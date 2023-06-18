エラー、バグ、質問 - ページ 71 1...646566676869707172737475767778...3185 新しいコメント gumgum 2010.07.28 20:34 #701 Renat:インストーラーを/32スイッチで実行する ありがとうございました。 削除済み 2010.07.28 20:43 #702 ストラテジーテスターの奇妙な行動...。build298では、テスト処理をキャンセルした後にストラテジーテスターのおかしな挙動が確認されました（以前は気が付きませんでした）。を行う必要があります。1.ストラテジーテスターを起動します。2.リストから取引用Expert Advisorを選択します。Expert Advisor のパラメータを設定します。4.ストラテジーテスターのパラメータを設定します（4H TF、取引商品、例えばEUR、テスト期間2000/01/01から2010/07/28まで、初期預金10,000ドル）。5.Start "をクリックしてテストを開始 します。テスト中（まだ青いバーがない）は、やはりテストの準備をして履歴を同期させてから、キャンセルした方がいいようです。結果キャンセル」ボタンが「スタート」ボタンになり、テストが停止します。これで万事解決かと思いきや、そうではなく、パラメータはグレーのまま、編集もできない。 Renat Fatkhullin 2010.07.28 20:47 #703 ありがとうございます。確認し、修正いたします。 削除済み 2010.07.28 20:57 #704 開発者の皆様へ。テスターの話なので。Microsoft Office Excel 2003への 結果アップロードを可能にしてください（一応）。正直なところ、2007はファイルフォーマットが曲がっていて、もううんざりしているんです。 Renat Fatkhullin 2010.07.28 21:07 #705 残念ながら、Office 2003へのエクスポートはできません。見るだけのレポートであれば、HTMLにエクスポートするのがよいでしょう。 削除済み 2010.07.28 21:39 #706 Renat:残念ながら、Office 2003へのエクスポートはできません。もし、閲覧用としてレポートが必要なだけなら、HTMLにエクスポートした方がよいでしょう。あと、トレードのリストだけだと、グラフィックとか余計なご託は抜きにして、転送は無理なのか？後からHTMLから情報を抜き取るのは勿体ない。今のところ、2003年はフォーマットではありません...。:( Сергей 2010.07.28 22:45 #707 なんという不運MT5を解凍すると、「このアプリケーションをインストールするには、SSE2がサポートされているCPUでなければならない！」と、ドタキャンされる。 これは、私が開発者に参考にした、フォーラムの登録ページからの引用です。 このフォーラムでは、システムの開発者と直接コミュニケーションをとり、質問をすることができます。皆様からのご意見・ご感想は、私たちにとって非常に重要なものです。お客様のご質問にはすべてお答えし、可能であれば、お客様のご提案を実現するよう努めます。 開発者に質問です。 MQL4からMQL5へExpert Advisorを移行する際、パソコンを買い換えることなく解決することは可能でしょうか？ 削除済み 2010.07.28 23:16 #708 arahorn:なんという不運MT5を解凍すると、「このアプリケーションをインストールするには、SSE2がサポートされているCPUでなければならない！」と、ドタキャンされる。 これは、私が開発者に参考にした、フォーラムの登録ページからの引用です。 このフォーラムでは、システムの開発者と直接コミュニケーションをとり、質問をすることができます。皆様からのご意見・ご感想は、私たちにとって非常に重要なものです。お客様のご質問にはすべてお答えし、可能であれば、お客様のご提案を実現するよう努めます。 開発者に質問です。 MQL4からMQL5へのEA移行の問題を、パソコンを買い換えることなく解決することは可能でしょうか？新しいパソコンは必要ないかもしれないが、新しいCPUは必要なのでは...。追記そして、エキスパートもテキストエディタで書き換えることができる（というだけ）...。 Владимир 2010.07.29 00:23 #709 MetaEditor 5.0に関する質問です。 ツールボックスを表示/開くは、Ctrl+Tで動作します。 4 by Escのように動作させるには、どのように設定すればよいのでしょうか？ ? そして、設定できないのであれば、開発者の願い である「義務化」をしてしまおう！ということです。 k47 2010.07.29 00:57 #710 Interesting:どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）。解明する価値もない。プログラマにDoubleToStringと 整数を理解させるためだけならともかく、（IntegerToString()が使えるのに）なぜそれをやらなければならないのか教えてください...。はい、こちらも間違いがあり、DoubleToStringが誤って 設定されています。だから、問題はドキュメントの中だけに残っている。ちなみに、CAccountInfoクラスでも、識別子でプロパティにアクセスするメソッドについては、ドキュメントと実態が一致していません。InfoString() は、double InfoString(...)と 同時に定義されて います。 戻り値は true - 成功した場合、false - プロパティ値の取得に失敗した場合。これでは、型の指定はほとんどできません。ほとんどの場合、値は2つの方法で返されます - リターン経由と参照によるパラメータ経由です。このことは、このメソッドが使用されるとstringを返すことからも確認できる。 同じことが、bool の代わりに long を返すdouble InfoInteger() や 、同じく double InfoDouble( ) にも当てはまります。 true - 成功した場合、false - プロパティの値の取得に失敗した場合。とはいえ、これまた写真にあるように、パラメータは1つしか定義されていないので、リファレンスは論外ですが......。 クロスプラットフォームEA：MQL5標準ライブラリからコンポーネントの再利用 トレーダーのハック: 定義と ForEach のブレンド MQL5 プログラミングの基礎: ファイル 1...646566676869707172737475767778...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インストーラーを/32スイッチで実行する
ストラテジーテスターの奇妙な行動...。
build298では、テスト処理をキャンセルした後にストラテジーテスターのおかしな挙動が確認されました（以前は気が付きませんでした）。
を行う必要があります。
1.ストラテジーテスターを起動します。
2.リストから取引用Expert Advisorを選択します。
Expert Advisor のパラメータを設定します。
4.ストラテジーテスターのパラメータを設定します（4H TF、取引商品、例えばEUR、テスト期間2000/01/01から2010/07/28まで、初期預金10,000ドル）。
5.Start "をクリックしてテストを開始 します。
テスト中（まだ青いバーがない）は、やはりテストの準備をして履歴を同期させてから、キャンセルした方がいいようです。
結果
キャンセル」ボタンが「スタート」ボタンになり、テストが停止します。これで万事解決かと思いきや、そうではなく、パラメータはグレーのまま、編集もできない。
開発者の皆様へ。
テスターの話なので。Microsoft Office Excel 2003への 結果アップロードを可能にしてください（一応）。
正直なところ、2007はファイルフォーマットが曲がっていて、もううんざりしているんです。
あと、トレードのリストだけだと、グラフィックとか余計なご託は抜きにして、転送は無理なのか？
後からHTMLから情報を抜き取るのは勿体ない。今のところ、2003年はフォーマットではありません...。:(
開発者に質問です。
MQL4からMQL5へExpert Advisorを移行する際、パソコンを買い換えることなく解決することは可能でしょうか？
新しいパソコンは必要ないかもしれないが、新しいCPUは必要なのでは...。
追記
そして、エキスパートもテキストエディタで書き換えることができる（というだけ）...。
MetaEditor 5.0に関する質問です。
ツールボックスを表示/開くは、Ctrl+Tで動作します。
4 by Escのように動作させるには、どのように設定すればよいのでしょうか？
?
そして、設定できないのであれば、開発者の願い である「義務化」をしてしまおう！ということです。
どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）。
解明する価値もない。プログラマにDoubleToStringと 整数を理解させるためだけならともかく、（IntegerToString()が使えるのに）なぜそれをやらなければならないのか教えてください...。
はい、こちらも間違いがあり、DoubleToStringが誤って 設定されています。だから、問題はドキュメントの中だけに残っている。
ちなみに、CAccountInfoクラスでも、識別子でプロパティにアクセスするメソッドについては、ドキュメントと実態が一致していません。
InfoString() は、double InfoString(...)と 同時に定義されて います。
戻り値は
true - 成功した場合、false - プロパティ値の取得に失敗した場合。
これでは、型の指定はほとんどできません。ほとんどの場合、値は2つの方法で返されます - リターン経由と参照によるパラメータ経由です。このことは、このメソッドが使用されるとstringを返すことからも確認できる。
同じことが、bool の代わりに long を返すdouble InfoInteger() や 、同じく double InfoDouble( ) にも当てはまります。
true - 成功した場合、false - プロパティの値の取得に失敗した場合。
とはいえ、これまた写真にあるように、パラメータは1つしか定義されていないので、リファレンスは論外ですが......。