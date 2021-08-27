微分積分、例 - ページ 7

ニコライ・セムコ

ここでは、このアプローチの可能な実装の一つを紹介します。再描画やシフトはしない。 これはあなたの線の2次微分です。



はい。

そして、私はそれが好きです。)))

アレクセイ・パンフィロフ

プレイが進むにつれて」見てみましょう。

多項式、スプライン、ガウス過程...
青い点：トレーニング、赤い点：テスト。青いカーブで任意のカーブを大量に生成し、チェックする
を選び、一番良いものを選びます。ブルーの一部をランダムに削除することができます...


 
ヴィザード_。

それで、それで...そうなんです。Neural Networksは、非常にシビアな誘い文句です。

"そこから帰ってきた人はいないそうです" :))))

 
ファイル:
2018_01_30_EMA_Polynom_p1.mq4  17 kb
 
アレクセイ・パンフィロフ

もちろん、魔法使いを除いてですが。))
戻りたくないくらい面白い話題です）。
 
ユーリイ・アサウレンコ
話題が面白いので、もう行きたくない）。

)))

ニューラルネットワークについて見ていると、差分方程式はかなり広く存在しているようです。ただ、説明の中では、すでに問題に適応した別の形で書かれているようですが。

そしてそれは、離散的な情報の分析ということであれば、論理的なものです。
 
アレクセイ・パンフィロフ

トピックを読まないと。RUの何がどうなっているのか、まだよく理解できていません。

テーマを読み直しているところです。すべて理解できたが、まだその発想が理解できない。

履歴上の解析的な関数は、4階微分までなら、どんな方法でも簡単に描くことができる。多項式回帰は良い近似である。

RUの優位性とは？

 

等間隔点の差分方程式から直接、別の 方法で補間式を導く こともできる。

-3*y3 =1*y1-3*y2-1*y4

-6*y3 =1*y1-4*y2-4*y4+1*y5

-10*y3 =1*y1-5*y2-10*y4+5*y5-1*y6

-15*y3 =1*y1-6*y2-20*y4+15*y5-6*y6 +1*y7

-21*y3 =1*y1-7*y2-35*y4+35*y5-21*y6 +7*y7-1*y8

価格の最後の値ではなく、その最後の増分（最初の差）を新しい情報とする。

コードとして

      a1_Buffer[i]=(open[i]-3*open[i+1]   -1*a1_Buffer[i+1 ]  )/(-3);
      a2_Buffer[i]=(open[i]-4*open[i+1]   -4*a2_Buffer[i+1 ]   +1*a2_Buffer[i+2 ]  )/(-6);
      a3_Buffer[i]=(open[i]-5*open[i+1]   -10*a3_Buffer[i+1 ]  +5*a3_Buffer[i+2 ]  -1*a3_Buffer[i+3 ])/(-10);
      a4_Buffer[i]=(open[i]-6*open[i+1]   -20*a4_Buffer[i+1 ]  +15*a4_Buffer[i+2 ]  -6*a4_Buffer[i+3 ]  +1*a4_Buffer[i+4 ])/(-15);
      a5_Buffer[i]=(open[i]-7*open[i+1]   -35*a5_Buffer[i+1 ]  +35*a5_Buffer[i+2 ]  -21*a5_Buffer[i+3 ]  +7*a5_Buffer[i+4 ]  -1*a5_Buffer[i+5 ])/(-21);

図はグラフの冒頭 部分を示しています。

そして、これによって、ある段階での自動振動を処理 できるようになったことがよくわかると思います。

もちろん、その後の違いも新しい情報として捉えることができます。

しかし、最初の違いの時点ですでに、どのような代数的な線を描いているのか、私にはよくわからない。そして、「レバレッジ」が高まれば高まるほど、そこではすべてが複雑になる。))))

ファイル:
2018_01_30_EMA_Polynom_p1xv.21.mq4  17 kb
アレクセイ・パンフィロフ

また、次数5,6の多項式で構成された線（赤、黄）は 共振や自己発振に 似た状態になり、徐々に振幅が蓄積されていく。5乗以上の多項式のレバレッジを上げても、状況は変わりません。

行列はすでに縮退している :) このような場合、正則化を行い、次数を減らすことができる。
 

多項式、ニュートンの二項式、差分、補間といったよくわからない呼び名がついたこの指標は、普通の移動平均と どう違うのですか？より正確には、周期72の単純移動平均から、同じ周期の移動平均へ。

インジケーターは黄色です。

周期72のSMAからのSMAは紫色です。



ファイル:
MaMa.mq4  7 kb
