微分積分、例 - ページ 20

新しいコメント
 

Pan PrizMA CD Phase Sinのレバレッジ72の インジケータをコードベースにしました。


インジケータは正弦波をベースにしているので、外部の「てこ」 パラメータを変更するだけで、左右に移動させることができます。

Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 

PanPrizMA Sin leverage 72 インジケータのオリジナルラインを表示させるための "松葉杖 "があることを指摘したいと思います。

PanPrizMA Sin leverage 72
PanPrizMA Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 

ラインシフトについて、半周期72-73でレバーを割り当てると、ラインが反転する。デフォルトでは、レバー=1です。正弦波の周期は145です。


 

MT4用の インジケーターもコードベースにあります：Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72.


Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72
  • www.mql5.com
Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 

コードベースのインジケーターに、振幅の計算を追加しました。8本の配列の9番目のオレンジ色の線。


 

このスレッドに入れようかと思った。))

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテスターに関するフォーラム

フーリエ変換で未来を予測する

ドミトリー, 2008.04.25 15:47

ああ、このフーリエは・・・。0thハーモニックは、同じ分解期間（T）の単純平均（SMA）と等しいことをご存知ですか？

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

フーリエ変換を利用した未来予測

キーパー 2008.04.25 15:58

それだけでは、期待されるペイオフである。

と相関があるようです。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

微分積分、例

アレクセイパンフィロフ 2018.01.31 09:38

SMAのSMAは「直球勝負」だと思いますし、ところでフーリエについて。もしかしたら、もう少し行けるかもしれません。

P/S 2018.02.01 私も違いがあると思います、このラインでBanzai.mq4インジケータを繰り返してみて ください。

SMAは非常に浅いだけのノコギリ波なので、2回目の差を取るときは、インジケーターのノコギリ波を想定しています。


 
Aleksey Panfilov:

グラフではこのように表示されます。



レバレッジ72の次数4の多項式による青-赤線補間（区間内の点を求める）。

細い青線は、レバレッジ78の次数2の多項式による外挿（区間外の点を見つけること）である。

赤線は4乗の多項式を構成する線です。再描画され、最後の小節の始点が基準となる。

電話番号を教えてください。
数分後に、いくつかの質問をします。
 

指標はEqui価格とよりよく同期しています。)

Stanislav Korotky氏の専門家によるグラフ : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Equal volume and range charts in MetaTrader 5
Equal volume and range charts in MetaTrader 5
  • 2018.12.06
  • www.mql5.com
In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the...
 
効果を確認する方法、基本戦略はありますか？
 
ある間隔、例えば1000本のバーを取り、その平均値を計算し、それがユーロの1.1123であると仮定するのです。この曲率を、位相、振幅、周波数の3つのパラメータを持つ正弦波として最小二乗法で近似すると、この区間のすべての相場からこの値を引くと、ゼロ付近で振動する曲率が得られる。この正弦波を曲線から引くと、新しい振動残差になり、その上で次の正弦波を調整し、また引く、ということを4〜5回繰り返します。その結果、例えば5つのサイン波ができ、それらをすべて、例えば100本先まで長くし、平均値を加えれば、ほら、100本先までの値動きを予測したような ものになります。実は同じフーリエに他ならず、精度も50/5とほぼ同じです。昔、そんなものを作ったことがあるのですが......意味はないのですが、結構当たり前のことなのです。
1...131415161718192021222324
新しいコメント