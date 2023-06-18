エラー、バグ、質問 - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...3185 新しいコメント Slava 2010.07.29 16:24 #721 Swan: またはオーバーライドが必要ない場合、またはポジションシンボルによるアスク、ビッドを要求する場合。 PositionGetSymbol機能は、次の作業のためのポジションを自動的に選択します。 実際には、PositionGetSymbolは順次選択、PositionSelectは直接選択を提供します。 Документация по MQL5: Торговые функции / PositionGetSymbol www.mql5.com Торговые функции / PositionGetSymbol - Документация по MQL5 削除済み 2010.07.29 16:26 #722 Swan: を検索する必要がなかったり、ポジション記号でアスク、ビッドその結果、PositionGetInteger(POSITION_TYPE)はPositionSelectで 選択されずに使用されることが判明しました。というのは、実は（Slavaに念を押されたように）良くないことなのですが...。:)ストリングス PositionGetSymbol機能は、次の作業のためのポジションを自動的に選択します。 実際には、PositionGetSymbolは順次選択、PositionSelectは直接選択を提供します。 これに基づいて、ループの中で正確に PositionGetSymbolを 適用する必要があり、その後、他のすべてに興味を持つようになりました...。 Aleksey Lebedev 2010.07.29 17:21 #723 まあ、テレパシーを使うなら、if(PositionSelect(Symbol()))をループの代わりに入れなければならないのですが :)LevelProfit-LevelWLossがSymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)よりも小さくないか確認した方が良いだろう。そして、その倍率は間違って比較されてしまう...。それ以外は動作するはずです)ps: よくわかりませんが、sl/tpの修正では、deviation>0は何も良いことはありません。 Andrey Dik 2010.07.29 17:22 #724 識別子OBJPROP_TIMEを 持つObjectGetInteger() が正しく動作しないエラーを再現するために、"1 "という名前の "Rectangle "オブジェクトを作成します。以下のスクリプトを実行すると、新しく作成した矩形 "1" の 4 つのアンカー座標が表示されます。void OnStart() { Comment(ObjectGetDouble(0,"1",OBJPROP_PRICE,0)," ", StringToTime (IntegerToString(ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_TIME, 0))),"\n", ObjectGetDouble(0,"1",OBJPROP_PRICE,1)," ", StringToTime (IntegerToString(ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_TIME, 1)))); } 価格座標は正しく定義されているが、時間座標が正しく定義されていないことがわかる。 Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectGetInteger www.mql5.com Графические объекты / ObjectGetInteger - Документация по MQL5 Slava 2010.07.29 17:37 #725 joo: 識別子OBJPROP_TIMEを 持つObjectGetInteger() が正しく動作しない エラーを再現するために、"1 "という名前の "Rectangle "オブジェクトを作成します。 以下のスクリプトを実行すると、作成したばかりの矩形 "1" の 4 つのアンカー座標が表示されます。 価格座標は正しく定義されているが、時間座標が正しく定義されていないことがわかる。 違いを実感してください Comment(ObjectGetDouble(0,"1",OBJPROP_PRICE,0)," ", datetime(ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_TIME, 0)),"\n", ObjectGetDouble(0,"1",OBJPROP_PRICE,1)," ", datetime(ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_TIME, 1))); Test Account 2010.07.29 17:40 #726 joo:識別子OBJPROP_TIMEを 持つObjectGetInteger() が正しく動作しないエラーを再現するために、"1 "という名前の "Rectangle "オブジェクトを作成します。以下のスクリプトを実行すると、新しく作成した矩形 "1" の 4 つのアンカー座標が表示されます。価格座標は正しく定義されているが、時間座標が正しく定義されていないことがわかる。これがその台本です。//+------------------------------------------------------------------+ //| 123123.mq5 | //| 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { string msg=""; //--- msg+=DoubleToString(ObjectGetDouble(ChartID(),"123456",OBJPROP_PRICE,0),_Digits)+" "+ TimeToString(ObjectGetInteger(ChartID(),"123456",OBJPROP_TIME,0),TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"\n"; msg+=DoubleToString(ObjectGetDouble(ChartID(),"123456",OBJPROP_PRICE,1),_Digits)+" "+ TimeToString(ObjectGetInteger(ChartID(),"123456",OBJPROP_TIME,1),TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"\n"; Comment(msg); } //+------------------------------------------------------------------+そして、その結果がこれです。 Andrey Dik 2010.07.29 17:47 #727 stringo: 違いを実感してくださいありがとうございます、違いを実感しています。値の種類を明示的にdatetimeに設定した場合とデータ変換を 利用しました。しかし、それでは構成がStringToTime (IntegerToString(が正しく動作しない？ Test Account 2010.07.29 17:54 #728 joo:ありがとうございます、違いを実感しています。値の種類を明示的にdatetimeに設定した場合とデータ変換を利用しました。しかし、それでは構成が 正常に動作していないのでしょうか？間違っているわけではありません。これらの行為は、まさに不要な行為です。StringToTime()関数の ヘルプをご覧になれば、なぜ結果が正しくないのかがおわかりになると思います。 Документация по MQL5: Преобразование данных / StringToTime www.mql5.com Преобразование данных / StringToTime - Документация по MQL5 Slava 2010.07.29 18:03 #729 joo:ありがとうございます、違いを実感しています。値の種類を明示的にdatetimeに設定した場合とデータ変換を利用しました。しかし、それでは構成がが正しく動作しない？ そうではありません。IntegerToStringを 変換すると「12345612345」型の文字列が入力され、StringToTimeを変換すると「2010.07.29 08:10」型の文字列が入力されるはずです。 しかし、あなたは私たちの間違いを教えてくれました。あなたの場合、1970.01.01 00:00という日付を返し、last_errorを設定する必要がありました。 Andrey Dik 2010.07.29 18:06 #730 stringo: そうではありません。IntegerToStringを変換すると「12345612345」という型の文字列を受け取り、StringToTimeを変換すると「2010.07.29 08:10」という書式の文字列を受け取るはずです。 しかし、あなたは私たちの間違いを教えてくれました。あなたの場合、1970.01.01 00:00という日付を返し、last_errorを設定する必要がありました。 では、私のメッセージは無駄ではない、ということですね。 1...666768697071727374757677787980...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またはオーバーライドが必要ない場合、またはポジションシンボルによるアスク、ビッドを要求する場合。
PositionGetSymbol機能は、次の作業のためのポジションを自動的に選択します。
実際には、PositionGetSymbolは順次選択、PositionSelectは直接選択を提供します。
を検索する必要がなかったり、ポジション記号でアスク、ビッド
その結果、PositionGetInteger(POSITION_TYPE)はPositionSelectで 選択されずに使用されることが判明しました。というのは、実は（Slavaに念を押されたように）良くないことなのですが...。:)
まあ、テレパシーを使うなら、if(PositionSelect(Symbol()))をループの代わりに入れなければならないのですが :)
LevelProfit-LevelWLossがSymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)よりも小さくないか確認した方が良いだろう。
そして、その倍率は間違って比較されてしまう...。
それ以外は動作するはずです)
ps: よくわかりませんが、sl/tpの修正では、deviation>0は何も良いことはありません。
識別子OBJPROP_TIMEを 持つObjectGetInteger() が正しく動作しない
エラーを再現するために、"1 "という名前の "Rectangle "オブジェクトを作成します。
以下のスクリプトを実行すると、新しく作成した矩形 "1" の 4 つのアンカー座標が表示されます。
価格座標は正しく定義されているが、時間座標が正しく定義されていないことがわかる。
違いを実感してください
これがその台本です。
そして、その結果がこれです。
間違っているわけではありません。これらの行為は、まさに不要な行為です。
StringToTime()関数の ヘルプをご覧になれば、なぜ結果が正しくないのかがおわかりになると思います。
そうではありません。IntegerToStringを 変換すると「12345612345」型の文字列が入力され、StringToTimeを変換すると「2010.07.29 08:10」型の文字列が入力されるはずです。
しかし、あなたは私たちの間違いを教えてくれました。あなたの場合、1970.01.01 00:00という日付を返し、last_errorを設定する必要がありました。
