アレクセイ・パンフィロフ

このスレッドのメッセージ57にあるインジケータNikolai SemkoBanzai.mq 4の最適化

M15でも同様です。

バランスも正弦波となる

波の周期を長くしたいのですが・・・。

 
レナト・アフティアモフ
おっしゃることがよくわからないのですが。説明していただけるとありがたいです。

M15で平均化レバレッジを2倍にすれば、M30と同様の結果が得られる可能性が高い。

 
アレクセイ・パンフィロフ

画面上では、バランスが正弦波であることがはっきりとわかる

インジケータは正弦波で、そのパラメータの1つは、私が理解しているように、波の周期です。

この期間を長くすると、残高はどうなるのでしょうか？

と、まさにそこでバランスが崩れるので、波の負の半周期の信号を考慮する必要があるのでしょうか？


 
レナト・アフティアモフ

いい質問ですね、ありがとうございます。

リズミカルさを生み出すインジケーターに慣性が働く。))))(ペーソスですみません)

リズム サイン周期のアナログ ）はアームの長さ（MA平均周期のアナログ）で決まる、これは何も目新しいことではありません。

レバレッジ（平均化期間）が一定の場合、値の除去のポイント間の距離によって、ポジションに入る最適な位相と ノイズの大きさを最適化した。

その結果、与えられた位相によって、最終的に正弦波的な性格を持つバランスが得られるのです。

平均化期間を変えれば、リズムが違うだけで似たような絵が得られる可能性が高い。もしかしたら、もっと期待できるリズムもあるかもしれませんが、決定的なものではないと思っています。

また、波の半周期がマイナスの信号を考慮する必要があるかどうか、結局のところ、バランスはそこに落ちるのでしょうか？


すでに、潜在的に実用的なEAを作る場合、フィルタリングはかなり重要だと思います。
 
アレクセイ・パンフィロフ

いいフィルターですね、最終的にはとても興味深いです
 
レナト・アフティアモフ
ありがとうございます。

MT5への乗り換えを考えているのですが（活用してみてください）、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。

アイデア募集中です。

 
アレクセイ・パンフィロフ


教えてください、アラシックインディケーターがある写真にはインジケーターが描き直されているのでしょうか？昔の書き込みを見るとそう思います。

批判するわけではなく、私自身も使っています。ただ、宇宙での位置づけには多少驚きましたが......)

 
ユーリイ・アサウレンコ

はい、ポスト32で バッファが黄色くハイライトされ、そのため定数付近と傾斜線付近の正弦波が再描画されています。

ああ、彼らの立場のどこがすごいんだろう。

しかも、ラ・シヌソイドではありません。:( :):):)

 
アレクセイ・パンフィロフ

描き直せば、すべてがクリアになる。

 

この場合、特に指定がない限り、この時点では

テストと最適化のために、すべてのエキスパートが添付されています。

稼働率や要求されるサービスなど、実際の市場に対して準備されていないのです。

