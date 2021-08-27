微分積分、例 - ページ 10

アレクセイ・パンフィロフ

ダイナミクスを見るために

M15に同じ専門家がいる。



このサイトのお叱りの言葉「オーバードローズ」を気にしないでください。再描画する指標は少なくともある程度の予測能力を持つが、再描画しない指標は通常、予測能力を全く持たない。予測能力はここで議論する対象ではありません。その本質は、あなたの指標は未来を予測（外挿）するために調整されており、あなたはそこから何かを得ることができるのです。


写真で言えば、私が思うに価値のあるもの

前のグリーンの絵がとても好きです。緑色の三角形は、将来的にEAのパフォーマンスに影響を与えるパラメータに対応する、かなり広いプラットフォームがあることを示しています。しかし、2枚目の写真には、このようなExpert Advisorの非常に貴重な特性が示されていません。

 

M5で同じ専門家。物語の長さは約半分です。


サンサニッチ・フォメンコ

写真で言えば、私が思うに価値のあるもの

ありがとうございます。

私も同感です。 M30と M5では 、インジケータは価格変動とよりよく同期しているようです。

そしてもちろん、それはまだ推定であり、非常に "ラフ "なアプローチです。

 

添付の指標で黄色くハイライトされている 資源節約条件はゼロに することで、チャート全体に非描画線が表示されるようになっていることを指摘しておきたいと思います。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}
      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage];

テストでは、私の理解では、テスターが最後に描いたものがゼロバーとなります。そうすると、最適化の際に、完全に計算されたバーの数を最後の1本に制限するのが合理的です。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}
      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage];

あるいは最後の一枚を一定数。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;
      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1000) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}
      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage];

しかし、この場合、チャート全体の視覚化の際に、インジケータは計算されたものに対応しません。

 

インジケーターに外挿の度合いを選択できるようにしました。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      if(line_power ==1)   {    a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z];  }}}
      if(line_power ==2)   {    a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]  +  1*a5_Buffer[i+3+z];  }}}
      if(line_power ==3)   {    a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}}
      if(line_power ==4)   {    a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  5*a5_Buffer[i+1+z]  - 10*a5_Buffer[i+2+z]  +  10*a5_Buffer[i+3+z] - 5*a5_Buffer[i+4+z]  +  1*a5_Buffer[i+5+z];  }}}

      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage];

そして、それに応じてExpert Advisorでも。

 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2",line_1_power, leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2",line_2_power, leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2",line_1_power, leverage_1,300,3,1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_08_EMA_Polynom_s4_s1_4_p72_v.2",line_2_power, leverage_2,300,3,1);
 

4次多項式で外挿されたライン（外挿のレバレッジは72、これはバーの始値）、3次多項式で外挿されたラインを交差させるための最適化。


スレッドを見ていたら、64投稿の コメントが無残に死んでいることに気がつきました。))

モデレーターの皆様、適切な文脈で元の場所に、復元することは可能でしょうか？ または、私が編集できるように開いてください。(以下、コメントそのもの)

アレクセイ・パンフィロフ

はい。

ニュートンの二項式に直接関係する。パスカルの三角形も 2018.01.30追記

等距離の点ではその通りです。

1*Y1-2*Y2+1*Y3=0は 直線の差分方程式である。

1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - 2次放物線差分方程式。

1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+1*Y5=0 - 3次の放物線の差分方程式です。

また、トピックスとも交差します。

https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264

https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .

1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0-4次放物線の差分方程式です。

1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7=0- 5次放物線の差分方程式。

1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8=0-6次放物線の差分方程式。


肩の間隔が1の補間式は、等距離点の方程式から直接導かれる。

3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - 2次の放物線による補間。

4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4+1*Y5- 3次の放物線による内挿。

5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6-4乗の放物線による内挿法。

6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6+1*Y7-5次放物線による補間。

7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8-6次の放物線による内挿法。

コードとして

 
      a1_Buffer[i]=(open[i]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/3;
      a2_Buffer[i]=(open[i]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/4;
      a3_Buffer[i]=(open[i]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/5;
      a4_Buffer[i]=(open[i]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/6;
      a5_Buffer[i]=(open[i]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/7;

図はグラフの冒頭部分を示しています。

2～4乗の多項式で構成された線（灰色、青、緑）が、自信をもってチャート付近に留まっていることがわかる。

5乗と6乗の多項式で作られた線（赤、黄）は、共振や自己発振に 似た状態になり、徐々に振幅が蓄積されていきます。次数5以上の多項式のレバレッジを上げても、状況は変わりません。


ある周期の正弦波の和から なる関数を差分方程式で補間すると、「多項式の次数」を例えば12次まで上げることができる（これは定数の周りに6つの正弦波があるようなものだ）。

しかし、ある定数（2次多項式に相当）の周りにある1つの正弦波の関数を、ある肩と周期の組み合わせで補間することによっても、同様の状況（共振）に遭遇することができます。

多項式とのアナロジーは、必要最小限の点数で描かれる。

このスレッドのメッセージ57に あるインジケータNikolai SemkoBanzai.mq 4の最適化。

同じExpert Advisorでも、最適化できるパラメータは、ラインの右シフトです。

 ma_1=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_1, 0,leverage_1);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_2, 0,leverage_2);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_1, 0,leverage_1+1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"Banzai",leverage_2, 0,leverage_2+1);

結果


このスレッドのメッセージ57にあるインジケータNikolai SemkoBanzai.mq 4の最適化

M15でも同様です。


ほとんどの最適化グラフでは、「逆」 信号（赤線）の境界が明確に示されており、その結果、結果のある種の「ミラーリング」（黄色い線で強調された例）が見られます。


