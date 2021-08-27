微分積分、例 - ページ 21 1...1415161718192021222324 新しいコメント Aleksey Panfilov 2020.07.05 07:30 #201 Aleksey Vyazmikin: 効果を検証する方法、基本戦略はあるのでしょうか？ トピックの一般的な展開：https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118。このスレッドの141番目の投稿 そこでは2値化が行われており、デジタル化によって（適応を）連続的に滑らかにすることができるはずです。 それとは別に、正弦波で伸ばしたグラフがどのように見えるか、等価格、等容量のグラフになぞらえて、これもデジタル化のおかげかなと思っています。) Разностное исчисление, примеры. 2018.08.11www.mql5.com Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде... Aleksey Vyazmikin 2020.07.05 12:24 #202 Aleksey Panfilov:トピックの一般的な展開：https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118。このスレッドの141番目の投稿そこでは2値化が行われており、デジタル化によって（適応を）連続的に滑らかにすることができるはずです。それとは別に、正弦波で伸ばしたグラフがどのように見えるか、等価格、等容量のグラフになぞらえて、これもデジタル化のおかげかなと思っています。) 以前、このインジケーターで作業してみたことがあるのですが、相場にうまく適応していましたね :) デジタル化とはどういうことか？なぜ、まだ実現していないのか？ Aleksey Panfilov 2020.07.05 13:06 #203 Aleksey Vyazmikin:このインジケーターは、以前も使ってみたことがあるようですね。）デジタル化するとはどういうことか？なぜまだできていないのか？ )) 位相の計算は、まさにデジタル化の意味するところです。つまり、線の各点には、それぞれ位相の数値が設定されている。 Aleksey Panfilov 2021.02.26 20:25 #204 すでに以前からこのトピックを推奨。 また、おすすめです。 https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421 スレッドの投稿番号そのものを指摘すると、興ざめするんだよね。 ))) Volodymyr Zubov 2021.02.26 20:34 #205 すべては数学のため、整数を取る Aleksey Panfilov 2021.02.26 20:47 #206 Volodymyr Zubov: すべては数学のため、整数を取る 同じスレッドの、前の記事のやつですね。 https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166 そして、数学については100％同意します。 Volodymyr Zubov 2021.02.26 21:10 #207 Aleksey Panfilov:同じスレッドの、前の記事のやつですね。https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166数学に関しては、100％同意です。 小数点以下がどうのこうのというスレッドが100以上あるわけではなく、アセンブリ言語のCPUで掛け算をしてみてください。ただの足し算なので、Z80であってもCPUは関係ないんですよ。 Aleksey Panfilov 2021.02.26 21:14 #208 Volodymyr Zubov:そうじゃなくて、小数点以下がおかしいってスレが100以上あるけど、アセンブリ言語のプロセで掛け算してみろよ。ただの足し算だから、Z80でもどんなCPUでも関係ないだろ。 正直言って、理解できない。:( 私はアセンブラが得意ではありません。 Volodymyr Zubov 2021.02.26 21:16 #209 Aleksey Panfilov:正直言って、理解できない。:(アセンブラに詳しくないのですが。 掛け算は足し算、引き算は引き算、足し算はマイナス、などなど。 Aleksey Panfilov 2021.02.26 21:21 #210 Volodymyr Zubov:どのプロセスでも、掛け算は足し算で、マイナス（引き算）は足し算のマイナス、といった具合に。 計算式が、かなり、パソコンで使えないということですか？ 1...1415161718192021222324 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
効果を検証する方法、基本戦略はあるのでしょうか？
トピックの一般的な展開：https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118。このスレッドの141番目の投稿
そこでは2値化が行われており、デジタル化によって（適応を）連続的に滑らかにすることができるはずです。
それとは別に、正弦波で伸ばしたグラフがどのように見えるか、等価格、等容量のグラフになぞらえて、これもデジタル化のおかげかなと思っています。)
以前、このインジケーターで作業してみたことがあるのですが、相場にうまく適応していましたね :)
デジタル化とはどういうことか？なぜ、まだ実現していないのか？
位相の計算は、まさにデジタル化の意味するところです。つまり、線の各点には、それぞれ位相の数値が設定されている。
すでに以前からこのトピックを推奨。
また、おすすめです。
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
スレッドの投稿番号そのものを指摘すると、興ざめするんだよね。 )))
すべては数学のため、整数を取る
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
そして、数学については100％同意します。
小数点以下がどうのこうのというスレッドが100以上あるわけではなく、アセンブリ言語のCPUで掛け算をしてみてください。ただの足し算なので、Z80であってもCPUは関係ないんですよ。
そうじゃなくて、小数点以下がおかしいってスレが100以上あるけど、アセンブリ言語のプロセで掛け算してみろよ。ただの足し算だから、Z80でもどんなCPUでも関係ないだろ。
私はアセンブラが得意ではありません。
掛け算は足し算、引き算は引き算、足し算はマイナス、などなど。
どのプロセスでも、掛け算は足し算で、マイナス（引き算）は足し算のマイナス、といった具合に。
計算式が、かなり、パソコンで使えないということですか？