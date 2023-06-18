エラー、バグ、質問 - ページ 76

オモシロイ

おそらく多くの人の意見を代弁しているのだろう...。

DEDMOROZ:

オモシロイ

多くの人の意見を述べることになるのでしょうが...。

この記事の 最後の部分については、確かに謝罪します（不適切だったかもしれません。 もしそうなら削除します）。

また何か「話のネタ」があれば、LINEで教えてください...。

 
経済ニュースが自分の側で無効化されたら、FAアルゴリズムに基づくスクリプトは忘れてもいいのか？そんなEAをチャンピオンシップに投入できないばかりか、MQデモサーバーでのテストもできない。
x100intraday:
経済ニュースがそちらで無効化されるのであれば、FAアルゴリズムに基づくスクリプトは忘れてもいいのでは？そのようなEAをチャンピオンシップに出すことはできないばかりか、MQデモサーバーで単純にテストすることさえできません。

アルパリはニュースを放送し、おそらく他のブローカーも同じように放送する。

ニュースカレンダーは、ファイルから読み込むことができます（少なくとも私はそのような実装を考えています）。

 
stringo:

ソートされています。エラーはありません。

スリップ中に刻みがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻、または最後の引用符の到着時刻）は変わりません。

TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいっていることがわかります。

まず、ローカルタイム、およびテスター内のGMTタイムをシミュレートし、サーバータイムと等しくします。当時、わざとチェックしたんですよ。

2010.07.31 05:41:32 Core 2 Disconnected
2010.07.31 05:41:32 Core 2 log file "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2TesterAgent-127.0.0.1-3001logs╱20100731.log" written
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 1451 ms以内に934838ティック（500バー）が発生（履歴の総バー数9480）。
2010.07.31 05:41:32 GMT時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTesterの結果 0
2010.07.31 05:41:32 コア 2 時間 GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 コア2 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 現地時間：2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 サーバー時刻：2010.07.29 21:00:00


次に、Sleepコール 時のTimeCurrentがXX:00:00の場合は全て、0でない場合は絶対に 観測されません。

では、テスターはどのシンボルでもXX:00:00から10秒間はティックを発生させないのですか？この場合、4つの計測器が使用され、ポジションは順次クローズされますが（ちなみにティック到着時にもクローズされます）、時間は変わりません。論理はどこにあるのか？

遅延時間を例えば1分に増やすことができるんだ。もし、スリープ中に0になるようであれば、バグが証明されたと見なしますか？

しかし、どこかのドキュメントで読んだのですが、どうやらSleep中はtickが処理されないようです。

test_timelocall.mq5  3 kb
 

問題の内容

結果タブからテストした後、トレードのあるチャートを開く。

アクションの流れ

チャートにテンプレートを適用する。

結果→チャートを開く→テンプレート→Puria

結果

ディールなしでもクリアなチャートを見ることができる

期待される結果

パターンでのトレードを希望します。

その他の情報

手動ですべてのインデックスを配置すると、すべてOKです。多くのインジケータがある場合、EAがどのように取引するのか、では、テスト後に毎回手動で設定する必要はないのでしょうか？

サービスデスクのメッセージにスクリーンショットを挿入することは可能ですか？

AM2:

Servicedeskのメッセージにスクリーンショットを入れることはできないのでしょうか？

グラフィックテトのように、下に添付された通常のファイルとしてのみ...。
 
AM2:

問題の内容

結果タブからテストした後、トレードでチャートを開く。

アクションの流れ

チャートにテンプレートを適用する。

結果→チャートを開く→テンプレート→Puria

結果

案件のない白紙のチャートが表示される

実は、使用したインジケータは、自動的にチャートに表示されるはずです。持っていない場合は、次のようにしてください。

空白のチャートを開き、それに必要なインディケータを添付して、すべて'tester.tpl'テンプレートに保存してください。

テストをしてみてください。チャート上にインジケーターとトレードの両方が表示されます。

ACCOUNT_TRADE_ALLOWEDが 返す値は、サーバー側で生成されるということでよかったでしょうか。

つまり、トレーダー側（端末側）の操作では、この値を変更することはできないのですが...。

追記

しかし、ACCOUNT_TRADE_EXPERTの 変わり身の渋さは本当に不思議です...。

では、ターミナルメニューの「自動売買」ボタンと「自動売買を許可する」チェックボックスは何をするのでしょうか？

ピーピーエス

古いリリースでは、すべてが正しく、すべてが機能していたようですが、299では何が起こっているのか理解できません...。

 
私も同様の質問に関心があります。ポジションを 開くのに十分な資金が口座にない場合はどうすればよいですか？

1.RoboForexの取引を停止してください。

2.ポジションの開設を禁止する。

3 Expert Advisor をチャートから削除します。

ポイント3は、ExpertRemoveを使って解決できます。私はポイント2をこのように解いています。

   if(Buy_Condition)                                         // покупаем по сигналу
     if(!PositionSelect(_Symbol))                            // покупаем если нет позиции   
        if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000)       // покупаем если достаточно средств на счете 
          {  
           trade.PositionOpen(_Symbol,
           ORDER_TYPE_BUY,                                   // ордер на покупку
           Money_M(),                                        // количество лотов для торговли
           Ask,                                              // последняя цена ask
           NormalizeDouble(Ask - STP*_Point,_Digits),        // Stop Loss
           NormalizeDouble(Ask + TKP*_Point,_Digits),        // Take Profit 
           " ");                                             // без комментариев
          }
