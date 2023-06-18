エラー、バグ、質問 - ページ 76 1...697071727374757677787980818283...3185 新しいコメント DENIS 2010.07.30 21:56 #751 オモシロイおそらく多くの人の意見を代弁しているのだろう...。 削除済み 2010.07.30 22:49 #752 DEDMOROZ:オモシロイ多くの人の意見を述べることになるのでしょうが...。この記事の 最後の部分については、確かに謝罪します（不適切だったかもしれません。 もしそうなら削除します）。また何か「話のネタ」があれば、LINEで教えてください...。 x572intraday 2010.07.30 23:23 #753 経済ニュースが自分の側で無効化されたら、FAアルゴリズムに基づくスクリプトは忘れてもいいのか？そんなEAをチャンピオンシップに投入できないばかりか、MQデモサーバーでのテストもできない。 削除済み 2010.07.30 23:34 #754 x100intraday: 経済ニュースがそちらで無効化されるのであれば、FAアルゴリズムに基づくスクリプトは忘れてもいいのでは？そのようなEAをチャンピオンシップに出すことはできないばかりか、MQデモサーバーで単純にテストすることさえできません。アルパリはニュースを放送し、おそらく他のブローカーも同じように放送する。ニュースカレンダーは、ファイルから読み込むことができます（少なくとも私はそのような実装を考えています）。 Валерий 2010.07.30 23:42 #755 stringo: ソートされています。エラーはありません。 スリップ中に刻みがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻、または最後の引用符の到着時刻）は変わりません。 TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいっていることがわかります。まず、ローカルタイム、およびテスター内のGMTタイムをシミュレートし、サーバータイムと等しくします。当時、わざとチェックしたんですよ。 2010.07.31 05:41:32 Core 2 Disconnected 2010.07.31 05:41:32 Core 2 log file "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2TesterAgent-127.0.0.1-3001logs╱20100731.log" written 2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 1451 ms以内に934838ティック（500バー）が発生（履歴の総バー数9480）。 2010.07.31 05:41:32 GMT時間：2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit 2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTesterの結果 0 2010.07.31 05:41:32 コア 2 時間 GMT: 2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick 2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 22:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick 2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 21:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 21:00:00 2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 21:00:00次に、Sleepコール 時のTimeCurrentがXX:00:00の場合は全て、0でない場合は絶対に 観測されません。では、テスターはどのシンボルでもXX:00:00から10秒間はティックを発生させないのですか？この場合、4つの計測器が使用され、ポジションは順次クローズされますが（ちなみにティック到着時にもクローズされます）、時間は変わりません。論理はどこにあるのか？遅延時間を例えば1分に増やすことができるんだ。もし、スリープ中に0になるようであれば、バグが証明されたと見なしますか？しかし、どこかのドキュメントで読んだのですが、どうやらSleep中はtickが処理されないようです。 ファイル: test_timelocall.mq5 3 kb Errors, bugs, questions テストの操作ログ - アルゴリズム取引、自動売買ロボット トレーディングにおけるニューラルネットワークの実用化。 Python (パートI) Andrey Kornishkin 2010.07.31 12:57 #756 問題の内容 結果タブからテストした後、トレードのあるチャートを開く。 アクションの流れ チャートにテンプレートを適用する。 結果→チャートを開く→テンプレート→Puria 結果 ディールなしでもクリアなチャートを見ることができる 期待される結果 パターンでのトレードを希望します。 その他の情報 手動ですべてのインデックスを配置すると、すべてOKです。多くのインジケータがある場合、EAがどのように取引するのか、では、テスト後に毎回手動で設定する必要はないのでしょうか？ サービスデスクのメッセージにスクリーンショットを挿入することは可能ですか？ 削除済み 2010.07.31 13:08 #757 AM2:Servicedeskのメッセージにスクリーンショットを入れることはできないのでしょうか？ グラフィックテトのように、下に添付された通常のファイルとしてのみ...。 Валерий 2010.07.31 13:42 #758 AM2:問題の内容 結果タブからテストした後、トレードでチャートを開く。 アクションの流れ チャートにテンプレートを適用する。 結果→チャートを開く→テンプレート→Puria 結果 案件のない白紙のチャートが表示される 実は、使用したインジケータは、自動的にチャートに表示されるはずです。持っていない場合は、次のようにしてください。空白のチャートを開き、それに必要なインディケータを添付して、すべて'tester.tpl'テンプレートに保存してください。テストをしてみてください。チャート上にインジケーターとトレードの両方が表示されます。 削除済み 2010.08.01 08:48 #759 ACCOUNT_TRADE_ALLOWEDが 返す値は、サーバー側で生成されるということでよかったでしょうか。つまり、トレーダー側（端末側）の操作では、この値を変更することはできないのですが...。追記しかし、ACCOUNT_TRADE_EXPERTの 変わり身の渋さは本当に不思議です...。では、ターミナルメニューの「自動売買」ボタンと「自動売買を許可する」チェックボックスは何をするのでしょうか？ピーピーエス古いリリースでは、すべてが正しく、すべてが機能していたようですが、299では何が起こっているのか理解できません...。 Andrey Kornishkin 2010.08.01 09:57 #760 Interesting:ACCOUNT_TRADE_ALLOWEDが 返す値は、サーバー側で生成されるということでよかったでしょうか。つまり、トレーダー側（端末側）の操作では、この値を変更することはできないのですが...。追記しかし、ACCOUNT_TRADE_EXPERTの 変わり身の渋さは本当に不思議です...。では、ターミナルメニューの「自動売買」ボタンと「自動売買を許可する」チェックボックスは何をするのでしょうか？ピーピーエス古いリリースでは、すべてが正しく、すべてが機能していたようですが、299では何が起こっているのか理解できません...。 私も同様の質問に関心があります。ポジションを 開くのに十分な資金が口座にない場合はどうすればよいですか？ 1.RoboForexの取引を停止してください。 2.ポジションの開設を禁止する。 3 Expert Advisor をチャートから削除します。 ポイント3は、ExpertRemoveを使って解決できます。私はポイント2をこのように解いています。 if(Buy_Condition) // покупаем по сигналу if(!PositionSelect(_Symbol)) // покупаем если нет позиции if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете { trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_BUY, // ордер на покупку Money_M(), // количество лотов для торговли Ask, // последняя цена ask NormalizeDouble(Ask - STP*_Point,_Digits), // Stop Loss NormalizeDouble(Ask + TKP*_Point,_Digits), // Take Profit " "); // без комментариев } 1...697071727374757677787980818283...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オモシロイ
おそらく多くの人の意見を代弁しているのだろう...。
オモシロイ
多くの人の意見を述べることになるのでしょうが...。
この記事の 最後の部分については、確かに謝罪します（不適切だったかもしれません。 もしそうなら削除します）。
また何か「話のネタ」があれば、LINEで教えてください...。
経済ニュースがそちらで無効化されるのであれば、FAアルゴリズムに基づくスクリプトは忘れてもいいのでは？そのようなEAをチャンピオンシップに出すことはできないばかりか、MQデモサーバーで単純にテストすることさえできません。
アルパリはニュースを放送し、おそらく他のブローカーも同じように放送する。
ニュースカレンダーは、ファイルから読み込むことができます（少なくとも私はそのような実装を考えています）。
ソートされています。エラーはありません。
スリップ中に刻みがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻、または最後の引用符の到着時刻）は変わりません。
TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいっていることがわかります。
まず、ローカルタイム、およびテスター内のGMTタイムをシミュレートし、サーバータイムと等しくします。当時、わざとチェックしたんですよ。2010.07.31 05:41:32 Core 2 Disconnected
2010.07.31 05:41:32 Core 2 log file "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2TesterAgent-127.0.0.1-3001logs╱20100731.log" written
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 1451 ms以内に934838ティック（500バー）が発生（履歴の総バー数9480）。
2010.07.31 05:41:32 GMT時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTesterの結果 0
2010.07.31 05:41:32 コア 2 時間 GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 21:00:00
次に、Sleepコール 時のTimeCurrentがXX:00:00の場合は全て、0でない場合は絶対に 観測されません。
では、テスターはどのシンボルでもXX:00:00から10秒間はティックを発生させないのですか？この場合、4つの計測器が使用され、ポジションは順次クローズされますが（ちなみにティック到着時にもクローズされます）、時間は変わりません。論理はどこにあるのか？
遅延時間を例えば1分に増やすことができるんだ。もし、スリープ中に0になるようであれば、バグが証明されたと見なしますか？
しかし、どこかのドキュメントで読んだのですが、どうやらSleep中はtickが処理されないようです。
問題の内容
結果タブからテストした後、トレードのあるチャートを開く。
アクションの流れ
チャートにテンプレートを適用する。
結果→チャートを開く→テンプレート→Puria
結果
ディールなしでもクリアなチャートを見ることができる
期待される結果
パターンでのトレードを希望します。
その他の情報
手動ですべてのインデックスを配置すると、すべてOKです。多くのインジケータがある場合、EAがどのように取引するのか、では、テスト後に毎回手動で設定する必要はないのでしょうか？
サービスデスクのメッセージにスクリーンショットを挿入することは可能ですか？
実は、使用したインジケータは、自動的にチャートに表示されるはずです。持っていない場合は、次のようにしてください。
空白のチャートを開き、それに必要なインディケータを添付して、すべて'tester.tpl'テンプレートに保存してください。
テストをしてみてください。チャート上にインジケーターとトレードの両方が表示されます。
私も同様の質問に関心があります。ポジションを 開くのに十分な資金が口座にない場合はどうすればよいですか？
1.RoboForexの取引を停止してください。
2.ポジションの開設を禁止する。
3 Expert Advisor をチャートから削除します。
ポイント3は、ExpertRemoveを使って解決できます。私はポイント2をこのように解いています。