アレクセイ・パンフィロフ

アイデア募集中です。

提案がないので、たたき台でいきましょう。

基本インジケータとExpert Advisor for MT 5のバージョンを追加しました。

5分足での最適化。

図面はExcelファイルです。

今でもインジケーターのシグナルしか使っていません。

M5で主信号、M1で入力を絞り込むと仮定する。オープニング価格によるM1での最適化。テストフォルダで、「オープン価格」と「すべてのティック」の両方で、（あまり注意深くなく）バリアントを選択しました。根本的な違いはないと思っています。最適化区間の2倍の大きさの区間でテスト。


アレクセイ・パンフィロフ

例えば、価格刻みを新しい情報として利用する方法もあります。ここでは、インクリメントを差分として明示的に読み取っている。

1*y1-1*y2-2*y2+3*y3-1*y4 =0

1*y1-1*y2-3*y2+6*y3-4*y4 + 1*y5 =0

1*y1-1*y2-4*y2+10*y3-10*y4 + 5*y5 -1*y6=0

1*y1-1*y2-5*y2+15*y3-20*y4 + 15*y5 -6*y6 + 1*y7=0

1*y1-1*y2-6*y2+21*y3-35*y4 + 35*y5 -21*y6 + 7*y7 -1*y8=0

...

従来、5乗の多項式で描かれていた線（赤）も（連結点の数から）グラフにしっかり定着していることがわかる。


あたかも、最初の差分（価格増分）の4次の多項式を犠牲にして、5次まで（ポイント数で）増やしたようなものである。

これって、 レギュラー化？


VIKI「二項係数」の写真と見比べてみると、同じであることがわかりました。


これらは、"（1+x）^nの冪級数展開における係数 "です。

"パスカル三角形の行を2^n（行のすべての数の和）で割ると、極限では 正規分布 関数になる傾向があります。"

トピック作成時、主に「数学、...」に興味があると言われていました。だから、書いたんです。VIKIのパスカルの三角形の数学的関係は、かなり詳細に書かれているが、何が必要なのかが明確でない。

 
ウラジミール

もしこれが質問だとしたら、とても修辞的なものに見えますね。))

このような問いに答えるのは簡単ではありません。三角形の性質は、まったく異なる「トピック」に現れます。

統計学のお話がありましたが、運動学の観点からはすでに（添付のリンク先で）スピードアップを図っています。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

微分積分、例

アレクセイパンフィロフ さん 2018.01.10 16:34


はい。

ニュートンの二項式に直接関係する。

等距離の点については、その通りです。

1*Y1-2*Y2+1*Y3=0- 直線の差分方程式。

1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - 2次放物線の差分方程式。

1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+1*Y5=0 - 3次の放物線の差分方程式です。

また、トピックスとも交差します。

https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264

https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .

雑誌「クヴァント」に、私見ではあるが、興味深い記事を添付した。そして、この話題に関するN.B.ヴァシリエフの記事はこれだけではありませんし、もちろんパスカルの三角形の性質がすべて網羅されているわけではありません。(この「モデル」に注目したのはパスカルが最初ではなかったという事実は括弧の外に置いておこう）。

P/S. アーカイブの名前が曲がっていますね。ジャーナルクアンタ.doc.zip

 


 
アレクセイ・パンフィロフ

詳細なご回答をありがとうございました。追加資料はすべて読みました。このような質問は、むしろ、別のスレッドhttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page194#comment_6625488 のあなたの提案に対する反応でした:"この方法で、2次とn次微分とEMAを1次から4次まで使うことは可能ですか".似たような例でプロセスの一般的な図式を作るのも面白いかもしれませんね。"

考慮する差分を徐々に1ずつ増やしていくような一般的な方式にしなくても、パスカルの三角形の性質を分析することで、非常に多くの差分をストレートに求めることができるのです。基準分布」を推定する必要性が生じたのは、私の理解する限り、そのスレッドにおいてであった。何千もの増分をさせるが、「基準」はパスカルの三角形から正規分布を志すと自分の係数の性質に即座に仮定されるのだ。@Alexander_K 2は、少なくともある程度ポアソン分布に近い増分の分布を求めていたのですが、ポアソン分布自体は指数が増えるにつれて正規分布になる傾向があるのだそうです。この係数は、式(1-x)^nをその差分アナログに置き換えることに対応するという観点から見ると...また、「類例における処理」という一般的なスキームを考えることもできます。

しかし、それは全く別のスレッドになるし、その著者は、彼自身の問いかけに対する答えには全く興味がないのだと思う。個人的には、先生のおっしゃる一般的なスキームも気になるところではありますが。

 

P/S. 最新のチャートから判断して、トレードの最適化のタイミングを確認する必要があります。

 

総じて言えば、開店時間に対する「押し売り」は大したことはなかった。

新チャートです。

このグラフはディールクロージングを示しており、15分から15時間までのディール（主に）については、時間によるオープニングの規制は可能でしょうが、「直接」ではないでしょう。クロージングフィルタのかけ方がわからない。

フィルタリングのクロージングの仕方、まだわかりません。

最後のEAで フィルタリングレイヤーを 無効化するオプションを追加しました。

また、取引終了と反対側の取引を2つの異なるティック/バーで行わなければならない（オープニングポイントで最適化した場合）不正確さを修正 しました。

  if(( line1_L0[0] > line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0)  &&  (line1_L1[0] > line2_L1[0]  || L1_1_line_power ==0))
     {
      if(
           (
           (line1_L2[0] > line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
           )
            || Sell_opened
        )  
        {
         // есть ли в данный момент открытая позиция на покупку?
         if(Buy_opened)
           {
//            Alert("Уже есть позиция на покупку!!!");
            return;    // не добавлять к открытой позиции на покупку
           }        
         if(
             Sell_opened && ( line1_L0[0] > line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] > line2_L1[0]  || L1_1_line_power ==0)
              && (line1_L2[0] > line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
           )
            {      LotS = 2*Lot;      }        
            else   LotS = 1*Lot;

レイヤーによるフィルタリングを無効にする場合、レイヤーの1行目の次数を0にする必要があります。2行目の次数も0にすると、1周期あたりの指標を増やすという条件のうち1つが満たされないため、計算が速く なるのでしょうが、いかがでしょうか。

24時間以上の 許容期間を設定することで、開店時間のフィルタリングを解除することができます。

//=====================================================================================
input int      Start_Hour=0;
input int      Period_Hour=25;

input int     EA_Magic       = 12345;    // Magic Number slippage 
input int     EA_Slippage    = 30;       // Slippage from the current price
//=====================================================================================
//--- глобальные переменные
もちろん、テスターEAであっても、TPとSLが正しく動作しないまま放置しておくことはできません。

   if((line1_L0[0] < line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] < line2_L1[0] || L1_1_line_power ==0) && relay >= 0 )
     {
        relay = -1;
     
      if(
          (
          (line1_L2[0] < line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)
          )
           || Buy_opened  
        )
        {
         // есть ли в данный момент открытая позиция на продажу?
         if(Sell_opened )
           {
//            Alert("Уже есть позиция на продажу!!!");
            return;    // Ждем исполнения стоп приказа //не добавлять к открытой позиции на продажу
           }
         if(
             Buy_opened  && (line1_L0[0] < line2_L0[0] || L0_1_line_power ==0) &&  (line1_L1[0] < line2_L1[0] || L1_1_line_power ==0) 
             &&  (line1_L2[0] < line2_L2[0] || L2_1_line_power ==0) && ((New_Time[0]-3600*Start_Hour)%86400 < 3600*Period_Hour)  
           )
            {      LotS = 2*Lot;      }        
            else
                   LotS = 1*Lot;

P/Sです。

説明しますと、以前はTPやSLも機能していましたが、それらでクローズした後、オープンのシグナルは最小期間の層のみで、中間や上部期間はトレンドによる条件付きフィルターがかかっていました。2つ目の選択肢であるスイッチ付きは、下期と中期の主信号を想定し、上期のみトレンドフィルターをかけるもので、より本来の考えに近いものである。

PP/S です

TPとSLの最適化を実行したところ、最初のオプションがより有用だったようです。

