赤い幅広の部分は、4次放物線との補間により構成されたスライディングラインです。描き直してはいない（アナログは冒頭で7番目まで説明した）。私の理解が正しければ、ノードが以前に描画された4つの値と、次数4の放物線が選択され、その上に5つ目の新しい値が描画されることによって新しい価格となります。
曲線青線 （再描画していないものは、直線青線のトレースと考えられる ）は中心線で、その各点は、直線青 線の各点がすでに正しく外挿された正弦波（グレー）の3点上にプロットされているように、ある周期の正弦波上にあるという仮定から、大きく滑った最後の 3点上にプロットされています。
外挿されたグレーのサインと青い直線のみが再描画されます。
振動を分離するアイデアを実行すれば、振幅が変化し、反転する（一種の量子化）正弦波に非常に近い線が得られるはずです。
このような線に対してだけ、正弦波による外挿を検討することが適切である。
幅の広い赤いのは、変な補間処理をしてるのか...はっきり言ってクソだな。データは豊富だが、明らかに右に大きく偏っている（__history__の補間は定義上禁止されている）。
そして、不適切な補間によって、それに基づく**余分な**補間は、ノイズを出す球形の馬になります :-)
説明しますと、ヒストリカルデータがあります。あなたは（何を根拠に）、所々でべき乗多項式で補間できると判断したのでしょう（！）。ある区間で補間を行った結果、ある基準を満たす直線を得る必要がある。
通常、標準偏差です。過去のデータをそのまま表示し、視覚的に追いつくようにします。 ただし、最新のデータについては、あるウィンドウを除いてです。
データがあり、不確かな理論に基づき、多項式で記述する権利があると仮定し、多項式の根で補間、確認、外挿を行う......。
内挿・外挿＝すべて回帰です。
私は、物事は正式名称で呼ぶべきであり、一般的に受け入れられている用語を使用することで、混乱を避けるべきだと提唱しているに過ぎません。私見ですが、このスレッドの冒頭で再帰について言及し、補間、近似、多項式については、あなたの例には示されていないので、言及しない方が論理的だったと思います。また、他人のコードを覗くのが好きな人ばかりではないので、過度な形の正しさで他人を惑わさないインジケータの左シフトに注力した方が正解だったのですが、私もまんまと引っかかってしまいました。
Nikolaiさん、投稿と添付のインジケータをありがとうございます。
そして、私も全く同感で、まず用語や名称の曖昧さのない理解が必要です。
私の立場を説明しましょう。
2点で直線を引くことができる。つまり、この直線の任意の点を、点間の間隔の内側に見つける（内挿）ことも、点間の間隔の外側に見つける（外挿）こともできるのだ。
例えば、直交座標系で一次二乗方程式で表さ れる二乗放物線に対応する一次曲線が描けます。つまり、この曲線の任意の点を、極点間の区間内に見つけること（内挿）も、区間外に見つけること（外挿）も可能なのである。これらの点がプロットされる法則は多項式であることに変わりはない。また、少なくとも3点によって、正弦波の法則を仮定すれば1値の正弦波が、その存在を仮定すれば円が描けることを付け加えておく。
このように、3点（ この場合、2点は以前の履歴を蓄積し、3点は新しい情報を伝える）の4次に対する2次の多項式による補間は、行為またはプロセスの必要（他の法則もあるかもしれない） かつ十分な定義であることがわかる。
もちろん、他の用語を提案するのであれば別ですが。とはいえ、必要最低限を超える数の値で曲線をプロットするのであれば、回帰を含め、統計的に（あるいはその他の方法で）健全な値の重み付けを行うべきであるということには、私も十分同意します。
もう1年以上経つのに、アレクセイ君はまだ頑なにグラフを左にずらして いる。なぜ、このような（自己）欺瞞があるのか。
ビジュアライゼーションを見て、誰かがアイデアを出してくれるかもしれません。
実際の取引に使えるような掛け値なしのものが、いくらやっても出てきません。
それを使ってロボットを書いてみたことはありますか？
このスレッドにテスターロボットを掲載しました。少し前に最後の1 枚を投稿しました。Banzai.mq4というインジケータもテストして みました。
このインジケーターで特にテストしたわけではありません。最後のロボットをテストすることができます、インディケータとスキームは似ています。
描画方式に対応する。
青い線は、始点にレバレッジ20をかけた1次のEMAです。それは完全に 41の周期で古典的なEMAに対応 し、オープニングポイントによって、20間隔で戻ってシフト。
細い線は施工図です。実は、前回計算したポイントからアルキメデスのレバーを引いているのです。
類推するに、青い線は2次の放物線と開点を結んでいるので、2次のEMAとなる。
赤い線は、3次の多項式で始点に接続されています。
添付のアニメーションに特別な感謝を捧げます。
キャンバスの スレッドを読むと、すごいですね
発掘している可能性はすごいですね。
また、セルゲイ・パブロフは、その時代に直進性のある光線の利用を模索して いる。
これは彼の昔のスクリーンショットの1つです。
そして現在のスレッドでは、直線だけでなく放物線や正弦波も構成するアルゴリズムを扱っています。
もしかしたら、これらの総合から、何かが生まれるかもしれませんね。）
基本的には同じものですが、インジケータを再帰させることにより、よりシンプルになります。
https://www.mql5.com/ru/code/25113
自分から最小周期が2N倍のMAを取ると、棒の重みがパスカルの三角形になる、というのはこのスレッドのどこかで紹介されていたような気がします。
この指標では、私の理解では、前時代の予測を事後的に現在に行うのが論理的な考え方だと思います。
では、現在から未来へ向けて、どのように作っていくのでしょうか。
この指標では、私が理解するところでは、論理的な考えとして、前の時間の予測を事後的に現在に行うということです。
では、現在から未来へ向けて、どのように作っていくのでしょうか。
は、私を含め、これまで何度もここに書いてきた。テールの描き直しに役立つ多項式回帰。フーリエ近似も可能です。アレクセイ・パンフィーロフは、これを実現したのです。
また、尻尾を描き直すため、これらはすべて無駄な玩具だとも書いている。
