専門家を簡略化しよう。すでに外挿で描かれた線（再描画されない）から値を取ることになります。

各タイムフレームで、ラインを2つの異なる値で右にシフトします。

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

そして、メッセージ112の ように最適化を行います。各トレードをリバーサルで終了させます。マーケットでずっと


ファイル:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
このMAEとMFEの分布に驚いているのは私だけでしょうか？

その結果、どのようなポジションの結果であっても、プラスとマイナス両方の動きが厳密に定義された値で固定されていることがわかりました。

結果印刷にバグがあるのでは？チェックする？

近い将来、自分で確認することができなくなります。しかし、MFEチャートを信じれば、SLなしでTP=2450（5桁）で、多くのポジションを獲得できるかもしれません。

しかし、Expert Advisorは、メッセージ120のように、スイッチと一緒になって いるはずです。

アレクセイ・パンフィロフ

このMAEとMFEの分布に驚いているのは私だけでしょうか？

しかし、MFEチャートを信じるなら、TP=2450（5桁）でSL無しなら、多くのポジションをプラスで取得できる。

確かに、Expert Advisorはメッセージ120に示されるようにスイッチと一緒になって いるはずです。

指定されたTPでExpert Advisorをテストしたところ、約200ポイントの増加で、おそらく選択された2、3の取引だけだと思われます。また、チャート上でトレードを見ることは、そのような明確な分布を意味するものではありません。


したがって、疑問と誤解が残る。おそらく反転アルゴリズム自体がそのような分布を形成しているのだと思いますが、なぜでしょうか？

 

3層、4年、遺伝的アルゴリズム。期待以下だが、まだ捨てない。


ファイル:
短い期間(1ヶ月)では、より魅力的な数字になっています。 ))


まあ、普通のカーワフィッティングですが

マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、普通の カーバフィット ですが

もし、前月に同じセットを使っていたら？

全体としては賛成、この言葉は好きじゃない。)))

異なる指標で2つのEAのドッキングをテストしているときに表示された画像です。

パラメータは8つしかないので、4つに減らしてもそれほど損失はないと思います。方向性の一つとして、最も収益性の高いパラメーターの動態を月別に見るということを「考えた」ことがあります。もしかしたら、いつかこの方向から見ることができるようになるかもしれませんね。

もしかしたら、機械学習のアルゴリズムで、私やコンピューターにあまり負荷をかけずに、ほぼ自動的にこの絵を出すことができるかもしれませんね。)))
アレクセイ・パンフィロフ

概ね同意だが、この言葉は好きではない。)))

異なる指標で2つのEAのドッキングをテストしている最中に現れた画像で、それとともに

パラメータは8つしかないので、4つに減らしても大きな損失はないと思います。方向性の一つとして、最も収益性の高いパラメーターの動態を月別に見るということを「考えた」ことがあります。もしかしたら、いつかこの視点で見ることができるようになるかもしれません。

一括して設定を変更するようなハイパーパラメータが必要だ...。

自分でも時々考えて、何かやってみようと思ったりもします :)

Aleksey Panfilov:
 たぶん、機械学習のアルゴリズムで、私やコンピューターにあまり負荷をかけずに、ほぼ自動的にこの絵を出すことができるのではないでしょうか？)))

ファジーロジックについては、私の記事をご覧ください。

主要なものは2つだけなので、1つに減らしても1ヶ月で同じ絵になるし、それ以上にもなる

 
マキシム・ドミトリエフスキー

一括で設定を変更するようなハイパーパラメーターが必要なのでは...。

自分でも時々考えて、何とかしようと思っているくらいです :)

バランスインジケータの経験があるのですが、ハイパーパラメータの作成に近いのでしょうか？

