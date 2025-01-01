ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayLongAssignArray 

AssignArray

別の配列の要素を複製します。

bool  AssignArray(
  const long&  src[]      // ソース配列
  ）

パラメータ

src[]

[in]  複製する配列要素への参照

戻り値

成功の場合は true、要素が複製できなかった場合は false

例:

//--- CArrayLong::AssignArray(const long &[]) の例
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
long src[];
//---
void OnStart()
 {
  CArrayLong *array=new CArrayLong;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 別の配列を割り当てる
  if(!array.AssignArray(src))
    {
    printf("Array assigned error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }