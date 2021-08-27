微分積分、例 - ページ 11 1...456789101112131415161718...24 新しいコメント Renat Akhtyamov 2018.02.11 18:53 #101 アレクセイ・パンフィロフこのスレッドのメッセージ57にあるインジケータNikolai SemkoBanzai.mq 4の最適化。 M15でも同様です。 バランスも正弦波となる波の周期を長くしたいのですが・・・。 Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:05 #102 レナト・アフティアモフ バランスも正弦波波の周期を長くしたい衝動に駆られる...。おっしゃることがよくわからないのですが。説明していただけるとありがたいです。M15で平均化レバレッジを2倍にすれば、M30と同様の結果が得られる可能性が高い。 Renat Akhtyamov 2018.02.11 19:10 #103 アレクセイ・パンフィロフおっしゃることがよくわからないのですが。説明していただけると幸いです。M15でレバレッジを2倍にすれば、M30での最適化と同じような結果が得られる可能性が高い。画面上では、バランスが正弦波であることがはっきりとわかる インジケータは正弦波で、そのパラメータの1つは、私が理解しているように、波の周期です。 この期間を長くすると、残高はどうなるのでしょうか？ と、まさにそこでバランスが崩れるので、波の負の半周期の信号を考慮する必要があるのでしょうか？ Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:24 #104 レナト・アフティアモフ画面上では、バランスが正弦波になり、これがはっきりと見えます。 インジケータは正弦波で、そのパラメータの1つは、私が理解しているように、波の周期です この期間を長くすると、残高はどうなるのでしょうか？いい質問ですね、ありがとうございます。 リズミカルさを生み出すインジケーターに慣性が働く。))))(ペーソスですみません) リズム（ サイン周期のアナログ ）はアームの長さ（MA平均周期のアナログ）で決まる、これは何も目新しいことではありません。 レバレッジ（平均化期間）が一定の場合、値の除去のポイント間の距離によって、ポジションに入る最適な位相と ノイズの大きさを最適化した。 その結果、与えられた位相によって、最終的に正弦波的な性格を持つバランスが得られるのです。 平均化期間を変えれば、リズムが違うだけで似たような絵が得られる可能性が高い。もしかしたら、もっと期待できるリズムもあるかもしれませんが、決定的なものではないと思っています。 また、波の半周期がマイナスの信号を考慮する必要があるかどうか、結局のところ、バランスはそこに落ちるのでしょうか？ すでに、潜在的に実用的なEAを作る場合、フィルタリングはかなり重要だと思います。 Renat Akhtyamov 2018.02.11 19:27 #105 アレクセイ・パンフィロフいい質問ですね、ありがとうございます。 インジケーターには、リズミカルさを生み出す慣性が働いているのです。))))(ペーソスですみません) リズム（正弦波の周期）はアームの長さ（МА平均周期のアナログ）で決まるので、何も目新しいことはない。 レバレッジ（平均化期間）が一定の場合、ピックポイント間の距離によって、ポジションを入力する最適な位相と ノイズの大きさを最適化しました。 その結果、与えられた位相によって、最終的に正弦波的な性格を持つバランスが得られる。 平均化期間を変えれば、リズムが違うだけで似たような絵が得られる可能性が高い。もしかしたら、もっと期待できるリズムもあるかもしれませんが、決定的なものではないと思っています。 いいフィルターですね、最終的にはとても興味深いです Aleksey Panfilov 2018.02.11 19:44 #106 レナト・アフティアモフ 良いフィルター、非常に興味深い最終バリエーションありがとうございます。 MT5への乗り換えを考えているのですが（活用してみてください）、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。 アイデア募集中です。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 22:08 #107 アレクセイ・パンフィロフ教えてください、アラシックインディケーターがある写真にはインジケーターが描き直されているのでしょうか？昔の書き込みを見るとそう思います。 批判するわけではなく、私自身も使っています。ただ、宇宙での位置づけには多少驚きましたが......) Aleksey Panfilov 2018.02.13 04:26 #108 ユーリイ・アサウレンコ教えてください、アラシックインディケーターがある写真にはインジケーターが描き直されているのでしょうか？昔の書き込みを見るとそう思います。 批判するわけではなく、私自身も使っています。ただ、宇宙での位置づけには やや驚かさ れます）。はい、ポスト32で バッファが黄色くハイライトされ、そのため定数付近と傾斜線付近の正弦波が再描画されています。 ああ、彼らの立場のどこがすごいんだろう。 しかも、ラ・シヌソイドではありません。:( :):):) Yuriy Asaulenko 2018.02.13 14:16 #109 アレクセイ・パンフィロフはい、ポスト32で バッファが黄色くハイライトされ、そのため定数付近と傾斜線付近の正弦波が再描画されています。 そして、彼らの立場のどこが驚くべきことなのか。描き直せば、すべてがクリアになる。 Aleksey Panfilov 2018.02.17 09:19 #110 この場合、特に指定がない限り、この時点では テストと最適化のために、すべてのエキスパートが添付されています。 稼働率や要求されるサービスなど、実際の市場に対して準備されていないのです。 1...456789101112131415161718...24 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このスレッドのメッセージ57にあるインジケータNikolai SemkoBanzai.mq 4の最適化。
M15でも同様です。
波の周期を長くしたいのですが・・・。
バランスも正弦波
M15で平均化レバレッジを2倍にすれば、M30と同様の結果が得られる可能性が高い。
画面上では、バランスが正弦波であることがはっきりとわかる
インジケータは正弦波で、そのパラメータの1つは、私が理解しているように、波の周期です。
この期間を長くすると、残高はどうなるのでしょうか？
と、まさにそこでバランスが崩れるので、波の負の半周期の信号を考慮する必要があるのでしょうか？
いい質問ですね、ありがとうございます。
リズミカルさを生み出すインジケーターに慣性が働く。))))(ペーソスですみません)
リズム（ サイン周期のアナログ ）はアームの長さ（MA平均周期のアナログ）で決まる、これは何も目新しいことではありません。
レバレッジ（平均化期間）が一定の場合、値の除去のポイント間の距離によって、ポジションに入る最適な位相と ノイズの大きさを最適化した。
その結果、与えられた位相によって、最終的に正弦波的な性格を持つバランスが得られるのです。
平均化期間を変えれば、リズムが違うだけで似たような絵が得られる可能性が高い。もしかしたら、もっと期待できるリズムもあるかもしれませんが、決定的なものではないと思っています。
また、波の半周期がマイナスの信号を考慮する必要があるかどうか、結局のところ、バランスはそこに落ちるのでしょうか？
良いフィルター、非常に興味深い最終バリエーション
ありがとうございます。
MT5への乗り換えを考えているのですが（活用してみてください）、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんね。
アイデア募集中です。
批判するわけではなく、私自身も使っています。ただ、宇宙での位置づけには多少驚きましたが......)
はい、ポスト32で バッファが黄色くハイライトされ、そのため定数付近と傾斜線付近の正弦波が再描画されています。
ああ、彼らの立場のどこがすごいんだろう。
しかも、ラ・シヌソイドではありません。:( :):):)
描き直せば、すべてがクリアになる。
この場合、特に指定がない限り、この時点では
テストと最適化のために、すべてのエキスパートが添付されています。
稼働率や要求されるサービスなど、実際の市場に対して準備されていないのです。