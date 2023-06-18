エラー、バグ、質問 - ページ 71

新しいコメント
 
Renat:

インストーラーを/32スイッチで実行する

ありがとうございました。
削除済み  

ストラテジーテスターの奇妙な行動...。


build298では、テスト処理をキャンセルした後にストラテジーテスターのおかしな挙動が確認されました（以前は気が付きませんでした）。

を行う必要があります。

1.ストラテジーテスターを起動します。

2.リストから取引用Expert Advisorを選択します。

Expert Advisor のパラメータを設定します。

4.ストラテジーテスターのパラメータを設定します（4H TF、取引商品、例えばEUR、テスト期間2000/01/01から2010/07/28まで、初期預金10,000ドル）。

5.Start "をクリックしてテストを開始 します。

テスト中（まだ青いバーがない）は、やはりテストの準備をして履歴を同期させてから、キャンセルした方がいいようです。

結果

キャンセル」ボタンが「スタート」ボタンになり、テストが停止します。これで万事解決かと思いきや、そうではなく、パラメータはグレーのまま、編集もできない。

 
ありがとうございます。確認し、修正いたします。
削除済み  

開発者の皆様へ。

テスターの話なので。Microsoft Office Excel 2003への 結果アップロードを可能にしてください（一応）。

正直なところ、2007はファイルフォーマットが曲がっていて、もううんざりしているんです。

 

残念ながら、Office 2003へのエクスポートはできません。

見るだけのレポートであれば、HTMLにエクスポートするのがよいでしょう。

削除済み  
Renat:

残念ながら、Office 2003へのエクスポートはできません。

もし、閲覧用としてレポートが必要なだけなら、HTMLにエクスポートした方がよいでしょう。


あと、トレードのリストだけだと、グラフィックとか余計なご託は抜きにして、転送は無理なのか？

後からHTMLから情報を抜き取るのは勿体ない。今のところ、2003年はフォーマットではありません...。:(

 

なんという不運MT5を解凍すると、「このアプリケーションをインストールするには、SSE2がサポートされているCPUでなければならない！」と、ドタキャンされる。

これは、私が開発者に参考にした、フォーラムの登録ページからの引用です。

このフォーラムでは、システムの開発者と直接コミュニケーションをとり、質問をすることができます。皆様からのご意見・ご感想は、私たちにとって非常に重要なものです。お客様のご質問にはすべてお答えし、可能であれば、お客様のご提案を実現するよう努めます。

開発者に質問です。

MQL4からMQL5へExpert Advisorを移行する際、パソコンを買い換えることなく解決することは可能でしょうか？

削除済み  
arahorn:

なんという不運MT5を解凍すると、「このアプリケーションをインストールするには、SSE2がサポートされているCPUでなければならない！」と、ドタキャンされる。

これは、私が開発者に参考にした、フォーラムの登録ページからの引用です。

このフォーラムでは、システムの開発者と直接コミュニケーションをとり、質問をすることができます。皆様からのご意見・ご感想は、私たちにとって非常に重要なものです。お客様のご質問にはすべてお答えし、可能であれば、お客様のご提案を実現するよう努めます。

開発者に質問です。

MQL4からMQL5へのEA移行の問題を、パソコンを買い換えることなく解決することは可能でしょうか？

新しいパソコンは必要ないかもしれないが、新しいCPUは必要なのでは...。

追記

そして、エキスパートもテキストエディタで書き換えることができる（というだけ）...。

 

MetaEditor 5.0に関する質問です。

ツールボックスを表示/開くは、Ctrl+Tで動作します。

4 by Escのように動作させるには、どのように設定すればよいのでしょうか？

?

そして、設定できないのであれば、開発者の願い である「義務化」をしてしまおう！ということです。

 
Interesting:

どちらもDoubleToStringには 入りません（互換性のない型と思われます）

解明する価値もない。プログラマにDoubleToStringと 整数を理解させるためだけならともかく、（IntegerToString()が使えるのに）なぜそれをやらなければならないのか教えてください...。

はい、こちらも間違いがあり、DoubleToStringが誤って 設定されています。だから、問題はドキュメントの中だけに残っている。

ちなみに、CAccountInfoクラスでも、識別子でプロパティにアクセスするメソッドについては、ドキュメントと実態が一致していません。

InfoString() は、double InfoString(...)と 同時に定義されて います。

戻り値は

true - 成功した場合、false - プロパティ値の取得に失敗した場合。

これでは、型の指定はほとんどできません。ほとんどの場合、値は2つの方法で返されます - リターン経由と参照によるパラメータ経由です。このことは、このメソッドが使用されるとstringを返すことからも確認できる。

同じことが、bool の代わりに long を返すdouble InfoInteger() や 同じく double InfoDouble( ) にも当てはまります。
true - 成功した場合、false - プロパティの値の取得に失敗した場合。

とはいえ、これまた写真にあるように、パラメータは1つしか定義されていないので、リファレンスは論外ですが......。

1...646566676869707172737475767778...3185
新しいコメント