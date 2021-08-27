微分積分、例 - ページ 21

新しいコメント
 
Aleksey Vyazmikin:
効果を検証する方法、基本戦略はあるのでしょうか？

トピックの一般的な展開：https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118。このスレッドの141番目の投稿

そこでは2値化が行われており、デジタル化によって（適応を）連続的に滑らかにすることができるはずです。

それとは別に、正弦波で伸ばしたグラフがどのように見えるか、等価格、等容量のグラフになぞらえて、これもデジタル化のおかげかなと思っています。)

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.08.11
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
Aleksey Panfilov:

トピックの一般的な展開：https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118。このスレッドの141番目の投稿

そこでは2値化が行われており、デジタル化によって（適応を）連続的に滑らかにすることができるはずです。

それとは別に、正弦波で伸ばしたグラフがどのように見えるか、等価格、等容量のグラフになぞらえて、これもデジタル化のおかげかなと思っています。)

以前、このインジケーターで作業してみたことがあるのですが、相場にうまく適応していましたね :)

デジタル化とはどういうことか？なぜ、まだ実現していないのか？

 
Aleksey Vyazmikin:

このインジケーターは、以前も使ってみたことがあるようですね。）

デジタル化するとはどういうことか？なぜまだできていないのか？

))

位相の計算は、まさにデジタル化の意味するところです。つまり、線の各点には、それぞれ位相の数値が設定されている。

 

すでに以前からこのトピックを推奨。

また、おすすめです。

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

スレッドの投稿番号そのものを指摘すると、興ざめするんだよね。 )))

 
すべては数学のため、整数を取る
 
Volodymyr Zubov:
すべては数学のため、整数を取る

同じスレッドの、前の記事のやつですね。

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


そして、数学については100％同意します。

 
Aleksey Panfilov:

同じスレッドの、前の記事のやつですね。

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


数学に関しては、100％同意です。

小数点以下がどうのこうのというスレッドが100以上あるわけではなく、アセンブリ言語のCPUで掛け算をしてみてください。ただの足し算なので、Z80であってもCPUは関係ないんですよ。

 
Volodymyr Zubov:

そうじゃなくて、小数点以下がおかしいってスレが100以上あるけど、アセンブリ言語のプロセで掛け算してみろよ。ただの足し算だから、Z80でもどんなCPUでも関係ないだろ。

正直言って、理解できない。:(

私はアセンブラが得意ではありません。

 
Aleksey Panfilov:

正直言って、理解できない。:(

アセンブラに詳しくないのですが。

掛け算は足し算、引き算は引き算、足し算はマイナス、などなど。

 
Volodymyr Zubov:

どのプロセスでも、掛け算は足し算で、マイナス（引き算）は足し算のマイナス、といった具合に。

計算式が、かなり、パソコンで使えないということですか？

1...1415161718192021222324
新しいコメント