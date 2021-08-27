微分積分、例 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...24 新しいコメント Aleksey Panfilov 2018.08.11 13:49 #141 取引の進行に伴い、前の2つのシグナルの合計に応じたシグナルリバーサルという形で、最小限のバイナリー適応を追加。 また、新規取引の開始は月曜日から木曜日までの間のみ。 アドバイザー2018_04_22_4p72_ea。シンボルマークEURUSD期間M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)パラメータロット=0.1StopLoss=30000TakeProfit=30000通貨米ドル初回入金額100 000.00レバレッジをかける。1:100バックテストストーリーの質93%バーです。1473084チックです。5855532キャラクター1当期純利益。7 064.64バランスシート上の絶対的なドローダウン。39.68ファンドの絶対的なドローダウン51.16トータルリターン14 433.00残高の最大ドローダウン418.38 (0.39%)資金の最大ドローダウン： 466.49 (0.43%)466.49 (0.43%)全損です。-7 368.36バランスシート上の相対的なドローダウン。0.39% (418.38)資金に対する相対的なドローダウン。0.43% (466.49)収益性。1.96期待されるペイオフ9.76マージンレベル。71535.24%リカバリーファクター。15.14シャープレシオ0.21Zスコア-0.01 (0.80%)AHPR1.0001 (0.01%)LR相関。0.98OnTesterの結果。0GHPRです。1.0001 (0.01%)LR 標準誤差。464.84総トレード数724ショートトレード（勝ち組の割合）。344 (61.34%)ロングトレード(勝率)。380 (60.00%)総トレード数1319利益が出ている取引（全取引のうち％）。439 (60.64%)損失取引(全体に占める割合)。285 (39.36%)最大の利益を上げた取引377.19最大の負けトレード-213.07平均的な利益率の高い取引。32.88平均的な負けトレード。-25.85最大連続勝利数（利益）。11 (638.68)最大連続損失数（ロス）。10 (-316.04)最大継続利益（勝利数）。638.68 (11)最大連続損失（損失数）。-316.04 (10)平均的な連続獲得賞金額。3平均連続損失額。2 トレーディングロボットの作成 理論から実践へ ダムドマーチン Aleksey Panfilov 2018.11.25 15:20 #142 Aleksey Panfilov:取引の進行に伴い、前の2つのシグナルの合計に応じたシグナルリバーサルという形で、最小限のバイナリー適応を追加。 また、新規取引の開始は月曜日から木曜日までの間のみ。 Expert Advisorそのもの。 ファイル: 2018_04_22_4P72_EA.mq5 47 kb 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb 2018_02_15_4P72_RED.mq5 8 kb Aleksey Vyazmikin 2018.11.25 15:30 #143 Aleksey Panfilov: 専門家本人です。2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802] 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 2014.01.01 00:00:00 Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!! 2018.11.25 17:29:52.257 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code Aleksey Panfilov 2018.11.25 15:55 #144 Aleksey Vyazmikin: StopLoss=30000TakeProfit=30000L0_1_line_power=2L0_1_leverage=62L0_1_line1_SHIFT=42L0_2_line1_SHIFT=110SMA_Period_00=1Porog_00=0L1_1_line_power=2L1_1_leverage=12L1_1_line1_SHIFT=102L1_2_line1_SHIFT=20SMA_Period_01=1Porog_01=160L2_1_line_power=3L2_1_leverage=52L2_1_line1_SHIFT=102L2_2_line1_SHIFT=90SMA_Period_02=1Porog_02=-10000開始時間_週次時間=20期間_週次_時間=72開始時間=0周期_時間=25EA_Magic=12345EA_Slippage=30 申し訳ございません。 すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。 ファイル: 2018_04_22_4P72_EA.mq5 47 kb 2018_02_15_4P72_RED.mq5 8 kb 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb Aleksey Vyazmikin 2018.11.27 12:25 #145 Aleksey Panfilov: 申し訳ございません。 すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。今、走っています! 最適化するためのリセット設定 - Siパウ... Aleksey Vyazmikin 2018.11.28 04:50 #146 設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。 最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。 Aleksey Panfilov 2018.11.28 17:42 #147 Aleksey Vyazmikin:設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。 最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。 あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、個人的なメッセージに書いてください。 P/S.見つけたようです。 ファイル: 2018_06_07.zip 489 kb 2018_06_09.zip 2156 kb Aleksey Vyazmikin 2018.11.28 18:21 #148 Aleksey Panfilov:春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、送ってください。これはUSDRUB_TOMペ アのMoex先物です。 Aleksey Panfilov 2018.11.28 18:30 #149 Aleksey Vyazmikin:これはUSDRUB_TOMペアのMoex先物です。ありがとうございます。 Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチ内の履歴や最新の添付フォルダで証明されています）、普遍性からはほど遠いものです。しかし、それが功を奏することもある。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 22:05 #150 Aleksey Panfilov:ありがとうございます。 Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチの履歴や最新の添付フォルダから確認できます）、まだ万能とは言い難い状態です。しかし、それが功を奏することもある。はい、指標は明らかに可能性を持っている、私はいくつかの遺伝子を紡いだ - これはSi 2015年から2018年のM1です。 1...8910111213141516171819202122...24 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引の進行に伴い、前の2つのシグナルの合計に応じたシグナルリバーサルという形で、最小限のバイナリー適応を追加。
また、新規取引の開始は月曜日から木曜日までの間のみ。
取引の進行に伴い、前の2つのシグナルの合計に応じたシグナルリバーサルという形で、最小限のバイナリー適応を追加。
また、新規取引の開始は月曜日から木曜日までの間のみ。
Expert Advisorそのもの。
専門家本人です。
申し訳ございません。
すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。
申し訳ございません。
すでに投稿したかと思いきや、インジケーターを色分けしている。
今、走っています!
最適化するためのリセット設定 - Siパウ...
設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。
最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。
設定入れて～2018年のSiで過去作を流し込んでプラスになってる。
最適化が必要かもしれません。オプティマイザーのためにその限界を書いてください。
春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。
あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、個人的なメッセージに書いてください。
P/S.見つけたようです。
春に最適化したのですが、あまりシステム化されていないようです。残っているものを探してみる。
あ、Siってなんだろう。フォーラムで説明できない場合は、送ってください。
これはUSDRUB_TOMペ アのMoex先物です。
これはUSDRUB_TOMペアのMoex先物です。
ありがとうございます。
Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチ内の履歴や最新の添付フォルダで証明されています）、普遍性からはほど遠いものです。しかし、それが功を奏することもある。
ありがとうございます。
Expert AdvisorはEURUSDにのみ最適化されており（ブランチの履歴や最新の添付フォルダから確認できます）、まだ万能とは言い難い状態です。しかし、それが功を奏することもある。
はい、指標は明らかに可能性を持っている、私はいくつかの遺伝子を紡いだ - これはSi 2015年から2018年のM1です。