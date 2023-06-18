エラー、バグ、質問 - ページ 62 1...555657585960616263646566676869...3185 新しいコメント Andrey Kornishkin 2010.07.23 22:27 #611 Interesting: みたいな、そのペアの保留中の注文の可否を制御することでしょうか？（笑）。 だいたいそんな感じで制御しているのでしょうか。// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет ticket=OrderGetTicket(i); // выбираем ордера только по "нашему" инструменту if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol()) { // обслуживаем ордера Buy Stop if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { ... } } } if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour) { if(bord==false && lev_h<atr_h[0]) { request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits); request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits); request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; OrderSend(request,result); } rim-9000 2010.07.23 22:51 #612 MT5にはなぜツールが少ないのか、教えてください。もっと増やす方法はないのか？ Sergey Gritsay 2010.07.23 23:25 #613 rim-9000: MT5にはなぜツールが少ないのか、教えてください。何らかの方法でその数を増やすことは可能なのでしょうか？ いいじゃないですか、mt5には人気のあるものが50個ほどありますよ、他のブローカーは知りませんが。 Prival 2010.07.24 03:40 #614 私は最適化のモードに興味があります。 バランス＋最小値を選択し、結果を得ましたが、この数値が何なのか理解できません・・・。テストモードの 違いも理解できません・・・。読みたいと思います 削除済み 2010.07.24 05:25 #615 AM2: どうコントロールするかということでしょうか。チェックブロックでは、私の理解する限り、Ticketによる順番 選択が抜けているような気がするのですが...（私だけでしょうか？）// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера for(i=0;i<OrdersTotal();i++) { // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет ticket=OrderGetTicket(i); // выбираем ордера только по "нашему" инструменту if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol()) { // обслуживаем ордера Buy Stop if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { ... } } } 私なら、例えばこんな風に、チェックを関数として整理します（スタンドアロンまたはクラスに含まれる）。/Function IsOrderExists bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0) //Функция прверяет наличие отложенного ордера { //----------------------------------------------------------------------------// //Work variables int f; //Counter "for" bool Result; //Returned result //----------------------------------------------------------------------------// Result = false; //Check SymbolTitle if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;} //Searching if(Ticket!=0) //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :) { //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у Result = OrderSelect(Ticket); } else //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров { for(f=0;f<OrdersTotal();f++) //Производим последовательный перебор ордеров в списке { //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке Ticket = OrderGetTicket(f); //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у if(OrderSelect(Ticket)) //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)... { if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle) //Ордер выставлен по интересующему нас символу { Result = true; break; } } } } //----------------------------------------------------------------------------// return(Result); //----------------------------------------------------------------------------// } 削除済み 2010.07.24 05:37 #616 Prival:最適化モードに興味があるのですが、テスターについてどこで読むことができるか教えてください。バランス＋最低限を選んで結果を出したのですが、この数字の意味がわかりません・・・。テストモードがどう違うのか理解できない．読みたいと思いますBalance + min Drawdown」パラメータの結果と比較したいのですが、口座残高のドローダウンと関係があるのでは？私が理解している限りでは、テスターの実行ごとに残高のドローダウンが返されます。MT4のレポートにもそのような数値があります（例）。アブソリュート・ドローダウン 18 496.44 最大ドローダウン。 53 958.04 (99.99%) 相対的なドローダウン。 99.99% (53 958.04)PS 私の理解では、残高を含む試行ごとの絶対値または最大ドローダウンのいずれかを返します。そして、テスト結果の 選択は、すべてのランの中で最も低いドローダウンの結果に基づいて行われます。 Prival 2010.07.24 11:34 #617 Interesting:... 私の理解では、残高を考慮した上で、1回あたりの絶対値または最大ドローダウンのいずれかが返されます。そして、テスト結果の選択は、すべてのランの中で最も低いドローダウンの結果に基づいて行われます。 読めない、違う、初回入金5000円、結果459842.36円、情報が見つからない...。 Aleksey Lebedev 2010.07.24 11:47 #618 Prival: いや、なんか違うんですよ、初期預金は5000なのに、結果が459842.36なんです。これのヘルプが見つからないんです......。ターミナルでヘルプを表示します。テスター / テスターの操作 /Expert Advisorの最適化/ 最適化の種類最大残高 -最適化される残高の最大値 です。 バランス＋最大収益性 - これはバランスと収益性の積の最大値 です。 残高＋最大期待報酬 -残高は、残高と期待報酬の積 である。 残高＋最小ドローダウン -ドローダウンレベル（100％-ドローダウン）※残高値以外に残高も 考慮されます。 バランス＋最大回収 率 - バランスと回収率の積が値と なります。 バランス＋最大シャープレシオ - バランスとシャープレシオの積が指標と なる。 最大カスタムパラメータ - このパラメータを選択すると、Expert AdvisorのOnTester()の値が最適化基準として考慮 されます。 このパラメータを使用すると、ユーザーは最適化に任意のカスタム値を使用することができます。 Rashid Umarov 2010.07.24 11:59 #619 Prival:最適化モードに興味があるのですが、テスターについてどこで読めるか教えてください。私はバランス+いくつかの最小値を選択し、結果を得たが、私はこれらの数字が何であるかを理解していない....また、テストモードの違いもよくわからないのですが...。読んでみたいです。よく根拠のない非難をするが、自分も同じように批判していればいいのだが。 Николай 2010.07.24 12:07 #620 Prival: テスターと最適化モードの詳細について、どこで読めるか教えてください。 バランス＋最小値を選択し、結果を得ましたが、この数字が何なのか理解できません．テストモードがどう違うのか理解できない．読みたいと思います これらのモードの違いを知りたければ、読むべきですね。テスターのヘルプのどこかに詳しい説明があります。 PS すみません、私はタイプするのが遅いので、Roshはすでにすべてのリンクを返信しています。 1...555657585960616263646566676869...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みたいな、そのペアの保留中の注文の可否を制御することでしょうか？（笑）。
だいたいそんな感じで制御しているのでしょうか。
MT5にはなぜツールが少ないのか、教えてください。何らかの方法でその数を増やすことは可能なのでしょうか？
私は最適化のモードに興味があります。
バランス＋最小値を選択し、結果を得ましたが、この数値が何なのか理解できません・・・。テストモードの 違いも理解できません・・・。読みたいと思います
どうコントロールするかということでしょうか。
チェックブロックでは、私の理解する限り、Ticketによる順番 選択が抜けているような気がするのですが...（私だけでしょうか？）
私なら、例えばこんな風に、チェックを関数として整理します（スタンドアロンまたはクラスに含まれる）。
最適化モードに興味があるのですが、テスターについてどこで読むことができるか教えてください。
バランス＋最低限を選んで結果を出したのですが、この数字の意味がわかりません・・・。テストモードがどう違うのか理解できない．読みたいと思います
Balance + min Drawdown」パラメータの結果と比較したいのですが、口座残高のドローダウンと関係があるのでは？
私が理解している限りでは、テスターの実行ごとに残高のドローダウンが返されます。
MT4のレポートにもそのような数値があります（例）。
私の理解では、残高を含む試行ごとの絶対値または最大ドローダウンのいずれかを返します。
そして、テスト結果の 選択は、すべてのランの中で最も低いドローダウンの結果に基づいて行われます。
私の理解では、残高を考慮した上で、1回あたりの絶対値または最大ドローダウンのいずれかが返されます。
そして、テスト結果の選択は、すべてのランの中で最も低いドローダウンの結果に基づいて行われます。
いや、なんか違うんですよ、初期預金は5000なのに、結果が459842.36なんです。これのヘルプが見つからないんです......。
ターミナルでヘルプを表示します。
テスター / テスターの操作 /Expert Advisorの最適化/ 最適化の種類
最適化モードに興味があるのですが、テスターについてどこで読めるか教えてください。
私はバランス+いくつかの最小値を選択し、結果を得たが、私はこれらの数字が何であるかを理解していない....また、テストモードの違いもよくわからないのですが...。読んでみたいです。
よく根拠のない非難をするが、自分も同じように批判していればいいのだが。
テスターと最適化モードの詳細について、どこで読めるか教えてください。
バランス＋最小値を選択し、結果を得ましたが、この数字が何なのか理解できません．テストモードがどう違うのか理解できない．読みたいと思います
これらのモードの違いを知りたければ、読むべきですね。テスターのヘルプのどこかに詳しい説明があります。
PS すみません、私はタイプするのが遅いので、Roshはすでにすべてのリンクを返信しています。