微分積分、例 - ページ 13

Aleksey Panfilov 2018.03.04 09:14 #121

専門家を簡略化しよう。すでに外挿で描かれた線（再描画されない）から値を取ることになります。

各タイムフレームで、ラインを2つの異なる値で右にシフトします。

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input int L1_1_line_power =3;
input int L1_1_leverage = 67;
input int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input int L1_2_line1_SHIFT = 30;
Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

そして、メッセージ112の ように最適化を行います。各トレードをリバーサルで終了させます。マーケットでずっと

ファイル:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb

Aleksey Panfilov 2018.03.04 14:59 #122

このMAEとMFEの分布に驚いているのは私だけでしょうか？

その結果、どのようなポジションの結果であっても、プラスとマイナス両方の動きが厳密に定義された値で固定されていることがわかりました。

結果印刷にバグがあるのでは？チェックする？近い将来、自分で確認することができなくなります。しかし、MFEチャートを信じれば、SLなしでTP=2450（5桁）で、多くのポジションを獲得できるかもしれません。

しかし、Expert Advisorは、メッセージ120のように、スイッチと一緒になって いるはずです。

EURUSDの「スイッチあり」、デフォルト値、過去2年分、2月14日まで添付します。

ファイル:
2018_03_01_4P72_EA_TP_SL_Sig.mq5  37 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb

Aleksey Panfilov 2018.03.06 21:11 #123

指定されたTPでExpert Advisorをテストしたところ、約200ポイントの増加で、おそらく選択された2、3の取引だけだと思われます。また、チャート上でトレードを見ることは、そのような明確な分布を意味するものではありません。

したがって、疑問と誤解が残る。おそらく反転アルゴリズム自体がそのような分布を形成しているのだと思いますが、なぜでしょうか？

Aleksey Panfilov 2018.03.13 06:12 #124

3層、4年、遺伝的アルゴリズム。期待以下だが、まだ捨てない。

ファイル:
2018_03_06.zip  824 kb

Aleksey Panfilov 2018.03.17 17:09 #125

短い期間(1ヶ月)では、より魅力的な数字になっています。 ))

削除済み 2018.03.18 10:36 #126

まあ、普通のカーワフィッティングですが

同じセットで前月はどうでしょうか？

Aleksey Panfilov 2018.03.18 10:53 #127

全体としては賛成、この言葉は好きじゃない。)))

異なる指標で2つのEAのドッキングをテストしているときに表示された画像です。

パラメータは8つしかないので、4つに減らしてもそれほど損失はないと思います。方向性の一つとして、最も収益性の高いパラメーターの動態を月別に見るということを「考えた」ことがあります。もしかしたら、いつかこの方向から見ることができるようになるかもしれませんね。

もしかしたら、機械学習のアルゴリズムで、私やコンピューターにあまり負荷をかけずに、ほぼ自動的にこの絵を出すことができるかもしれませんね。)))

削除済み 2018.03.18 11:00 #128

一括して設定を変更するようなハイパーパラメータが必要だ...。

自分でも時々考えて、何かやってみようと思ったりもします :)

削除済み 2018.03.18 11:04 #129

ファジーロジックについては、私の記事をご覧ください。主要なものは2つだけなので、1つに減らしても1ヶ月で同じ絵になるし、それ以上にもなる

Aleksey Panfilov 2018.03.18 11:06 #130

バランスインジケータの経験があるのですが、ハイパーパラメータの作成に近いのでしょうか？
専門家を簡略化しよう。すでに外挿で描かれた線（再描画されない）から値を取ることになります。
各タイムフレームで、ラインを2つの異なる値で右にシフトします。
そして、メッセージ112の ように最適化を行います。各トレードをリバーサルで終了させます。マーケットでずっと
このMAEとMFEの分布に驚いているのは私だけでしょうか？
その結果、どのようなポジションの結果であっても、プラスとマイナス両方の動きが厳密に定義された値で固定されていることがわかりました。
結果印刷にバグがあるのでは？チェックする？
近い将来、自分で確認することができなくなります。しかし、MFEチャートを信じれば、SLなしでTP=2450（5桁）で、多くのポジションを獲得できるかもしれません。
しかし、Expert Advisorは、メッセージ120のように、スイッチと一緒になって いるはずです。
EURUSDの「スイッチあり」、デフォルト値、過去2年分、2月14日まで添付します。
指定されたTPでExpert Advisorをテストしたところ、約200ポイントの増加で、おそらく選択された2、3の取引だけだと思われます。また、チャート上でトレードを見ることは、そのような明確な分布を意味するものではありません。
したがって、疑問と誤解が残る。おそらく反転アルゴリズム自体がそのような分布を形成しているのだと思いますが、なぜでしょうか？
3層、4年、遺伝的アルゴリズム。期待以下だが、まだ捨てない。
短い期間(1ヶ月)では、より魅力的な数字になっています。 ))
同じセットで前月はどうでしょうか？
全体としては賛成、この言葉は好きじゃない。)))
異なる指標で2つのEAのドッキングをテストしているときに表示された画像です。
パラメータは8つしかないので、4つに減らしてもそれほど損失はないと思います。方向性の一つとして、最も収益性の高いパラメーターの動態を月別に見るということを「考えた」ことがあります。もしかしたら、いつかこの方向から見ることができるようになるかもしれませんね。もしかしたら、機械学習のアルゴリズムで、私やコンピューターにあまり負荷をかけずに、ほぼ自動的にこの絵を出すことができるかもしれませんね。)))
パラメータは8つしかないので、4つに減らしても大きな損失はないと思います。方向性の一つとして、最も収益性の高いパラメーターの動態を月別に見るということを「考えた」ことがあります。もしかしたら、いつかこの視点で見ることができるようになるかもしれません。
一括して設定を変更するようなハイパーパラメータが必要だ...。
自分でも時々考えて、何かやってみようと思ったりもします :)
ファジーロジックについては、私の記事をご覧ください。
主要なものは2つだけなので、1つに減らしても1ヶ月で同じ絵になるし、それ以上にもなる
バランスインジケータの経験があるのですが、ハイパーパラメータの作成に近いのでしょうか？