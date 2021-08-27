微分積分、例 - ページ 3 12345678910...24 新しいコメント Aleksey Panfilov 2018.01.10 22:53 #21 ニコライ・セムコそういう意味じゃないんです。補間するときは『トレーサー』 であって、全く回帰 しない」とは言っていない。正直、この言葉の意味もよくわからない。すべての種類の補間が再描画可能である（そして、あなたのバージョンも再描画可能である）ことを意味 します。そして、再描画不可は、アニメーションGIFでサポートされている私の言葉より、これらの補間関数のトレース痕に過ぎません。今一度、勉強してみることをお勧めします。これらのGIFでは、トレース痕が青紫の2色の線になっています。しかし、これは補間機能ではない。青色はこの点での補間関数が上向きであることを、紫色は下向きであることを意味する。 多項式の次数＝0の場合、このトレースは単なる移動平均値これらのバッファは再描画されない。1つ目は内挿法、2つ目は外挿法です。コードからわかるように、すべてのバーに1つの値が表示されます。 a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a2_Buffer[i]= 3160*a1_Buffer[i] -6240 *a1_Buffer[i+1 ] + 3081*a1_Buffer[i+2 ]; Maxim Kuznetsov 2018.01.10 23:02 #22 ニコライ・セムコそういう意味じゃないんです。補間するときは『トレーサー』 であって、全く回帰 しない」とは言っていない。正直、この言葉の意味もよくわからない。 すべての種類の補間が再描画可能である（そして、あなたのバージョンも再描画可能である）ことを意味します。そして、再描画不可は、アニメーションGIFでサポートされている私の言葉よりも、これらの補間関数のトレース痕に過ぎません。今一度、勉強してみることをお勧めします。これらのGIFでは、トレース痕が青紫の2色の線になっています。しかし、これは補間機能ではない。青色はこの点での補間関数が上向きであることを、紫色は下向きであることを意味する。 多項式の次数＝0の場合、このトレースは単なる移動平均値 が、動画は何を使ってどのように撮影したのでしょうか？ (というのも、「非アーティスト」にとって、マーケット用のソフトウェアをデザインするのは苦痛でしかないからです :-) 書く方が簡単ですからね ) Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:10 #23 1度目（赤）、2度目（グレー）、3度目（緑）と、さらに再描画可能な工事線を追加しました。 a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800 *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975; a2_Buffer[i]= 2701*a1_Buffer[i] -5328 *a1_Buffer[i+1 ] + 2628 *a1_Buffer[i+2 ]; a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10* a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }} a3_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a3_Buffer[i+0+z]= 4*a3_Buffer[i+1+z] - 6*a3_Buffer[i+2+z] + 4*a3_Buffer[i+3+z] - 1*a3_Buffer[i+4+z] ; }} a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} a6_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 2*a6_Buffer[i+1+z] - 1*a6_Buffer[i+2+z] ; }} //---- SetIndexShift(2,-72); SetIndexShift(5,20); SetIndexShift(4,20); SetIndexShift(0,20); SetIndexShift(1,20);了解です。2次の多項式(灰色)は最後の点で外挿線に接するが、これはその通りである。 ファイル: 2018_01_11_Polynom_s4_s2_p72.mq4 16 kb 削除済み 2018.01.10 23:24 #24 アレクセイ・パンフィロフこのスレッドで、差分計算に関する指標や専門家を、オープンソースコードで集めることを提案します。興味をもってもらえれば、いずれは役に立つものを作ったり、描いたりすることになるでしょう。:)例としてインジケータを わかりやすい形に書き換えてみました。ユリウス暦とグレゴリオ暦を旧正月で比較する。 Aleksey Panfilov 2018.01.10 23:37 #25 ウラジミール・ズボフ ユリウス暦とグレゴリオ暦を旧正月と比較する。面白いですね。なぜ？)))微分積分と差分積分を並列しているのでしょうか？かなり正当化されていると思います。))) 削除済み 2018.01.10 23:43 #26 ユスフホジャ・スルトノフこの処方を試されましたか？Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4この処方で試してみてください。Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 Yousufkhodja Sultonov 2018.01.11 02:21 #27 ペトル・ドロシェンコ この式を使ってみてください。Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7もできますが、、、ポイントは何でしょう？この特殊なアプローチをどのように正当化するのでしょうか？現在行っていることX5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4つまり、最後のバー（X5）の価格の、前の4本のバー（X1、X2、X3、X4）の価格に対する依存性を調べ、a0、a1、a2、a3、a4の比率の変化を見るのである。面白いものが出てきましたので、近々結果を報告します。 Nikolai Semko 2018.01.11 02:24 #28 マキシム・クズネツォフ 映像はどのように撮影したのですか？ (これはいつも苦しい質問です。なぜなら、「非アーティスト」がマーケット用のソフトを作るのはとても苦しいからです :-) 書く方が簡単です )画面からの映像をキャプチャし、Camtasia 9でgifファイルを生成した。youtubeにいろいろな情報がありますね。 Nikolai Semko 2018.01.11 02:49 #29 アレクセイ・パンフィロフこれらのバッファは再描画されない。第一は補間し、第二は外挿する。コードから、各バーに1つの値があることがわかると思います。はい、勘違いしてました。本当に近似値を使っているのかと思っていました。あなたのコードをよく見てみると、近似値ではなく、非常に珍しいとはいえ、単なる些細な平均化であることに気づきました。その後、紫の線と赤い線を72本分左にずらして92本の赤い尾を描き終えると、新しいバーが出るたびに描き直されます。青い線は、紫の線をシフトして形成されています。ちなみに始値より終値を使うのが正しいですクローズに変更すると、92本のバーの赤い尾が1ティックごとにジャンプしていることがすぐにわかります。移動平均を 左にずらしたところで、何の役にも立たないし、実用性もない。それは、美しさ、フィット感、魅力に役立つだけです。近似とスムージングの違いを理解したい。近似する場合、関数（多項式、フーリエ、ベジェ、スプラインなど）の係数はデータの与えられた区間で計算され、これらの係数は通常少なくとも一つのデータ値が変化するとすべて変化するので、関数は観測データの全区間で再描画されます。しかし、平均化の場合は、過去のデータを基にした現在の1点のみを考慮するため、平均化（平滑化）は再描画されず、近似とは異なり常にデータから遅れている。 また、コード上でも次数がないのに、ある程度の次数の多項式とニュートンの二項式がどう関係するのか理解できません。 BobiThec 2018.01.11 10:58 #30 こんにちは、少年たち。 いや、もちろん全部面白いんですけどね。雇用の観点から。 しかし！結果の持ち運びや過去期間の線引きに様々なトリックが？あなたの例では{ (ような)a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer [i+1+z] とTD。} 何につながるんだ？正解!最後のティックで結果を取得し、チャート上だけで使用できるように。まったくもって素晴らしい写真という形で。 12345678910...24 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そういう意味じゃないんです。補間するときは『トレーサー』 であって、全く回帰 しない」とは言っていない。
正直、この言葉の意味もよくわからない。
すべての種類の補間が再描画可能である（そして、あなたのバージョンも再描画可能である）ことを意味 します。そして、再描画不可は、アニメーションGIFでサポートされている私の言葉より、これらの補間関数のトレース痕に過ぎません。今一度、勉強してみることをお勧めします。これらのGIFでは、トレース痕が青紫の2色の線になっています。しかし、これは補間機能ではない。青色はこの点での補間関数が上向きであることを、紫色は下向きであることを意味する。
多項式の次数＝0の場合、このトレースは単なる移動平均値
これらのバッファは再描画されない。1つ目は内挿法、2つ目は外挿法です。コードからわかるように、すべてのバーに1つの値が表示されます。
そういう意味じゃないんです。補間するときは『トレーサー』 であって、全く回帰 しない」とは言っていない。
正直、この言葉の意味もよくわからない。
すべての種類の補間が再描画可能である（そして、あなたのバージョンも再描画可能である）ことを意味します。そして、再描画不可は、アニメーションGIFでサポートされている私の言葉よりも、これらの補間関数のトレース痕に過ぎません。今一度、勉強してみることをお勧めします。これらのGIFでは、トレース痕が青紫の2色の線になっています。しかし、これは補間機能ではない。青色はこの点での補間関数が上向きであることを、紫色は下向きであることを意味する。
多項式の次数＝0の場合、このトレースは単なる移動平均値
(というのも、「非アーティスト」にとって、マーケット用のソフトウェアをデザインするのは苦痛でしかないからです :-) 書く方が簡単ですからね )
1度目（赤）、2度目（グレー）、3度目（緑）と、さらに再描画可能な工事線を追加しました。
了解です。
2次の多項式(灰色)は最後の点で外挿線に接するが、これはその通りである。
このスレッドで、差分計算に関する指標や専門家を、オープンソースコードで集めることを提案します。
興味をもってもらえれば、いずれは役に立つものを作ったり、描いたりすることになるでしょう。:)
例としてインジケータを わかりやすい形に書き換えてみました。
ユリウス暦とグレゴリオ暦を旧正月で比較する。
ユリウス暦とグレゴリオ暦を旧正月と比較する。
面白いですね。なぜ？)))
微分積分と差分積分を並列しているのでしょうか？
かなり正当化されていると思います。)))
この処方を試されましたか？
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
この処方で試してみてください。
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
この式を使ってみてください。
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5
Y = a0 + a1X + a2X^3 + a3X^5 + a4X^7もできますが、、、ポイントは何でしょう？この特殊なアプローチをどのように正当化するのでしょうか？
現在行っていること
X5 = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4
つまり、最後のバー（X5）の価格の、前の4本のバー（X1、X2、X3、X4）の価格に対する依存性を調べ、a0、a1、a2、a3、a4の比率の変化を見るのである。面白いものが出てきましたので、近々結果を報告します。
映像はどのように撮影したのですか？
(これはいつも苦しい質問です。なぜなら、「非アーティスト」がマーケット用のソフトを作るのはとても苦しいからです :-) 書く方が簡単です )
画面からの映像をキャプチャし、Camtasia 9でgifファイルを生成した。youtubeにいろいろな情報がありますね。
これらのバッファは再描画されない。第一は補間し、第二は外挿する。コードから、各バーに1つの値があることがわかると思います。
はい、勘違いしてました。本当に近似値を使っているのかと思っていました。あなたのコードをよく見てみると、近似値ではなく、非常に珍しいとはいえ、単なる些細な平均化であることに気づきました。その後、紫の線と赤い線を72本分左にずらして92本の赤い尾を描き終えると、新しいバーが出るたびに描き直されます。青い線は、紫の線をシフトして形成されています。ちなみに始値より終値を使うのが正しいですクローズに変更すると、92本のバーの赤い尾が1ティックごとにジャンプしていることがすぐにわかります。
移動平均を 左にずらしたところで、何の役にも立たないし、実用性もない。それは、美しさ、フィット感、魅力に役立つだけです。
近似とスムージングの違いを理解したい。近似する場合、関数（多項式、フーリエ、ベジェ、スプラインなど）の係数はデータの与えられた区間で計算され、これらの係数は通常少なくとも一つのデータ値が変化するとすべて変化するので、関数は観測データの全区間で再描画されます。しかし、平均化の場合は、過去のデータを基にした現在の1点のみを考慮するため、平均化（平滑化）は再描画されず、近似とは異なり常にデータから遅れている。
また、コード上でも次数がないのに、ある程度の次数の多項式とニュートンの二項式がどう関係するのか理解できません。
こんにちは、少年たち。
いや、もちろん全部面白いんですけどね。雇用の観点から。 しかし！結果の持ち運びや過去期間の線引きに様々なトリックが？あなたの例では{ (ような)a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer [i+1+z] とTD。} 何につながるんだ？正解!最後のティックで結果を取得し、チャート上だけで使用できるように。まったくもって素晴らしい写真という形で。