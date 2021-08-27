微分積分、例 - ページ 23

新しいコメント
 
Aleksey Panfilov:

実装 :-? 純粋な数学の粒子?

ふざけんなよ（笑））。

となると、位相計算がどう関係するのか？
 
Renat Akhtyamov:

実装はあるのか？

スクリーンショットなど？

魚が全然いないんですよ。
 
Renat Akhtyamov:
となると、位相計算がどう関係するのか？

https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
Nikolai Semko:
魚が全然いないんですよ。

)))

メッセージを拝見して嬉しく思います。)

 
Aleksey Panfilov:

)))

メッセージを拝見して嬉しく思います。)

お互い様だ、アレクセイ。
このスレで何かに引っかかってるんだろ。固定期間データを馬鹿にするのは無駄なことだ。次のステップとして、動的な周期で実験を始めるのが正しいのですが、そうすると必然的に、この同じ周期をどんな法則で変化させるかという問題に行き着きます。
 
Nikolai Semko:
お互い様だ、アレクセイ。
話題に困ってるんですね。固定期間データを馬鹿にするのは無駄なことだ。次に正しいのは、ダイナミックピリオドで実験を 始めることで、その際、どの法則でピリオドを変えるかという問題にどうしても行き着くことになります。

私もそう思います。

そして、もうひとつ、やや類推しやすいのは、連子／レンジグラフになぞらえて、グラフを正弦波に引き伸ばす方法である。通常、ティック、ポイント、ボリュームのランプアップの「条件付き線形」可変パラメータを使用します。この場合、「条件付きリニア」立ち上がり位相が 使える。そうすれば、周期、ひいてはデルタ位相がどのような法則で変化するかという疑問は消え去るだろう。

 
Nikolai Semko:
固定期間データを馬鹿にするのは無駄なことだ。次に正しいのは、ダイナミックピリオドで実験を始めることで、その際、どの法則でピリオドを変えるかという問題にどうしても行き着くことになります。

全く正しい問題提起です。

正弦波みたいなのがあって...。分析的に導き出したわけではありませんが、1ヵ月後にグラフ化して見ます。

 
Alexander_K:

全く正しい問題提起です。

正弦波のようなものがあって...。分析的にはやっていないが、1ヵ月後にグラフで見てみる。

もちろん、そうです。

ここの間伐材はまさにぴったりで、フラットになったりするんです。

;)

 
Alexander_K:

全く正しい問題提起です。

正弦波のようなものがあって...。分析的にはやっていませんが、1ヵ月後にグラフで見てみます。

天候にも市場にもいたるところに正弦波があり、問題はその方向と時間帯だけである。

 
Volodymyr Zubov:

天候にも市場にもいたるところに正弦波があり、問題はその方向と時間帯だけである。

周期は正弦波のようなものであるべきです。お見せできるのは、1ヵ月後です。

1...161718192021222324
新しいコメント