エラー、バグ、質問 - ページ 72 1...656667686970717273747576777879...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2010.07.29 09:28 #711 k47:はい、確かにここにバグがあります、DoubleToStringが誤って 設定されていました。だから、問題はドキュメントの中だけに残っている。ちなみに、CAccountInfoクラスにおいても、識別子でプロパティにアクセスするメソッドについては、ドキュメントと実態が一致しない。InfoString() は、doubleInfoString(...)と 同時に定義されて います。戻り値は true - 成功した場合、false - プロパティ値の取得に失敗した場合。これでは、型の指定はほとんどできません。ほとんどの場合、値は2つの方法で返されます - リターン経由と参照によるパラメータ経由です。このことは、このメソッドが使用されるとstringを返すことからも確認できる。同じことが、bool の代わりに long を返すdoubleInfoInteger() や 、同じくdoubleInfoDouble() にも当てはまります。true - 成功した場合、false - プロパティの値の取得に失敗した場合。とはいえ、これまた写真にあるように、パラメータは1つしか定義されていないので、リファレンスは論外ですが......。 メッセージをありがとうございました。ライブラリはまだ変化しており、どうやら言語ドキュメントを変更する時間が常にあるわけではなさそうです。 それを解決して最新の状態にします。 Slava 2010.07.29 11:38 #712 Interesting: ストラテジーテスターの奇妙な行動...。 ビルド298では、テスト工程をキャンセルした後のストラテジーテスターの挙動がおかしいことを検出しました（今まで気づきませんでした）。 結果 キャンセル」ボタンが「スタート」ボタンになり、テストが中止されます。すべてうまくいっているように見えましたが、そうではありません。パラメータはグレーアウトしたままで、編集することができないのです。 ありがとうございます。再現・修正 DENIS 2010.07.29 13:51 #713 こんにちは！障害者用停留所がかぶれる理由を教えてください。基本的にはロスレスの転送コードですが...。多くの人が参考になると思うのですが...。{ int LevelWLoss = 10; int PosTotal=PositionsTotal(); for(int i=PosTotal-1; i>=0; i--) { MqlTick lasttick; SymbolInfoTick(Symbol(),lasttick); if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==0) { if (PositionGetDouble(POSITION_SL)-PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)<LevelWLoss*Point()) { if (lasttick.bid-PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)>LevelProfit*Point()) { MqlTradeRequest BezubModif; BezubModif.action= TRADE_ACTION_SLTP; BezubModif.symbol= Symbol(); BezubModif.sl = NormalizeDouble(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)+LevelWLoss*Point(),_Digits); BezubModif.tp = PositionGetDouble(POSITION_TP); BezubModif.deviation=3; MqlTradeResult BezubModifResult; OrderSend(BezubModif,BezubModifResult); } } } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==1) { if (PositionGetDouble(POSITION_SL)==0 || PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-PositionGetDouble(POSITION_SL)<LevelWLoss*Point()) { if (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-lasttick.ask>LevelProfit*Point()) { MqlTradeRequest BezubModif; BezubModif.action= TRADE_ACTION_SLTP; BezubModif.symbol= Symbol(); BezubModif.sl = NormalizeDouble(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-LevelWLoss*Point(),_Digits); BezubModif.tp = PositionGetDouble(POSITION_TP); BezubModif.deviation=3; MqlTradeResult BezubModifResult; OrderSend(BezubModif,BezubModifResult); } } } } } 削除済み 2010.07.29 14:12 #714 DEDMOROZ:こんにちは！障害者の足がかぶれている理由を教えてください。 ちゃんと編集できないの？コードを挿入 するための特別な機能があります、例えば... はい、確かにここにバグがあります、DoubleToStringが誤って 設定されていました。だから、問題はドキュメントの中だけに残っている。
ちなみに、CAccountInfoクラスにおいても、識別子でプロパティにアクセスするメソッドについては、ドキュメントと実態が一致しない。
InfoString() は、doubleInfoString(...)と 同時に定義されて います。
戻り値は
true - 成功した場合、false - プロパティ値の取得に失敗した場合。
これでは、型の指定はほとんどできません。ほとんどの場合、値は2つの方法で返されます - リターン経由と参照によるパラメータ経由です。このことは、このメソッドが使用されるとstringを返すことからも確認できる。
同じことが、bool の代わりに long を返すdoubleInfoInteger() や 、同じくdoubleInfoDouble() にも当てはまります。
true - 成功した場合、false - プロパティの値の取得に失敗した場合。
とはいえ、これまた写真にあるように、パラメータは1つしか定義されていないので、リファレンスは論外ですが......。
ストラテジーテスターの奇妙な行動...。
ビルド298では、テスト工程をキャンセルした後のストラテジーテスターの挙動がおかしいことを検出しました（今まで気づきませんでした）。
結果
キャンセル」ボタンが「スタート」ボタンになり、テストが中止されます。すべてうまくいっているように見えましたが、そうではありません。パラメータはグレーアウトしたままで、編集することができないのです。
こんにちは！障害者用停留所がかぶれる理由を教えてください。
基本的にはロスレスの転送コードですが...。多くの人が参考になると思うのですが...。
こんにちは！障害者の足がかぶれている理由を教えてください。
開発者 「そんな雑草、どこで手に入れるんですか？
売り ポジションを POSITION_TYPE_BUY(0)、買い ポジションをPOSITION_TYPE_SELL(1)と宣言するほど、サーバーは「酔狂」でなければなりません...。
上の質問とこのコードがどう動くかという意味です。
追記
DEDMOROZ さん、識別子の使用は試されましたか？
それに、大きなブロックのコードをパーツに分けるのも便利だし（OOPは庭にある）・・・。
開発者 「そんな雑草、どこで手に入れるんですか？
売り ポジションを POSITION_TYPE_BUY(0)、買い ポジションをPOSITION_TYPE_SELL(1)と宣言するほど、サーバーは「酔狂」でなければなりません...。
ORDER_TYPE_BUY、DEAL_TYPE_SELL、BOOK_TYPE_BUYと 他の列挙型があるため
ORDER_TYPE_BUY、DEAL_TYPE_SELL、BOOK_TYPE_BUYと 他の列挙型があるため
また、PositionGetInteger(POSITION_TYPE)はどのような関係があるのでしょうか？また、POSITION_TYPE_BUYと POSITION_TYPE_SELLは どのような関係があるのでしょうか？
簡単な例です。
現在、EURの 売り ポジションをオープンしています（マーケットからオープン）。私は売りと見て いますが、Expert Advisorは買い(0)と見ています。
PositionGetInteger(POSITION_TYPE)のヘルプを 開くと、明らかにサーバーが何かを勘違いしているようです...。
追記
男は空いているポジションを見て、男はヘルプを見て、すべてを正しく行う（彼の意見では）、しかし、サーバーはいつものように「特別」な意見を持っている...。
簡単な例です。
現在、EURの 売り ポジションをオープンしています（マーケットからオープン）。私は売りと見て いますが、EAは買い(0)と見ています。
PositionGetInteger(POSITION_TYPE)のヘルプを開く と、明らかにサーバーが何かを勘違いしているようです...。
追記
人間はオープンポジションを見て、人間はヘルプを見て、すべてを正しく行う（彼の意見では）、しかし、サーバーはいつものように「特別な」意見を持っている...。
開いたポーズを見る前に、まずPositionSelect関数を 呼び出す必要があります
では、申し訳ありません、今日はタバコを吸う時間がありましたので...。
こんにちは！ハンディキャップストップがかぶれる理由を教えてください。
基本的にはロスレスの転送コードですが...。多くの人が参考になると思うのですが...。
オーバーシュートは必要ないか、ポーズのシンボルでアスク、ビッドする必要があるか、どちらかです。