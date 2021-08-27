微分積分、例 - ページ 20 1...131415161718192021222324 新しいコメント Aleksey Panfilov 2020.04.05 17:18 #191 Pan PrizMA CD Phase Sinのレバレッジ72の インジケータをコードベースにしました。 インジケータは正弦波をベースにしているので、外部の「てこ」 パラメータを変更するだけで、左右に移動させることができます。 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 www.mql5.com Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение... Aleksey Panfilov 2020.04.06 10:05 #192 PanPrizMA Sin leverage 72 インジケータのオリジナルラインを表示させるための "松葉杖 "があることを指摘したいと思います。 PanPrizMA Sin leverage 72 www.mql5.com Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения). С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на... Aleksey Panfilov 2020.04.09 07:07 #193 ラインシフトについて、半周期72-73でレバーを割り当てると、ラインが反転する。デフォルトでは、レバー=1です。正弦波の周期は145です。 Aleksey Panfilov 2020.04.09 17:22 #194 MT4用の インジケーターもコードベースにあります：Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72. Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 www.mql5.com Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу. Иногда это может быть полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360... Aleksey Panfilov 2020.06.22 13:51 #195 コードベースのインジケーターに、振幅の計算を追加しました。8本の配列の9番目のオレンジ色の線。 Aleksey Panfilov 2020.06.22 21:18 #196 このスレッドに入れようかと思った。)) トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテスターに関するフォーラムフーリエ変換で未来を予測するドミトリー, 2008.04.25 15:47 ああ、このフーリエは・・・。0thハーモニックは、同じ分解期間（T）の単純平均（SMA）と等しいことをご存知ですか？ トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム フーリエ変換を利用した未来予測 キーパー 2008.04.25 15:58 それだけでは、期待されるペイオフである。 と相関があるようです。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 微分積分、例 アレクセイパンフィロフ 2018.01.31 09:38 SMAのSMAは「直球勝負」だと思いますし、ところでフーリエについて。もしかしたら、もう少し行けるかもしれません。 P/S 2018.02.01 私も違いがあると思います、このラインでBanzai.mq4インジケータを繰り返してみて ください。 SMAは非常に浅いだけのノコギリ波なので、2回目の差を取るときは、インジケーターのノコギリ波を想定しています。 Татьяна 2020.06.28 16:47 #197 Aleksey Panfilov:グラフではこのように表示されます。レバレッジ72の次数4の多項式による青-赤線補間（区間内の点を求める）。細い青線は、レバレッジ78の次数2の多項式による外挿（区間外の点を見つけること）である。赤線は4乗の多項式を構成する線です。再描画され、最後の小節の始点が基準となる。 電話番号を教えてください。数分後に、いくつかの質問をします。 Aleksey Panfilov 2020.07.02 19:35 #198 指標はEqui価格とよりよく同期しています。) Stanislav Korotky氏の専門家によるグラフ : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419 Equal volume and range charts in MetaTrader 5 2018.12.06www.mql5.com In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the... Aleksey Vyazmikin 2020.07.05 01:02 #199 効果を確認する方法、基本戦略はありますか？ sibirqk 2020.07.05 07:10 #200 ある間隔、例えば1000本のバーを取り、その平均値を計算し、それがユーロの1.1123であると仮定するのです。この曲率を、位相、振幅、周波数の3つのパラメータを持つ正弦波として最小二乗法で近似すると、この区間のすべての相場からこの値を引くと、ゼロ付近で振動する曲率が得られる。この正弦波を曲線から引くと、新しい振動残差になり、その上で次の正弦波を調整し、また引く、ということを4〜5回繰り返します。その結果、例えば5つのサイン波ができ、それらをすべて、例えば100本先まで長くし、平均値を加えれば、ほら、100本先までの値動きを予測したような ものになります。実は同じフーリエに他ならず、精度も50/5とほぼ同じです。昔、そんなものを作ったことがあるのですが......意味はないのですが、結構当たり前のことなのです。 1...131415161718192021222324 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pan PrizMA CD Phase Sinのレバレッジ72の インジケータをコードベースにしました。
インジケータは正弦波をベースにしているので、外部の「てこ」 パラメータを変更するだけで、左右に移動させることができます。
PanPrizMA Sin leverage 72 インジケータのオリジナルラインを表示させるための "松葉杖 "があることを指摘したいと思います。
ラインシフトについて、半周期72-73でレバーを割り当てると、ラインが反転する。デフォルトでは、レバー=1です。正弦波の周期は145です。
MT4用の インジケーターもコードベースにあります：Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.
コードベースのインジケーターに、振幅の計算を追加しました。8本の配列の9番目のオレンジ色の線。
このスレッドに入れようかと思った。))
ドミトリー, 2008.04.25 15:47ああ、このフーリエは・・・。0thハーモニックは、同じ分解期間（T）の単純平均（SMA）と等しいことをご存知ですか？
キーパー 2008.04.25 15:58
それだけでは、期待されるペイオフである。
と相関があるようです。
微分積分、例
アレクセイパンフィロフ 2018.01.31 09:38
SMAのSMAは「直球勝負」だと思いますし、ところでフーリエについて。もしかしたら、もう少し行けるかもしれません。
P/S 2018.02.01 私も違いがあると思います、このラインでBanzai.mq4インジケータを繰り返してみて ください。
SMAは非常に浅いだけのノコギリ波なので、2回目の差を取るときは、インジケーターのノコギリ波を想定しています。
グラフではこのように表示されます。
レバレッジ72の次数4の多項式による青-赤線補間（区間内の点を求める）。
細い青線は、レバレッジ78の次数2の多項式による外挿（区間外の点を見つけること）である。
赤線は4乗の多項式を構成する線です。再描画され、最後の小節の始点が基準となる。
指標はEqui価格とよりよく同期しています。)
Stanislav Korotky氏の専門家によるグラフ : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419