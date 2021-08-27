微分積分、例 - ページ 9 12345678910111213141516...24 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:09 #81 ニコライ・セムコ いずれにせよ、最後の数本のバーが再描画 されるので、コードの値=0となる。 ノー Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:09 #82 アレクセイ・パンフィロフ4ケタ」に？はい、4で それ以上であれば、信号 Nikolai Semko 2018.02.04 19:18 #83 レナト・アフティアモフ ノー 騙されているか、騙されてるかのどちらかです。あるいは、タイムマシンを発明したのか。では、おめでとうございます。少なくとも次の1本のバーが現在のバーの構築に関与していることが肉眼で確認できる。 Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:22 #84 ニコライ・セムコ 妄想か騙されてるんだろう。あるいは、タイムマシンを発明したのか。では、おめでとうございます。少なくとも次の 1本のバーが現在のバーの構築に関与していることが肉眼で確認できる。諾う 最後の見える小節の 構成で、存在しない次の小節が参加する。 後欠席 私たちが見ている引用の中で欠けているものだと思います。 10分を超えない最後のバーが1つだけ隠されています。 計算を始めたのですが、今のところ計算する頭脳がないんです。 Nikolai Semko 2018.02.04 20:20 #85 レナト・アフティアモフ諾う 次のバーが最後の可視バーの 形成に関与しており、そのバーが存在しない場合 次の小節がない。 私たちが目にする引用は、まさに不足しているものなのではないでしょうか 最後のバーが1つだけ表示され、10分以上続きません。 計算を始めたのですが、今のところ計算する頭脳がないんです。例えば、ここに再描画可能なフーリエ近似があります。 そして、こちらは通常の非描画SMAで周期は4ですが、2だけ左にシフトしています。 これらはすべて玩具であり、自己欺瞞である Renat Akhtyamov 2018.02.04 20:25 #86 ニコライ・セムコここでは、例えば、再描画可能なフーリエ近似式を紹介します。 そして、こちらは通常のSMAで、周期が4、左に2シフトしています。 玩具と自己満足に過ぎない。フーリエ近似は私のよりもさらに急峻です。 そこで何が描き直されているのでしょうか？ Nikolai Semko 2018.02.04 20:37 #87 レナト・アフティアモフフーリエは私のよりもっとカッコイイです。 リドローとは？すべてが再描画される。このインジケータのコードをここにダンプ しました。 アニメーションGIF。 Renat Akhtyamov 2018.02.04 20:44 #88 ニコライ・セムコすべてが再描画される。このインジケータのコードをここにダンプ しました。 アニメーションGIF。楽しくもあり、カッコよくもあり //アニメーションも学ばなければならない 描き直しが大変 計算の起点があるタイムスタンプに連動している場合はどうでしょうか？ Nikolai Semko 2018.02.04 21:48 #89 レナト・アフティアモフ描き直しが大変 計算の起点が、あるタイムスタンプに付いている場合はどうでしょうか？ このような形のフーリエ外挿は、役に立たないオモチャです。もしかしたら、この形でRSIに役立つかもしれません。 Aleksey Panfilov 2018.02.06 07:24 #90 ダイナミクスを見るために M15に同じエキスパートがいる。 ファイル: 2018_02_04.zip 432 kb 12345678910111213141516...24 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いずれにせよ、最後の数本のバーが再描画 されるので、コードの値=0となる。
4ケタ」に？
はい、4で
それ以上であれば、信号
ノー
妄想か騙されてるんだろう。
諾う
最後の見える小節の 構成で、存在しない次の小節が参加する。
後欠席
私たちが見ている引用の中で欠けているものだと思います。
10分を超えない最後のバーが1つだけ隠されています。計算を始めたのですが、今のところ計算する頭脳がないんです。
諾う
次のバーが最後の可視バーの 形成に関与しており、そのバーが存在しない場合
次の小節がない。
私たちが目にする引用は、まさに不足しているものなのではないでしょうか
最後のバーが1つだけ表示され、10分以上続きません。計算を始めたのですが、今のところ計算する頭脳がないんです。
例えば、ここに再描画可能なフーリエ近似があります。
そして、こちらは通常の非描画SMAで周期は4ですが、2だけ左にシフトしています。
これらはすべて玩具であり、自己欺瞞である
ここでは、例えば、再描画可能なフーリエ近似式を紹介します。
そして、こちらは通常のSMAで、周期が4、左に2シフトしています。
玩具と自己満足に過ぎない。
フーリエ近似は私のよりもさらに急峻です。
そこで何が描き直されているのでしょうか？
フーリエは私のよりもっとカッコイイです。
リドローとは？
すべてが再描画される。このインジケータのコードをここにダンプ しました。
アニメーションGIF。
楽しくもあり、カッコよくもあり
//アニメーションも学ばなければならない
描き直しが大変計算の起点が、あるタイムスタンプに付いている場合はどうでしょうか？
ダイナミクスを見るために
M15に同じエキスパートがいる。