
追記
でも、チャンピオンシップに参加していないので、その危険はないと思っています。この制約の正しい扱いは理解したいところですが...。
こんにちは。
CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。
ストップレベル
注文時の最小インデントを ポイント単位で取得する
しかし、そのインスタンスからアクセスしようとすると
メソッドは表示されません。
.StopLevel() は「手動」で入力できるのではないかという疑いもありましたが、この場合でもクラスはそれを認識しません。
何が問題なのか、教えていただけると幸いです。
こんにちは。
CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。
ストップレベル
注文時の最小インデントをポイント単位で取得する
しかし、そのインスタンスからアクセスしようとすると
メソッドは表示されません。
.StopLevel() は「手動」で入力できるのではないかという疑いもありましたが、この場合でもクラスはそれを認識しません。
何が問題なのか、教えていただけると幸いです。
まず、謎の質問ですが、もし、結果がint型 であるCsymbolInfo::StopsLevel()メソッドについての質問であれば、なぜ、 DoubleToString(IntではなくDoubleで動くから )なのでしょうか？
次に、（あなたの場合のように）オートジェンでGLANDSが切り取られていなければ、全部見えてもいいのですが......。:)
だから、チャンピオンシップのリターンは5.0になる。申し訳ありません、見逃していました。
こんにちは。
CSymbolInfo クラスを使用する際、以下の ことに気づきました。CSymbolInfo::StopLevel()メソッドをドキュメントで宣言して います。
ストップレベル
注文時の最小インデントをポイント単位で取得する
が、クラスインスタンスからアクセスしようとすると
メソッドは表示されません。
.StopLevel() は「手動」で入力できるのではと疑っていましたが、この場合もクラスが認識してくれません。
間違っています。チャンピオンシップは15を返し、デモは0（制限なし）を表示するはずです。
メッセージありがとうございます。現在、このメソッドはStopsLevel() として宣言されています。
どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）。
解明する価値もない。DoubleToStringに 整数も理解できるように教えるという目的だけならともかく、（IntegerToString()があるのに）なぜそんなことをするのか教えてください...。