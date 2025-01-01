ドキュメントセクション
データ配列をファイルから読み込みます。

virtual bool  Load(
  int  file_handle      // ファイルハンドル
  ）

パラメータ

file_handle

[in]  既に FileOpen(...) で開かれたファイルのハンドル

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false

例:

//--- CArrayLong::Load(int) の例
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int         file_handle;
  CArrayLong *array=new CArrayLong;
  //---
  if(array!=NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ファイルを開く
  file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
  if(file_handle>=0)
    {
    if(!array.Load(file_handle))
       {
        //--- ファイル読み込みエラー
        printf("File load: Error %d!",GetLastError());
        delete array;
        FileClose(file_handle);
        //---
        return;
       }
    FileClose(file_handle);
    }
  //--- 配列要素を使用する
  for(int i=0;i<array.Total();i++)
    {
    printf("Element[%d] = %I64",i,array.At(i));
    }
  delete array;
 }