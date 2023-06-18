エラー、バグ、質問 - ページ 62

みたいな、そのペアの保留中の注文の可否を制御することでしょうか？（笑）。

だいたいそんな感じで制御しているのでしょうか。

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
MT5にはなぜツールが少ないのか、教えてください。もっと増やす方法はないのか？
 
rim-9000:
MT5にはなぜツールが少ないのか、教えてください。何らかの方法でその数を増やすことは可能なのでしょうか？
いいじゃないですか、mt5には人気のあるものが50個ほどありますよ、他のブローカーは知りませんが。
 

私は最適化のモードに興味があります。

バランス＋最小値を選択し、結果を得ましたが、この数値が何なのか理解できません・・・。テストモードの 違いも理解できません・・・。読みたいと思います

AM2:

どうコントロールするかということでしょうか。

チェックブロックでは、私の理解する限り、Ticketによる順番 選択が抜けているような気がするのですが...（私だけでしょうか？）

私なら、例えばこんな風に、チェックを関数として整理します（スタンドアロンまたはクラスに含まれる）。

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
Prival:

Balance + min Drawdown」パラメータの結果と比較したいのですが、口座残高のドローダウンと関係があるのでは？

私が理解している限りでは、テスターの実行ごとに残高のドローダウンが返されます。

MT4のレポートにもそのような数値があります（例）。

アブソリュート・ドローダウン 18 496.44 最大ドローダウン。 53 958.04 (99.99%) 相対的なドローダウン。 99.99% (53 958.04)


PS

私の理解では、残高を含む試行ごとの絶対値または最大ドローダウンのいずれかを返します。

そして、テスト結果の 選択は、すべてのランの中で最も低いドローダウンの結果に基づいて行われます。

 
読めない、違う、初回入金5000円、結果459842.36円、情報が見つからない...。
 
ターミナルでヘルプを表示します。

テスター / テスターの操作 /Expert Advisorの最適化/ 最適化の種類

  • 最大残高 -最適化される残高の最大値 です。
  • バランス＋最大収益性 - これはバランスと収益性の積の最大値 です。
  • 残高＋最大期待報酬 -残高は、残高と期待報酬の積 である。
  • 残高＋最小ドローダウン -ドローダウンレベル（100％-ドローダウン）※残高値以外に残高も 考慮されます。
  • バランス＋最大回収 - バランスと回収率の積が値と なります。
  • バランス＋最大シャープレシオ - バランスとシャープレシオの積が指標と なる。
  • 最大カスタムパラメータ - このパラメータを選択すると、Expert AdvisorのOnTester()の値が最適化基準として考慮 されます。 このパラメータを使用すると、ユーザーは最適化に任意のカスタム値を使用することができます。

 
よく根拠のない非難をするが、自分も同じように批判していればいいのだが。


 
これらのモードの違いを知りたければ、読むべきですね。テスターのヘルプのどこかに詳しい説明があります。

PS すみません、私はタイプするのが遅いので、Roshはすでにすべてのリンクを返信しています。

