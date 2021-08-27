微分積分、例 - ページ 5

アレクセイ・パンフィロフ

フーリエの話ですが、話題が豊富ですね。関心があれば、定期的に触れていきます。

ほとんどの場合、問題文に主な問題が発生します（方法が異なるため）。さて、私の理解するところでは、このインジケータはフーリエ・スペクトルから最も振幅の大きい周波数を選択するものです。

すでに平均化された多項式線にフーリエ 指標をねじ込むという発想がありました。その外挿された読みは、もっとゆっくり変化するのではないでしょうか。


概ね正しい方向で考えているのでしょう。

多項式法とフーリエ法による外挿は、性質が全く異なる。フーリエ外挿は、その周期性（この線は周波数、位相、振幅の異なる正弦波の和）から横ばい相場にしか適用できず、常に戻る傾向がある。

一方、多項式外挿は、その段階的な性質により、下にも上にも「飛ぼう」とし続けるので、逆にトレンドに適しています。
したがって、この2つの方法を組み合わせることは非常に賢明なことです。もちろん、単純な総括では済まされない。でも、どう組み合わせたらいいかは明確に分かっていて、それはパターン認識でやらなければならない。そして、このテーマについて、すでに真剣に取り組んでいることがあるのです。かなり前に、最初の認識アルゴリズムをオープンソース で公開したこともあります。このアルゴリズムは、すべてのTFにおいて線形（次数1の多項式）チャネルを見つける。 私のアルゴリズムの中で最も原始的で遅いものだが、マーケットでもこれ以上のものは見つかっていない（ の自慢です）。

フーリエ外挿は多項式に比べてかなり遅いので、高速化を図りたいところですが、現在の速度でも十分な効果が得られます。

 
エフゲニー・ベリャーエフ

みんなそうしてきたのに...。が書かれた...


一連の比較を始めるにあたり、よく知られていることに立ち返ってみましょう。

 
      a1_Buffer[i] =iMA(NULL,0,145,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,i);// a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i]= ( (open[i] - Znach)  + 72   *a2_Buffer[i+1 ] )/73;
      
      a6_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  2*a6_Buffer[i+1+z] -  1*a6_Buffer[i+2+z]  ;  }}

最初のラインa1_Bufferは始値を基準として、72ステップ左にシフトした145（72*2+1）の周期を持つ古典的EMAとしてプロット されています。写真にあるグレーの幅広の線

2行目のa5_Bufferは1行目の最後の2点を直線で外挿した ものです。写真ではグレーの線が細くなって いますね。

3本目の線a2_Bufferは 1次の差分方程式から直接プロットしたもの。図の青線

1*Y_(-1)-2*Y_0+1*Y_(+1)=0 等間隔の点に対する一次差分方程式です。

2*Y_(-1)-3*Y_0+1*Y_(+2)=0 2区間での肩の1次差分方程式。

72*Y_(-1)-73*Y_0+1*Y_(+72)=0 72区間での肩の1次差分方程式。

これは基本的に1次の アルキメデス・レバー 方程式である。

4行目のa6_Bufferは3行目の最後の2点から直線を使って外挿したものです。 冒頭の点を基準にした図の赤い 線がそれです。

2つの構造が完全に同一であることがわかる。コードの変換と古典的なEMAの公式の差分形式への変換を示すために、例を挙げませんでした。

つまり、確立された用語の中で、ある次数の 多項式、EMAを 使った構成を呼ぶことができることに注意したい。建設されたラインのネーミングの問題が残っているため。)

もちろん、気にならなければですが:))

ファイル:
2018_01_15_EMA_Polynom_s1_s1_p72.mq4  17 kb
 
ニコライ・セムコ

かなり前に、最初の認識アルゴリズムをオープンソース で公開したこともあります。このアルゴリズムは、すべてのTFにおいて線形（次数1の多項式）チャンネルを見つけます。私のアルゴリズムの中で最も原始的で遅いにもかかわらず、私はマーケットでもこれ以上のものを見つけていません 私は自慢して います

私見ですが、かなり妥当だと思います。:))
 

この点については、あらかじめ係数を計算しておく方法（a2_Buffer 青線）と、再描画している線から必要な値を取り出す方法（a6_Buffer 黄線）があり、外挿できることを指摘しておきたいと思います。もちろん、2つ目のバリエーションはリソースを消費しますが。

      a1_Buffer[i] =iMA(NULL,0,145,0,MODE_EMA,PRICE_OPEN,i);// a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i]= 37* a1_Buffer[i] -36 *a1_Buffer[i+1];
      
      a6_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];  


 

今度は2次多項式（2次のEMA）で平均化し、直線を用いて異なるレバレッジに外挿する。

      a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5328*a1_Buffer[i+1 ]-   2628 *a1_Buffer[i+2 ])/2701;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  ;  }}



      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
    

最初の図はプロット方式で、2番目の図では再描画されない すべての線は最後の値まで描かれる。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。



 

2次多項式による平均化（2次EMA）、角放物線（2次多項式）による異なるレバレッジへの外挿。

      a1_Buffer[i]=  ((open[i] - Znach)    +5328*a1_Buffer[i+1 ]-   2628 *a1_Buffer[i+2 ])/2701;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]  +  1*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
  

最初の図はプロット方式で、2番目の図では再描画されない すべての線は最後の値まで描かれる。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。


 

何度かスレッドに目を通したが、何を言っているのか理解できない。

引用は、あらゆる種類の分析曲線、特にこのスレッドにあるもので近似できるランダムな過程である。

しかし、ひとつだけ非常に根本的なことがあります。

これらの解析曲線の係数は定数である、というのは非常に大胆な発想だ。

ランダムな過程を近似しているので、係数も希少な量であり、計算するのではなく、その意味するところをすべて含めて、評価する必要があるのです。例えば、ある係数の値を求め、その値を確認し、その評価を見ると、その係数の値を決定する際の誤差がその値自体の倍数であることが容易にわかるのである。

そして、トラブルはそれだけにとどまりません。誤差は正規分布していれば誤差であり、定常分布していなければ、係数は見えるが、全く存在しない。

そのため、すべてのインジケーターが機能しないことが判明しています。でも、何とも言えない美しさがあるんです。


PS.

過去から未来は流れないという書き込みが上にありました。そこで上記は、この悲しい事実の開示です。

 
サンサニッチ・フォメンコ

何度かスレッドに目を通したが、何を言っているのか理解できない。

引用は、あらゆる種類の分析曲線、特にこのスレッドにあるもので近似できるランダムな過程である。

しかし、ひとつだけ非常に根本的なことがあります。

これらの解析曲線の係数は定数である、というのは非常に大胆な発想である。

ランダムな過程を近似しているので、係数も希少な量であり、計算するのではなく、その意味するところをすべて含めて、評価する必要があるのです。例えば、ある係数の値を求め、その値を確認し、その評価を見ると、その係数の値を決定する際の誤差がその値自体の倍数であることが容易にわかるのである。

そして、トラブルはそれだけにとどまりません。誤差は正規分布していれば誤差であり、定常でない場合は、目には見えるが係数は全く存在しない。

そのため、すべてのインジケーターが機能しないことが判明しています。でも、何とも言えない美しさがあるんです。


PS.

過去から未来は流れないという書き込みが上にありました。そこで上記は、この悲しい事実の開示です。

ご投稿ありがとうございます。

も覚えています。

絶対に重宝すると思います。
 

レバレッジ72の4次多項式による平均化（4次EMA）と、直線を用いた異なるレバレッジへの外挿。

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  2*a5_Buffer[i+1+z]  -  1*a5_Buffer[i+2+z]  +  0*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];

最初の図はプロット方式で、2番目の図では再描画されない すべての線は最後の値まで描かれる。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。


 

レバレッジ72の4次多項式による平均化（4次EMA）、角放物線による異なるレバレッジへの外挿（2次多項式

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1100) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]  +  1*a5_Buffer[i+3+z]  ;  }}


      a2_Buffer[i+20]=a5_Buffer[i+20]; 
      
      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];

第1図はプロット図、第2図では再描画しない 線はすべて最後の値まで描画される。

地下のインジケータは、設定されたラインのオフセットのみが異なる。


