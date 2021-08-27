微分積分、例 - ページ 16 1...9101112131415161718192021222324 新しいコメント Aleksey Panfilov 2018.11.30 17:00 #151 Aleksey Vyazmikin:はい、指標は明らかに可能性を持って、遺伝子のビットを紡ぐ - これはSiの2015年から2018年のM1です。参加と評価ありがとうございました。 私は、「吊り下げ式」の「スポーツ」ターゲットを1つ持っています。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 互恵的な条件での実りある協力を呼びかけ アレクセイパンフィロフ さん 2017.01.31 08:02 2つの通貨ペアそれぞれについて、少なくとも300回の多方向取引の履歴をもとに、マーチンゲールなしで、オーバーシュートが（1または2またはn）以上の反対信号でない、少なくとも例えば3つの利益要因を 与えるロボットを作成する。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.30 18:21 #152 Aleksey Panfilov:ご参加・ご評価ありがとうございました。私は、「吊り下げ式」の「スポーツ」ターゲットを1つ持っています。同じインジケータ 設定で2つの楽器でプロフィットファクター3とか意味不明なんだけど、グローバルくらい？ Aleksey Panfilov 2018.11.30 19:05 #153 Aleksey Vyazmikin:同じインジケータ 設定で2つの楽器でプロフィットファクター3とか 意味不明なんだけど、グローバルくらい？:) 第一の選択肢 P/S. リンクが開きませんでした。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.30 22:24 #154 Aleksey Panfilov::) 第一の選択肢 P/S. リンクが開きませんでした。だから、私は理解していなかった、2つの楽器を同時に使用するとき、または別々にそれぞれで利益係数を3取得する必要があるのでしょうか？ そして、リンクは自動で、MT5のヘルプに - 一般的なオフトピックです。 目標を達成するためにはMOを適用する必要があり、テストではそのような結果が出ますし、さらに良い結果が出ても、将来のデータではあまり役に立たないと思います。 Aleksey Panfilov 2018.12.09 20:09 #155 インジケータにintervalパラメータを追加してみました。この指標の値が 1 のとき、前回の指標と完全に一致する。 しかし、係数を再計算せずにこのパラメータを増やすと、レバレッジが高まり、より高い時間枠で指標のダイナミクスが見られるようになります。 また、比率を再計算しても、（比率が） 有意水準から大きく外れているため、レバレッジを大きく上げることはできない。 写真では、間隔1と間隔15の2つのインジケータがあります。 ファイル: 2018_12_09_4P72.mq5 9 kb Renat Akhtyamov 2018.12.09 20:12 #156 Aleksey Panfilov:インジケータにintervalパラメータを追加してみました。この指標の値が 1 のとき、前回の指標と完全に一致する。 しかし、係数を再計算せずにこのパラメータを増やすと、レバレッジが高まり、より高い時間枠で指標のダイナミクスを見ることができます。 図では、間隔1と間隔15の2つのインジケータが表示されています。このスクリーンショットをずっと見ていると......。 チャート全体をフーリエサイン波でシェーディングして完成？ Aleksey Panfilov 2018.12.09 20:17 #157 Renat Akhtyamov:このスクリーンショットをずっと見ていると......。 チャート全体をフーリエサイン波でシェーディングして完成？) フーリエフォーラムのいくつかのスレッドは、確かにそれに値する ) Renat Akhtyamov 2018.12.09 20:22 #158 Aleksey Panfilov:) フーリエフォーラムのいくつかのスレッドは、確かにそれに値する )これらのスレッドは、私にとって本当に意味がなく、間違った結論を導き出しました。 誰も時間によって波をずらそうとしたことはない 平均的なEAが3ヶ月生きるとしたら、それを追い出すのは最小の波ではありません。 だいたいこんな理由です...。 Aleksey Panfilov 2018.12.09 20:35 #159 Renat Akhtyamov:これらのスレッドは本当に理解されておらず、間違った結論を導いていると私は思う。 誰も時間的に波をずらすことを試みていない 平均的なEAが3ヶ月生きれば、小さな波で倒れることはないだろう それと同じような理由ですね...。ああ、たぶん実験も必要なんだろうな。 Renat Akhtyamov 2018.12.09 20:37 #160 Aleksey Panfilov:そうですね、私も実験してみようかな。 私なら、この実験に参加するかもしれませんね。 1...9101112131415161718192021222324 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい、指標は明らかに可能性を持って、遺伝子のビットを紡ぐ - これはSiの2015年から2018年のM1です。
参加と評価ありがとうございました。
私は、「吊り下げ式」の「スポーツ」ターゲットを1つ持っています。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
互恵的な条件での実りある協力を呼びかけ
アレクセイパンフィロフ さん 2017.01.31 08:02
2つの通貨ペアそれぞれについて、少なくとも300回の多方向取引の履歴をもとに、マーチンゲールなしで、オーバーシュートが（1または2またはn）以上の反対信号でない、少なくとも例えば3つの利益要因を 与えるロボットを作成する。
同じインジケータ 設定で2つの楽器でプロフィットファクター3とか意味不明なんだけど、グローバルくらい？
第一の選択肢
P/S. リンクが開きませんでした。
だから、私は理解していなかった、2つの楽器を同時に使用するとき、または別々にそれぞれで利益係数を3取得する必要があるのでしょうか？
そして、リンクは自動で、MT5のヘルプに - 一般的なオフトピックです。
目標を達成するためにはMOを適用する必要があり、テストではそのような結果が出ますし、さらに良い結果が出ても、将来のデータではあまり役に立たないと思います。
インジケータにintervalパラメータを追加してみました。この指標の値が 1 のとき、前回の指標と完全に一致する。
しかし、係数を再計算せずにこのパラメータを増やすと、レバレッジが高まり、より高い時間枠で指標のダイナミクスが見られるようになります。
また、比率を再計算しても、（比率が） 有意水準から大きく外れているため、レバレッジを大きく上げることはできない。
写真では、間隔1と間隔15の2つのインジケータがあります。
このスクリーンショットをずっと見ていると......。
チャート全体をフーリエサイン波でシェーディングして完成？
フーリエフォーラムのいくつかのスレッドは、確かにそれに値する )
これらのスレッドは、私にとって本当に意味がなく、間違った結論を導き出しました。
誰も時間によって波をずらそうとしたことはない
平均的なEAが3ヶ月生きるとしたら、それを追い出すのは最小の波ではありません。
だいたいこんな理由です...。
ああ、たぶん実験も必要なんだろうな。
