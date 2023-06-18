エラー、バグ、質問 - ページ 66 1...596061626364656667686970717273...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.07.25 15:41 #651 Interesting: 今、一番不便なのは、MQはとにかくレバレッジ100のUSD口座しか作れず、例えばAlpariはレバレッジ500しか作れないことです...。当社のデモサーバーには、すでに多通貨のデモ口座があり、幅広いレバレッジが設定されています。アップデートされたディストリビューションからターミナルを再インストールします。https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 削除済み 2010.07.25 17:14 #652 Renat:当社のデモサーバーには、すでに多通貨のデモ口座があり、幅広いレバレッジが設定されています。アップデートされたディストリビューションからターミナルを再インストールします。https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe変だな、もう完全にアウトかも...。サーバーの選択アカウントの種類を選択レバレッジサイズを選択追記これは294の発売時で、1週間前に設定したわけではないのですが...。 Renat Fatkhullin 2010.07.25 17:24 #653 Interesting:おかしいな、完全に時代遅れかもしれない...。配布物を再度ダウンロードするだけで、アップデートされています。 デモ口座登録の初期条件は、配布ラベルに正確に設定され、アップデートで更新されることはない。 削除済み 2010.07.25 17:32 #654 Renat:ディストリビューションを再度ダウンロードするだけで、更新されます。 デモ口座登録の初期条件は、配布ラベルに正確に設定され、アップデートで更新されることはない。 ありがとうございます、前のリリースよりアップデートしました、全てOKです... Andrey Kornishkin 2010.07.26 17:02 #655 2つのジグザグの極値を得る方法を教えてください。しているんです。int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZagdouble zzVal[]; // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZagdouble zz1, zz2; // значения цены 1-го и 2-го зигзагаArraySetAsSeries(zzVal,true);CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массивint ke=0;for (int i=1;i<50;i++){if (zzVal[i]!=0){ zz1=zzVal[i]; ke++;}if (ke>1) zz2=zzVal[i];} たくさんの例があるが、まだ解明できない。//+------------------------------------------------------------------+//+----------------------------------------------------------------------------+//| Автор : Ким Игорь В. aka KimIV, http://www.kimiv.ru |//+----------------------------------------------------------------------------+//| Версия : 07.10.2006 |//| Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру. |//+----------------------------------------------------------------------------+//| Параметры: |//| sy - наименование инструмента (NULL или "" - текущий символ) |//| tf - таймфрейм ( 0 - текущий ТФ) |//| ne - номер экстремума ( 0 - последний) |//| dp - ExtDepth |//| dv - ExtDeviation |//| bs - ExtBackstep |//+----------------------------------------------------------------------------+double GetExtremumZZPrice(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bs=3) { if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol(); double zz; int i, k=iBars(sy, tf), ke=0; for (i=0; i<k; i++) { zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bs, 0, i); if (zz!=0) { ke++; if (ke>ne) return(zz); } } Print("GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден"); return(0);=================================================================double ZZ, arr[7];int i=0, sh=0; while (sh<1000) { if (iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh)!=0) { arr[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh); Alert("arr[",i+"]=",arr[i]+" Период= "+Period()); i++; } if (i==7) return(0); sh++; } =================================================================double // экстремумы Зиг-Зага y3=0, //предпоследнего экстремума y2=0,//значение последего экстремума y1=0,//тек. экстр. y0,//кончик посл. луча zz; //кончик 3-го экстр int x3, x2, x1, sh=1;// номера баров double stop;// Comment(zz,"_",y1,"_",y2,"_",y3); y0=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, 1); //============================================================================= // Берём три экстремума Зиг-Зага while (y3==0) { zz=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, sh); if (zz!=0 && zz!=EMPTY_VALUE) { if (y1==0) { x1=sh; y1=zz; } else if (y2==0) { x2=sh; y2=zz; } else if (y3==0) { x3=sh; y3=zz; } } sh++; //----- Вывод информации на экран -----------------------------------------------string info="";string on_off="---------------------------------------------------"+ "\r\n";//if (BUY) on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY разрешены ", "\r\n");//else on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY - отключ. ","\r\n");//if (SELL) on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL разрешены ","\r\n");//else on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL - отключ. ","\r\n"); on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y1," на ",x1," баре","\r\n"); on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y2," на ",x2," баре","\r\n"); info=StringConcatenate(info,on_off,"\r\n"); info=StringConcatenate(info,"\r\n");Comment(info); //----------------------------------------------- } // while (y3==0) //================================================================================= double zz[2]={0,0};int bzz[2]={0,0};int i=0;int b=0;while(i<1 && b<Bars-1){ double u=iCustom(NULL,0,..,b); // не знаю с какого ZZ ищем узлы if(u!=EMPTY_VALUE) { zz[i]=u; bzz[i]=b; i++; } b++;}// в zz[0] и zz[1] имеем цены двух узлов// в bzz[0] и bzz[1] имеем номера баров двух узлов=============================================================== x572intraday 2010.07.26 19:51 #656 レバレッジのグラデーションを拡張していただき、ありがとうございます。 x572intraday 2010.07.26 20:12 #657 ちょっと待てよ...もちろん、私はこの仕事の素人なので、つまらない質問で頭がいっぱいになることもありますが、それでも...。ストラテジーテスターで実行中のトレードをライブで可視化する場合（MT4のように）、同じように、例えばスクリプトによる自動グラフィカル描画で 可視化することは可能でしょうか？今のところ、Testerは数値ハンドラーと、取引の開始/終了のための原始的な視覚的インジケーターとしてしか聞いていません。しかし、テスト実行中にグラフィカルなオブジェクトをライブで描画/削除するのはどうでしょうか？ Andrey Kornishkin 2010.07.26 23:27 #658 完了！double zz[2]={0,0};int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZagdouble zzVal[]; // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag//--- Получить хэндл индикатора ZigZag zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,PRICE_CLOSE); //Расчет индикатора ZigZagArraySetAsSeries(zzVal,true);CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal);// Cкопировали значения индикатора в массив// Ищем ближайший экстремумint a =0;for (int i=1;i<50;i++){if (zzVal[i]!=0){ if(a<2) { zz[a]=zzVal[i]; a++; } }}} Rashid Umarov 2010.07.26 23:33 #659 AM2:2つのジグザグの極値を得る方法を教えてください。しているんです。 たくさんの例があるが、まだ解明できない。 最後の20個の極値を取得する例もあります -オブジェクトバインディングのメソッドの セクションの例を参照してください gumgum 2010.07.26 23:39 #660 x64またはx32ビット版のターミナルをインストールするかどうかを選択したい。 1...596061626364656667686970717273...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、一番不便なのは、MQはとにかくレバレッジ100のUSD口座しか作れず、例えばAlpariはレバレッジ500しか作れないことです...。
当社のデモサーバーには、すでに多通貨のデモ口座があり、幅広いレバレッジが設定されています。
アップデートされたディストリビューションからターミナルを再インストールします。https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
当社のデモサーバーには、すでに多通貨のデモ口座があり、幅広いレバレッジが設定されています。
アップデートされたディストリビューションからターミナルを再インストールします。https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
変だな、もう完全にアウトかも...。
サーバーの選択
アカウントの種類を選択
レバレッジサイズを選択
追記
これは294の発売時で、1週間前に設定したわけではないのですが...。
おかしいな、完全に時代遅れかもしれない...。
配布物を再度ダウンロードするだけで、アップデートされています。
デモ口座登録の初期条件は、配布ラベルに正確に設定され、アップデートで更新されることはない。
ディストリビューションを再度ダウンロードするだけで、更新されます。
デモ口座登録の初期条件は、配布ラベルに正確に設定され、アップデートで更新されることはない。
2つのジグザグの極値を得る方法を教えてください。しているんです。
たくさんの例があるが、まだ解明できない。
完了！
2つのジグザグの極値を得る方法を教えてください。しているんです。
たくさんの例があるが、まだ解明できない。