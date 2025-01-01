ドキュメントセクション
Shift

配列内の指定された位置から要素を指定されたオフセットに移動します。

bool  Shift(
  int  pos,      // 位置
  int  shift      // シフト
  ）

パラメータ

pos

[in]  配列での移動した要素の位置

shift

[in]  （正と負の両方）のシフトの値

戻り値

成功の場合は true、要素が移動できなかった場合は false

例:

//--- CArrayLong::Shift(int,int) の例
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayLong *array=new CArrayLong;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 要素をシフトする
  if(!array.Shift(10,-5))
    {
    printf("Shift error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }