取引の進行に伴い、前の2つのシグナルの合計に応じたシグナルリバーサルという形で、最小限のバイナリー適応を追加。

また、新規取引の開始は月曜日から木曜日までの間のみ。

アドバイザー2018_04_22_4p72_ea。
シンボルマークEURUSD
期間M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
パラメータロット=0.1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

通貨米ドル
初回入金額100 000.00
レバレッジをかける。1:100
バックテスト
ストーリーの質93%
バーです。1473084チックです。5855532キャラクター1
当期純利益。7 064.64バランスシート上の絶対的なドローダウン。39.68ファンドの絶対的なドローダウン51.16
トータルリターン14 433.00残高の最大ドローダウン418.38 (0.39%)資金の最大ドローダウン： 466.49 (0.43%)466.49 (0.43%)
全損です。-7 368.36バランスシート上の相対的なドローダウン。0.39% (418.38)資金に対する相対的なドローダウン。0.43% (466.49)
収益性。1.96期待されるペイオフ9.76マージンレベル。71535.24%
リカバリーファクター。15.14シャープレシオ0.21Zスコア-0.01 (0.80%)
AHPR1.0001 (0.01%)LR相関。0.98OnTesterの結果。0
GHPRです。1.0001 (0.01%)LR 標準誤差。464.84
総トレード数724ショートトレード（勝ち組の割合）。344 (61.34%)ロングトレード(勝率)。380 (60.00%)
総トレード数1319利益が出ている取引（全取引のうち％）。439 (60.64%)損失取引(全体に占める割合)。285 (39.36%)
最大の利益を上げた取引377.19最大の負けトレード-213.07
平均的な利益率の高い取引。32.88平均的な負けトレード。-25.85
最大連続勝利数（利益）。11 (638.68)最大連続損失数（ロス）。10 (-316.04)
最大継続利益（勝利数）。638.68 (11)最大連続損失（損失数）。-316.04 (10)
平均的な連続獲得賞金額。3平均連続損失額。2
 
Aleksey Panfilov:

Expert Advisorそのもの。

 
Aleksey Panfilov:


専門家本人です。

2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
開始時間_週次時間=20
期間_週次_時間=72
開始時間=0
周期_時間=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


申し訳ございません。

すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。

 
Aleksey Panfilov:


申し訳ございません。

すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。

今、走っています!

最適化するためのリセット設定 - Siパウ...

 

設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。

最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。

 
Aleksey Vyazmikin:

設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。

最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。

春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。

あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、個人的なメッセージに書いてください。


P/S.見つけたようです。

ファイル:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Aleksey Panfilov:

春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。

あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、送ってください。

これはUSDRUB_TOMペ アのMoex先物です。

 
Aleksey Vyazmikin:

これはUSDRUB_TOMペアのMoex先物です。

ありがとうございます。

Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチ内の履歴や最新の添付フォルダで証明されています）、普遍性からはほど遠いものです。しかし、それが功を奏することもある。

 
Aleksey Panfilov:

ありがとうございます。

Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチの履歴や最新の添付フォルダから確認できます）、まだ万能とは言い難い状態です。しかし、それが功を奏することもある。

はい、指標は明らかに可能性を持っている、私はいくつかの遺伝子を紡いだ - これはSi 2015年から2018年のM1です。


