GraphPlot
手早く曲線をプロットするための関数。
Y座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
注
Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。
X及びY座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
X及びY座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
X及びY座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CPoint2D点の座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CPoint2D点の座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CPoint2D点の座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CurveFunctionへのポインタを使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CurveFunctionへのポインタを使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
CurveFunctionへのポインタを使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。
|
string GraphPlot(
パラメータ
&x[]
[in] X座標。
&y[]
[in] Y座標。
&x1[]
[in] 1番目の曲線のX座標。
&y1[]
[in] 1番目の曲線のY座標。
&x2[]
[in] 2番目の曲線のX座標。
&y2[]
[in] 2番目の曲線のY座標。
&x3[]
[in] 3番目の曲線のX座標。
&y3[]
[in] 3番目の曲線のY座標。
&points[]
[in] 曲線の点の座標。
&points1[]
[in] 1番目の曲線の点の座標。
&points2[]
[in] 2番目の曲線の点の座標。
&points3[]
[in] 3番目の曲線の点の座標。
function
[in] CurveFunction関数へのポインタ。
function1
[in] 1番目の関数へのポインタ。
function2
[in] 2番目の関数へのポインタ。
function3
[in] 3番目の関数へのポインタ。
from
[in] 1番目のX座標に対応します。
to
[in] 最後のX座標に対応します。
step
[in] X座標を計算するためのパラメータ。
type=CURVE_POINTS
[in] 曲線の種類。
戻り値
グラフィカルリソース名。