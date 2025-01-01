ドキュメントセクション
手早く曲線をプロットするための関数。

Y座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  const double    &y[],                  // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。

X及びY座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  const double    &x[],                  // X座標
  const double    &y[],                  // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

X及びY座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  const double    &x1[],                // X座標
  const double    &y1[],                // Y座標
  const double    &x2[],                // X座標
  const double    &y2[],                // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

 

X及びY座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  const double    &x1[],                // X座標
  const double    &y1[],                // Y座標
  const double    &x2[],                // X座標
  const double    &y2[],                // Y座標
  const double    &x3[],                // X座標
  const double    &y3[],                // Y座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

CPoint2D点の座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。  

string  GraphPlot(
  const CPoint2D  &points[],            // 曲線座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

 

CPoint2D点の座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。  

string  GraphPlot(
  const CPoint2D  &points1[],            // 曲線座標
  const CPoint2D  &points2[],            // 曲線座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

CPoint2D点の座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。  

string  GraphPlot(
  const CPoint2D  &points1[],            // 曲線座標
  const CPoint2D  &points2[],            // 曲線座標
  const CPoint2D  &points3[],            // 曲線座標
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

 

CurveFunctionへのポインタを使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  CurveFunction    function,              // 関数ポインタ
  const double    from,                  // 引数の初期値
  const double    to,                    // 引数の最終値
  const double    step,                  // 引数による増分
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

CurveFunctionへのポインタを使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  CurveFunction    function1,            // 関数ポインタ
  CurveFunction    function2,            // 関数ポインタ
  const double    from,                  // 引数の初期値
  const double    to,                    // 引数の最終値
  const double    step,                  // 引数による増分
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

CurveFunctionへのポインタを使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。

string  GraphPlot(
  CurveFunction    function1,            // 関数ポインタ
  CurveFunction    function2,            // 関数ポインタ
  CurveFunction    function3,            // 関数ポインタ
  const double    from,                  // 引数の初期値
  const double    to,                    // 引数の最終値
  const double    step,                  // 引数による増分
  ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲線の種類
  )

パラメータ

&x[]

[in]  X座標。

&y[]

[in]  Y座標。

&x1[]

[in]  1番目の曲線のX座標。

&y1[]

[in]  1番目の曲線のY座標。

&x2[]

[in]  2番目の曲線のX座標。

&y2[]

[in]  2番目の曲線のY座標。

&x3[]

[in]  3番目の曲線のX座標。

&y3[]

[in]  3番目の曲線のY座標。

&points[]

[in]  曲線の点の座標。

&points1[]

[in]  1番目の曲線の点の座標。

&points2[]

[in]  2番目の曲線の点の座標。

&points3[]

[in]  3番目の曲線の点の座標。

function

[in] CurveFunction関数へのポインタ。

function1

[in] 1番目の関数へのポインタ。

function2

[in] 2番目の関数へのポインタ。

function3

[in] 3番目の関数へのポインタ。

from

[in]  1番目のX座標に対応します。

to

[in]  最後のX座標に対応します。

step

[in]  X座標を計算するためのパラメータ。

type=CURVE_POINTS

[in]  曲線の種類。

戻り値

グラフィカルリソース名。