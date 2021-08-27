微分積分、例 - ページ 17 1...101112131415161718192021222324 新しいコメント Aleksey Panfilov 2018.12.09 20:42 #161 Renat Akhtyamov: 私はこの実験に参加する可能性が高いです。外は除雪されていない野原で、ちょっと怖いくらいです。)) 削除済み 2018.12.09 21:04 #162 "勇者の愚行に我々は賛辞を送る勇者の愚行は人生の知恵！ 勇者ファルコンよ。敵との戦いであなたは血を流した... しかし、いつかは来るだろう-そしてあなたの熱い血の滴が、 火花のように人生の暗闇にはじけ、多くの勇敢な 心臓が自由と光への狂った渇望で燃え上がるだろう! 死なせてくれ...!しかし、勇者と強者の歌の中で in spirit あなたは常に生きた手本となるでしょう、 自由への、光への誇り高い呼びかけです! 勇者の狂気に、我々は歌を歌う...！" Aleksey Panfilov 2018.12.09 21:05 #163 Олег avtomat:"勇者の愚かさに我々は賛辞を送る勇者の愚行は人生の知恵！ 勇者ファルコンよ。敵との戦いであなたは血を流した... しかし、時間はある - そしてあなたの熱い血の滴は、 火花のように、人生の暗闇に点滅し、多くの勇敢な 心臓は自由と光のために狂った渇きに火をつけるだろう 死なせてくれ...!しかし、勇者と強者の歌の中で in spirit あなたは常に生きた手本となるでしょう、 自由への、光への誇り高い呼びかけです! 勇者の狂気に、我々は歌を歌う...！"なぜすぐに死んでしまうのか...。))) 削除済み 2018.12.09 21:13 #164 Aleksey Panfilov:なぜすぐに死んでしまうのか...。)))再生 灰の中から不死鳥のごとく... "勇者の狂気 "に賛美を捧げよう"勇者の愚行は人生の知恵である"http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm Aleksey Panfilov 2018.12.11 22:06 #165 Олег avtomat:再生 灰の中から不死鳥のごとく... "勇者の狂気 "に賛美を捧げよう"勇者の狂気は人生の知恵"http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htmありがとうございます。 P/S. "あなたも私をクレイジーと言ったわね "みたいなジョークを言おうと思ったんだけど......。 それから、なぜあなたの狂気に焦点を当てるのかと考えました)。 Aleksey Panfilov 2018.12.11 22:10 #166 正弦波外挿。2次、3次の外挿。メッセージ 32 の MT 5 インジケータのアナログ。 一定に近い2次正弦波、傾斜線に近い3次正弦波。 アキシャル・サイナソイドを追加しました。この方向でフーリエを掘っていけば、便利になるはずです。 放物線に近いので。 P/S.座標を修正しました。 ファイル: 2018_12_11_3PSP72.mq5 11 kb 削除済み 2018.12.12 01:28 #167 Aleksey Panfilov:ありがとうございます。 P/S. "あなたも私をクレイジーと言ったわね "みたいなジョークを言おうと思ったんだけど......。 それから、なぜあなたの狂気に焦点を当てるのかと考えました)。それが普通です。エイから見れば狂気でしかない。 Aleksey Panfilov 2019.03.06 22:58 #168 Aleksey Panfilov:正弦波外挿。2次、3次の外挿。メッセージ 32 の MT 5 インジケータのアナログ。 一定に近い2次正弦波、傾斜線に近い3次正弦波。 アキシャル・サイナソイドを追加しました。この方向でフーリエを掘っていけば、便利になるだろう。 ソースコードライブラリ」にリファインされたインジケータを追加MT5,MT4. PanPrizMA Sin leverage 72 www.mql5.com Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения). С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на... Maxim Kuznetsov 2019.03.06 23:46 #169 Aleksey Panfilov: ソースコードライブラリにリファインされたインジケータを追加しましたmt5,mt4. 青い線は補間ですか？ ノードはどのように選択されたのですか？ または、平均二乗で利用できるものはすべて利用した Aleksey Panfilov 2019.03.07 02:18 #170 Maxim Kuznetsov:青い線は補間を示しているのでしょうか？ ノードはどのように選択されたのでしょうか？ それとも、平均二乗で利用可能なものをすべて取っただけなのでしょうか？赤い太線は、4次放物線との補間により構築されたスライディングラインである。再描画されない（アナログは冒頭から7番目まで解析された）。ノードとは、私の理解が正しければ、以前に描画された4つの値と、次数4の放物線が選択され、その上に5番目の新しい値が描画されることによって新しい価格である。 曲線青線 （再描画していないものは青色直線のトレースと考えられる ）は中心線で、その各点は、青色直線の 各点がすでに正しく外挿された正弦波（グレー）の3点上にプロットされるのと同様に、ある周期の正弦波上にあるという仮定から、広い滑り線上の最後の 3点上にプロットされています。 外挿されたグレーのサインと青い直線のみが再描画されます。 P/Sです。 振動を分離するアイデアを実行すれば、振幅が変化し、反転する（一種の量子化）正弦波に非常に近い線が得られるはずです。 ただ、このような線を調べるには、正弦波による外挿が関係します。 1...101112131415161718192021222324 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はこの実験に参加する可能性が高いです。
外は除雪されていない野原で、ちょっと怖いくらいです。))
"勇者の愚行に我々は賛辞を送る
勇者の愚行は人生の知恵！
勇者ファルコンよ。敵との戦いであなたは血を流した...
しかし、いつかは来るだろう-そしてあなたの熱い血の滴が、
火花のように人生の暗闇にはじけ、多くの勇敢な
心臓が自由と光への狂った渇望で燃え上がるだろう!
死なせてくれ...!しかし、勇者と強者の歌の中で
in spirit あなたは常に生きた手本となるでしょう、
自由への、光への誇り高い呼びかけです!
勇者の狂気に、我々は歌を歌う...！"
なぜすぐに死んでしまうのか...。)))
再生 灰の中から不死鳥のごとく...
"勇者の狂気 "に賛美を捧げようhttp://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
"勇者の愚行は人生の知恵である"
ありがとうございます。
P/S. "あなたも私をクレイジーと言ったわね "みたいなジョークを言おうと思ったんだけど......。
それから、なぜあなたの狂気に焦点を当てるのかと考えました)。
正弦波外挿。2次、3次の外挿。メッセージ 32 の MT 5 インジケータのアナログ。
一定に近い2次正弦波、傾斜線に近い3次正弦波。
アキシャル・サイナソイドを追加しました。この方向でフーリエを掘っていけば、便利になるはずです。
放物線に近いので。
P/S.座標を修正しました。
それが普通です。エイから見れば狂気でしかない。
ソースコードライブラリ」にリファインされたインジケータを追加MT5,MT4.
青い線は補間ですか？ ノードはどのように選択されたのですか？
または、平均二乗で利用できるものはすべて利用した
赤い太線は、4次放物線との補間により構築されたスライディングラインである。再描画されない（アナログは冒頭から7番目まで解析された）。ノードとは、私の理解が正しければ、以前に描画された4つの値と、次数4の放物線が選択され、その上に5番目の新しい値が描画されることによって新しい価格である。
曲線青線 （再描画していないものは青色直線のトレースと考えられる ）は中心線で、その各点は、青色直線の 各点がすでに正しく外挿された正弦波（グレー）の3点上にプロットされるのと同様に、ある周期の正弦波上にあるという仮定から、広い滑り線上の最後の 3点上にプロットされています。
外挿されたグレーのサインと青い直線のみが再描画されます。
P/Sです。
振動を分離するアイデアを実行すれば、振幅が変化し、反転する（一種の量子化）正弦波に非常に近い線が得られるはずです。
ただ、このような線を調べるには、正弦波による外挿が関係します。