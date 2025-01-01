- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Insert
配列の指定された位置に要素を挿入します。
|
bool Insert(
パラメータ
element
[in] 配列に挿入される要素の値
pos
[in] 配列内の挿入位置
戻り値
成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false
例:
|
//--- CArrayLong::Insert(long,int) の例