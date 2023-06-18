エラー、バグ、質問 - ページ 75

あ、このmql5、信じられない...本を見ると、イチモツが...）。何が問題なのか教えてください)

input int      RISK=100;
int           Risk;

void OnInit() {Risk=RISK;}

void OnTick() {Print(Risk);}

なぜプリンターで15と 表示されてしまうのでしょうか（計算 上も）？:) 頭がクラクラする

 

maryan.dirtyn:

なぜ、プリンターで（計算上も）15という 数字が表示されてしまうのですか？:) 頭がクラクラする

 
Renat:
はい、ありますよ...でも手書きではありませんよ、本当です)どこから来たのかわからない）...。が、助かりました、ありがとうございます。
皆さん、ごきげんよう。

デベロッパー

私の仕事では、ファイルのプロパティ（DROWNタブ）にある情報を利用しています。

しかし、ファイルに変更を加えて保存すると、この情報が失われてしまうことです。このようなことが起きないようにすることは可能なのでしょうか？


 
Renat:

これは、FXのニュースを見逃す代わりに、MQL5.comのニュースを放送する私たちのデモサーバーです（他人のニュースを無料で配信する権利はありません）。


ふむ。危機はまだボールを支配しているのか？危機の時には権利があったのに、なぜか今はない。でも、気にしないでください。一般的に、賞金に手を付ける方法がないので、ニュースがなくても生きていけるというのは、全く同感です。

ちなみに見積もりは無料ではありませんが、今のところ...です。- もパンです。そして、このようなニュースはすべて不要です。私はいつも思うのですが、FAは助けるよりも嘘をつき、ほとんどは大口投機家、マーケットメーカー、政治勢力に奉仕して群衆を操作しているのです。だから-TAに永遠を捧げよ!それ以外に嬉しいことはありますか？

 

Interesting:

私の仕事では、ファイルのプロパティ（「DETAIL」タブ）にある情報を使います。

しかし、変更をファイルに保存すると、この情報は失われてしまうのです。そうならないようにすることはできないか。

何ができるのか、見てみよう。
 
Valmars:

Expert Advisor をテストしているとき、偶然にもテスターのSleep() 関数が 正しく動作していないと思われるものに出会いました。ポイントは次の通りです。

私はそれを理解しました。エラーはありません

スリップ中にティックがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻または最後の引用符の到着時刻）は変化しません。

TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいくことがわかります

stringo:

ソートされています。エラーはありません。

スリップ中に刻みがなかった場合、TimeCurrentが返す値（すなわち、最後に知られたサーバー時刻または最後の引用符の到着時刻）は変更されない。

TimeLocalを出力してみると、すべてうまくいくことがわかります

私見ですが、 TimeTradeServerはここで役に立ちます。
 
Interesting:
私見ですが、 TimeTradeServerが役に立ちます。
そこで、メッセージの横にあるログにテスタータイムの出力があると便利です。これが私たちの仕事です
stringo:
そこで、メッセージの横にあるログのテスタータイムの出力が役に立ちます。これが、私たちの活動です。
ログで取引プロセスを追跡するのに役立ちますが、Expert Advisorの作業には使えません（私の理解では、TimeTradeServerは 最後の引用時刻に依存しません）...。
