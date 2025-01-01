//--- CArrayLong::Update(int,long) の例

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

//--- 要素を更新する

if(!array.Update(0,1000000))

{

printf("Update error");

delete array;

return;

}

//--- 配列を削除する

delete array;

}