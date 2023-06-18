エラー、バグ、質問 - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...3185 新しいコメント Mario 2010.07.30 03:56 #741 あ、このmql5、信じられない...本を見ると、イチモツが...）。何が問題なのか教えてください)input int RISK=100; int Risk; void OnInit() {Risk=RISK;} void OnTick() {Print(Risk);} なぜプリンターで15と 表示されてしまうのでしょうか（計算 上も）？:) 頭がクラクラする Renat Fatkhullin 2010.07.30 04:10 #742 maryan.dirtyn:なぜ、プリンターで（計算上も）15という 数字が表示されてしまうのですか？:) 頭がクラクラする Mario 2010.07.30 04:15 #743 Renat: はい、ありますよ...でも手書きではありませんよ、本当です)どこから来たのかわからない）...。が、助かりました、ありがとうございます。 削除済み 2010.07.30 06:46 #744 皆さん、ごきげんよう。デベロッパー私の仕事では、ファイルのプロパティ（DROWNタブ）にある情報を利用しています。しかし、ファイルに変更を加えて保存すると、この情報が失われてしまうことです。このようなことが起きないようにすることは可能なのでしょうか？ x572intraday 2010.07.30 06:59 #745 Renat:これは、FXのニュースを見逃す代わりに、MQL5.comのニュースを放送する私たちのデモサーバーです（他人のニュースを無料で配信する権利はありません）。ふむ。危機はまだボールを支配しているのか？危機の時には権利があったのに、なぜか今はない。でも、気にしないでください。一般的に、賞金に手を付ける方法がないので、ニュースがなくても生きていけるというのは、全く同感です。 ちなみに見積もりは無料ではありませんが、今のところ...です。- もパンです。そして、このようなニュースはすべて不要です。私はいつも思うのですが、FAは助けるよりも嘘をつき、ほとんどは大口投機家、マーケットメーカー、政治勢力に奉仕して群衆を操作しているのです。だから-TAに永遠を捧げよ!それ以外に嬉しいことはありますか？ Renat Fatkhullin 2010.07.30 10:55 #746 Interesting:私の仕事では、ファイルのプロパティ（「DETAIL」タブ）にある情報を使います。しかし、変更をファイルに保存すると、この情報は失われてしまうのです。そうならないようにすることはできないか。 何ができるのか、見てみよう。 Slava 2010.07.30 14:05 #747 Valmars: Expert Advisor をテストしているとき、偶然にもテスターのSleep() 関数が 正しく動作していないと思われるものに出会いました。ポイントは次の通りです。 私はそれを理解しました。エラーはありません スリップ中にティックがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻または最後の引用符の到着時刻）は変化しません。 TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいくことがわかります 削除済み 2010.07.30 16:04 #748 stringo: ソートされています。エラーはありません。 スリップ中に刻みがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻または最後の引用符の到着時刻）は変更されない。 TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいくことがわかります 私見ですが、 TimeTradeServerはここで役に立ちます。 Slava 2010.07.30 16:45 #749 Interesting: 私見ですが、 TimeTradeServerが役に立ちます。 そこで、メッセージの横にあるログにテスタータイムの出力があると便利です。これが私たちの仕事です 削除済み 2010.07.30 16:52 #750 stringo: そこで、メッセージの横にあるログのテスタータイムの出力が役に立ちます。これが、私たちの活動です。 ログで取引プロセスを追跡するのに役立ちますが、Expert Advisorの作業には使えません（私の理解では、TimeTradeServerは 最後の引用時刻に依存しません）...。 1...686970717273747576777879808182...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あ、このmql5、信じられない...本を見ると、イチモツが...）。何が問題なのか教えてください)
なぜプリンターで15と 表示されてしまうのでしょうか（計算 上も）？:) 頭がクラクラする
なぜ、プリンターで（計算上も）15という 数字が表示されてしまうのですか？:) 頭がクラクラする
皆さん、ごきげんよう。
私の仕事では、ファイルのプロパティ（DROWNタブ）にある情報を利用しています。
しかし、ファイルに変更を加えて保存すると、この情報が失われてしまうことです。このようなことが起きないようにすることは可能なのでしょうか？
これは、FXのニュースを見逃す代わりに、MQL5.comのニュースを放送する私たちのデモサーバーです（他人のニュースを無料で配信する権利はありません）。
ふむ。危機はまだボールを支配しているのか？危機の時には権利があったのに、なぜか今はない。でも、気にしないでください。一般的に、賞金に手を付ける方法がないので、ニュースがなくても生きていけるというのは、全く同感です。
ちなみに見積もりは無料ではありませんが、今のところ...です。- もパンです。そして、このようなニュースはすべて不要です。私はいつも思うのですが、FAは助けるよりも嘘をつき、ほとんどは大口投機家、マーケットメーカー、政治勢力に奉仕して群衆を操作しているのです。だから-TAに永遠を捧げよ!それ以外に嬉しいことはありますか？
Expert Advisor をテストしているとき、偶然にもテスターのSleep() 関数が 正しく動作していないと思われるものに出会いました。ポイントは次の通りです。
私はそれを理解しました。エラーはありません
スリップ中にティックがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻または最後の引用符の到着時刻）は変化しません。
TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいくことがわかります
私見ですが、 TimeTradeServerが役に立ちます。
そこで、メッセージの横にあるログのテスタータイムの出力が役に立ちます。これが、私たちの活動です。