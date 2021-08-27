微分積分、例 - ページ 16

Aleksey Vyazmikin:

はい、指標は明らかに可能性を持って、遺伝子のビットを紡ぐ - これはSiの2015年から2018年のM1です。

参加と評価ありがとうございました。

私は、「吊り下げ式」の「スポーツ」ターゲットを1つ持っています。

アレクセイパンフィロフ さん 2017.01.31 08:02

2つの通貨ペアそれぞれについて、少なくとも300回の多方向取引の履歴をもとに、マーチンゲールなしで、オーバーシュートが（1または2またはn）以上の反対信号でない、少なくとも例えば3つの利益要因を 与えるロボットを作成する。

 
Aleksey Panfilov:

Aleksey Vyazmikin:

第一の選択肢

Aleksey Panfilov:

だから、私は理解していなかった、2つの楽器を同時に使用するとき、または別々にそれぞれで利益係数を3取得する必要があるのでしょうか？

そして、リンクは自動で、MT5のヘルプに - 一般的なオフトピックです。

目標を達成するためにはMOを適用する必要があり、テストではそのような結果が出ますし、さらに良い結果が出ても、将来のデータではあまり役に立たないと思います。

 

インジケータにintervalパラメータを追加してみました。この指標の値が 1 のとき、前回の指標と完全に一致する。

しかし、係数を再計算せずにこのパラメータを増やすと、レバレッジが高まり、より高い時間枠で指標のダイナミクスが見られるようになります。

また、比率を再計算しても、（比率が） 有意水準から大きく外れているため、レバレッジを大きく上げることはできない。

写真では、間隔1と間隔15の2つのインジケータがあります。


ファイル:
2018_12_09_4P72.mq5  9 kb
 
Aleksey Panfilov:

このスクリーンショットをずっと見ていると......。

チャート全体をフーリエサイン波でシェーディングして完成？

 
Renat Akhtyamov:

フーリエフォーラムのいくつかのスレッドは、確かにそれに値する )

 
Aleksey Panfilov:

これらのスレッドは、私にとって本当に意味がなく、間違った結論を導き出しました。

誰も時間によって波をずらそうとしたことはない

平均的なEAが3ヶ月生きるとしたら、それを追い出すのは最小の波ではありません。

だいたいこんな理由です...。

 
Renat Akhtyamov:

ああ、たぶん実験も必要なんだろうな。

 
Aleksey Panfilov:

私なら、この実験に参加するかもしれませんね。
