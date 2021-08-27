微分積分、例 - ページ 6

レバレッジ72の4次多項式による平均化（4次EMA）、 3放物線による異なるレバレッジへの外挿（3次多項式

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];

第1図はプロット図、第2図では再描画しない 線はすべて最後の値まで描画される。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。


 

レバレッジ72の4次多項式による平均化（4次EMA）、4次多項式を用いた異なるレバレッジへの外挿

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  5*a5_Buffer[i+1+z]  -  10*a5_Buffer[i+2+z]  +  10*a5_Buffer[i+3+z]  - 5*a5_Buffer[i+4+z]  +  1*a5_Buffer[i+5+z];  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
  

第1図はプロット図、第2図では再描画しない 線はすべて最後の値まで描画される。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。


 

アレクセイ、無料でアドバイスとヒントをあげられるよ。

左にずれるというのは、なんというか......。- という、ありがたくない仕事です。あなたのスレを見ている人たちから罵声を浴びるだけでしょう。ちなみに、自分のスレッドで一人で自慢しているのも、その理由の一つです。
しかし、1つの変曲点を持つ周期線を左に半波ずらすには（というより、局所的な最小値と最大値の間に1つの変曲点しかない場合）、実際にずらすことなく、その関数の微分を使うことができるのです。たしかに、実際にシフトしているわけではなく、本質的には関数の導関数は、接線の角度である。buf[i]-buf[i+1] と単純に計算される。

ここでは、例えば、正弦波の1次微分と2次微分を示します。関数自体の変曲点が、その導関数の局所的な最大値、最小値になる。

 
もちろん、微分するごとにサイングラフは1/4周期分、左にずれていきます。

だから、比較するときには、人為的なラインシフトを排除した。このことは、ここ数回の記事の2番目の数字で わかると思います。細いグレーの線以外は、最後のバーに描かれ、再描画されない。また、グラフが左にシフトしているのは、外挿によるものです。

そして、これらのラインは実際にまだ区別することができ、私たちの場合は、プロトタイプに あった最初と2番目の違いを取り除くことができます。:)))

左へのシフトは、工事用ラインを含むすべてのラインを全体像に結びつけ、全体のスキームを見るために使用しました。

 
上のグラフは左にずれてテールが描き直されるため、無視することができる。そして下の方はラグがあり平凡な印象です。この騒ぎは何なんだ？

 
ここでは、このアプローチの可能な実装の一つを紹介します。再描画やシフトはしない。 これはあなたの線の2次微分です。


ファイル:
Banzai.mq4  5 kb
Banzai.mq5  6 kb
 

時には非常に相関性が高く、ラグがない場合もある


 
今日は機嫌がいいんだ。

Alg. on "shift left" (なんというネーミングでしょう :).

1.高速と低速の2つのSMAを取る。

2.半周期左にずらす（各自）。

3.ということに驚いています。

3.0の波形が渦を巻いている。

3.1. 極限直前で速い方が遅い方を上にずらす（もっと早い場合もある）。

3.2. "ペア "クロスオーバー（極値の前で上向き、後で下向き）

4.バーをリアルタイムに戻すが、（n2とは異なり）同じ量だけシフトさせる。一方は0で終わり、もう一方は右に強く出ていく

5.さて、過去の極限と前回のクロスオーバーを見たところで、すでにクロスしているところを見ます。それをもとに、明らかな誤検出を排除して、かなり良いエントリーができるようになりました。

 
もしかしたら、何かあるのかもしれない。しかし、それは左遷のアルゴリズムではなく、右遷のアルゴリズムである。


