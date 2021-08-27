微分積分、例 - ページ 14 1...789101112131415161718192021...24 新しいコメント 削除済み 2018.03.18 11:07 #131 アレクセイ・パンフィロフ： バランス指標を作った 経験があるのですが、これはハイパーパラメーターを作ることに近いでしょうか？もし、本当に相関関係がないのであれば、何の役にも立たないかもしれません。） Aleksey Panfilov 2018.03.18 11:15 #132 マキシム・ドミトリエフスキー： しかし、本当に相関があるかどうかはわかりませんし、役に立たないかもしれません。）:) 念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。 着実なステップのバランス、緑のラインの意味。 Renat Akhtyamov 2018.03.19 09:29 #133 アレクセイ・パンフィロフ:) 念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。 着実なステップのバランス、緑のラインの意味。 うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ + 削除済み 2018.03.19 09:57 #134 アレクセイ・パンフィロフ:) 念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。 着実なステップのバランス、緑のラインの意味。 バランスは絶対値 でなく、例えば、現在の利益率...つまり、何とかグラフを正規化することが必要です そして，その変数と残りの変数とを，ファジーロジックやニューロンなどを使って，何らかの形で関連付けることができる． 削除済み 2018.03.19 10:09 #135 R^2があると助かる https://www.mql5.com/ru/articles/2358 R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии 2017.10.24Vasiliy Sokolovwww.mql5.com Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для... 削除済み 2018.03.19 10:13 #136 次に、入力項として指標と R^2 を追加し、変数間の相互作用のルールを言語的に記述し、出力でシグナルを取得する これは単なる例で、ニューロンも使えますが（記事もあります）、ファジーロジックはこれらのタスクに対してより柔軟で直感的なように思いますし、ニューロンやパラメータとして最適化することもできますが、直感性は低くなります https://www.mql5.com/ru/articles/3795 Нечеткая логика в торговых стратегиях 2017.09.18Maxim Dmitrievskywww.mql5.com Трейдеры часто задаются вопросом о том, как улучшить торговую систему или создать новую за счет машинного обучения. Несмотря на обилие публикаций, остается открытым вопрос о простом и интуитивно понятном способе создания моделей, которые невозможно аналитически просчитать без использования компьютерных вычислений. Нечеткая логика — это окно в... Aleksey Panfilov 2018.03.19 11:44 #137 メッセージをありがとうございました。 残念ながら、今のところ、私は機械学習に精通しているわけではありません。そして、いつまで経ってもマスターできない。 バランスインジケータを使用して、連続的な最適化を迅速に行うことを計画していました。残念ながら、バランスインジケータの類似品と、Expert Advisorごとにパラメータを検索するスクリプトを開発する必要があります。これらのアルゴリズムをロボットに搭載して、自動最適 化を行うのが現実的だと思います。原理的には、同じ機械学習でも自作レベルなのでしょう。 もしかしたら、私も手を出すかもしれません。 その間に、誰かが私の持っているものを役に立つと思うかもしれません。MT4用バランスインジケータ。 int start() { int i; int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- if(Bars<=3 ) return(0); if (PRED_CHISLO_BAROV == Bars) return(0); i=Bars-1;// i присваиваем значение числа баров . if(counted_bars>1) i=Bars-counted_bars-1;// while(i>=0) { //================================================================================================================================================================================================ MacdCurrent = iCustom( NULL, 0, "_________________", 0,i); MacdPrevious = iCustom( NULL, 0, "_______________", 0,i+1); SignalCurrent = iCustom( NULL, 0, "_____________", 1,i); SignalPrevious = iCustom( NULL, 0, "_____________", 1,i+1); MacdCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "______________", 0,i); MacdPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "___________________", 0,i+1); SignalCurrent_Trend = iCustom( NULL, 0, "__________________", 1,i); if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalCurrent_Trend = 0; SignalPrevious_Trend = iCustom( NULL, 0, "_______________", 1,i+1); if(Trend_InpSignalSMA==0) SignalPrevious_Trend = 0; //================================================================================================================================================================================================ // Оцениваем в какой позиции мы стояли бы по трендовому MACD И назначаем Trend =1 восходящий =-1 низходящий if( MacdPrevious_Trend < 0 && //1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent_Trend > SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend < SignalPrevious_Trend && //2) основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point) //3) основная линия ниже заданного для открытия значения ) Trend =1; if( MacdPrevious_Trend > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent_Trend < SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend > SignalPrevious_Trend && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs(MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel*Point) // - основная линия выше заданного для открытия значения ) Trend =-1; //================================================================================================================================================================================================ //РАСЧЕТ ЛИНИИ БАЛАНСА. // Закрываем позицию SELL if( ( Posic == -1 && // Если открыта позиция SELL MacdPrevious < 0 && // 1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point) // - основная линия ниже заданного для закрытия значения ) || ( Posic == -1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= TakeProfit ) || ( Posic == -1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >= StopLoss ) ) { if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Cena_0 -Open[i])/Point * Naprav ; Cena_0 = 0; Posic = 0; Capital = 0 ; } // Открываем позицию BUY if( Trend == 1 && Posic == 0 && // Если позиция зарыта MacdPrevious < 0 && // 1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point) // - основная линия ниже заданного для открытия значения ) { Cena_0 = Open[i]; Posic = 1; Balans = Balans - Spred; } // Закрываем позицию BUY if( ( Posic == 1 && // Если открыта позиция BUY MacdPrevious > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с верх в низу MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel*Point) // - основная линия выше заданного для закрытия значения ) || ( Posic == 1 && (Cena_0 - Open[i])/Point * Naprav >= StopLoss ) || ( Posic == 1 && (Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav >= TakeProfit ) ) { if( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav ; Cena_0 = 0; Posic = 0; Capital = 0 ; } // Открываем позицию SELL if( Trend == -1 && Posic == 0 && // Если позиция зарыта MacdPrevious > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с верх в низу MathAbs(MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel*Point) // - основная линия выше заданного для открытия значения ) { Cena_0 = Open[i]; Posic = -1; Balans = Balans - Spred; } a1_Buffer[i]= Balans; //================================================================================================================================================================================================ //РАСЧЕТ ЛИНИИ ТЕКУЩЕГО КАПИТАЛЛА. // При открытой позиции BUY if( Posic > 0 ) { if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Open[i] - Cena_0)/Point * Naprav) ; } // При открытой позиции SELL if( Posic < 0 ) { if( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Cena_0 -Open[i])/Point * Naprav) ; } a2_Buffer[i]= Balans + Capital; //================================================================================================================================================================================================ // a3_Buffer[i]= //================================================================================================================================================================================================ // a4_Buffer[i]= //================================================================================================================================================================================================ //================================================================================================================================================================================================ if (i >= Bars-(TOCHKA_VHODA*2)) Cena_0 = 0;// i--; PRED_CHISLO_BAROV = Bars; } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ P/S.このスレッドに似たようなインジケータの例を追加していただけるとありがたいです。コピーするExpert Advisorと一緒に使うとよりよいでしょう。 削除済み 2018.03.19 11:55 #138 あ、リアルタイムオプションでパラパラか...同じですね。 削除済み 2018.03.19 12:02 #139 アレクセイ・パンフィロフスラングもなしで？:))))))現在のパラメータで履歴のある深さのバランスグラフを計算し、それが悪ければライブで修正し、再びカーブを見る...最適になるまで、再び下がり始めるまでトレードし、再びパラメータを見直す...この場合、バックテストはもちろん長くなります。 削除済み 2018.03.19 12:06 #140 アレクセイ・パンフィロフありがとうございます。しかし、100万個のハンドルがあり、Expert Advisor本体のインジケータをすべて書き直さなければならないでしょう。 1...789101112131415161718192021...24 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランス指標を作った 経験があるのですが、これはハイパーパラメーターを作ることに近いでしょうか？
もし、本当に相関関係がないのであれば、何の役にも立たないかもしれません。）
しかし、本当に相関があるかどうかはわかりませんし、役に立たないかもしれません。）
:)
念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。
着実なステップのバランス、緑のラインの意味。
:)
念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。
着実なステップのバランス、緑のラインの意味。
うおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ
+
:)
念のため、写真、バランスインジケーター（下窓）。
着実なステップのバランス、緑のラインの意味。
バランスは絶対値 でなく、例えば、現在の利益率...つまり、何とかグラフを正規化することが必要です
そして，その変数と残りの変数とを，ファジーロジックやニューロンなどを使って，何らかの形で関連付けることができる．
R^2があると助かる
https://www.mql5.com/ru/articles/2358
次に、入力項として指標と R^2 を追加し、変数間の相互作用のルールを言語的に記述し、出力でシグナルを取得する
これは単なる例で、ニューロンも使えますが（記事もあります）、ファジーロジックはこれらのタスクに対してより柔軟で直感的なように思いますし、ニューロンやパラメータとして最適化することもできますが、直感性は低くなります
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
メッセージをありがとうございました。
残念ながら、今のところ、私は機械学習に精通しているわけではありません。そして、いつまで経ってもマスターできない。
バランスインジケータを使用して、連続的な最適化を迅速に行うことを計画していました。残念ながら、バランスインジケータの類似品と、Expert Advisorごとにパラメータを検索するスクリプトを開発する必要があります。これらのアルゴリズムをロボットに搭載して、自動最適 化を行うのが現実的だと思います。原理的には、同じ機械学習でも自作レベルなのでしょう。
もしかしたら、私も手を出すかもしれません。
その間に、誰かが私の持っているものを役に立つと思うかもしれません。MT4用バランスインジケータ。
P/S.このスレッドに似たようなインジケータの例を追加していただけるとありがたいです。コピーするExpert Advisorと一緒に使うとよりよいでしょう。
スラングもなしで？:))))))
現在のパラメータで履歴のある深さのバランスグラフを計算し、それが悪ければライブで修正し、再びカーブを見る...最適になるまで、再び下がり始めるまでトレードし、再びパラメータを見直す...この場合、バックテストはもちろん長くなります。
ありがとうございます。
しかし、100万個のハンドルがあり、Expert Advisor本体のインジケータをすべて書き直さなければならないでしょう。