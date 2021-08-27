微分積分、例 - ページ 17

Renat Akhtyamov:
私はこの実験に参加する可能性が高いです。

外は除雪されていない野原で、ちょっと怖いくらいです。))

"勇者の愚行に我々は賛辞を送る
勇者の愚行は人生の知恵！
勇者ファルコンよ。敵との戦いであなたは血を流した...
しかし、いつかは来るだろう-そしてあなたの熱い血の滴が、
火花のように人生の暗闇にはじけ、多くの勇敢な
心臓が自由と光への狂った渇望で燃え上がるだろう!
死なせてくれ...!しかし、勇者と強者の歌の中で
in spirit あなたは常に生きた手本となるでしょう、
自由への、光への誇り高い呼びかけです!
勇者の狂気に、我々は歌を歌う...！"



 
Олег avtomat:
なぜすぐに死んでしまうのか...。)))

Aleksey Panfilov:

なぜすぐに死んでしまうのか...。)))

再生 灰の中から不死鳥のごとく...


http://www.stihi-rus.ru/1/gorkiy.htm
 
Олег avtomat:

再生 灰の中から不死鳥のごとく...


ありがとうございます。


P/S. "あなたも私をクレイジーと言ったわね "みたいなジョークを言おうと思ったんだけど......。

それから、なぜあなたの狂気に焦点を当てるのかと考えました)。

 

正弦波外挿。2次、3次の外挿。メッセージ 32 の MT 5 インジケータのアナログ。

一定に近い2次正弦波、傾斜線に近い3次正弦波。

アキシャル・サイナソイドを追加しました。この方向でフーリエを掘っていけば、便利になるはずです。

放物線に近いので。


P/S.座標を修正しました。

ファイル:
2018_12_11_3PSP72.mq5  11 kb
Aleksey Panfilov:

それが普通です。エイから見れば狂気でしかない。

 
Aleksey Panfilov:

正弦波外挿。2次、3次の外挿。メッセージ 32 の MT 5 インジケータのアナログ。

一定に近い2次正弦波、傾斜線に近い3次正弦波。

アキシャル・サイナソイドを追加しました。この方向でフーリエを掘っていけば、便利になるだろう。


ソースコードライブラリ」にリファインされたインジケータを追加MT5,MT4.


Aleksey Panfilov:


ソースコードライブラリにリファインされたインジケータを追加しましたmt5,mt4.


青い線は補間ですか？ ノードはどのように選択されたのですか？

または、平均二乗で利用できるものはすべて利用した

 
Maxim Kuznetsov:

青い線は補間を示しているのでしょうか？ ノードはどのように選択されたのでしょうか？

それとも、平均二乗で利用可能なものをすべて取っただけなのでしょうか？

赤い太線は、4次放物線との補間により構築されたスライディングラインである。再描画されない（アナログは冒頭から7番目まで解析された）。ノードとは、私の理解が正しければ、以前に描画された4つの値と、次数4の放物線が選択され、その上に5番目の新しい値が描画されることによって新しい価格である。

曲線青線 （再描画していないものは青色直線のトレースと考えられる ）は中心線で、その各点は、青色直線の 各点がすでに正しく外挿された正弦波（グレー）の3点上にプロットされるのと同様に、ある周期の正弦波上にあるという仮定から、広い滑り線上の最後の 3点上にプロットされています。

外挿されたグレーのサインと青い直線のみが再描画されます。


P/Sです。

振動を分離するアイデアを実行すれば、振幅が変化し、反転する（一種の量子化）正弦波に非常に近い線が得られるはずです。

ただ、このような線を調べるには、正弦波による外挿が関係します。

1...101112131415161718192021222324
