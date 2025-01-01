GraphPlot

手早く曲線をプロットするための関数。

Y座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

注

Y配列のインデックスがカーブのX座標として使用されます。

X及びY座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

X及びY座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

X及びY座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D点の座標を使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D点の座標を使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CPoint2D点の座標を使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunctionへのポインタを使用して1つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunctionへのポインタを使用して2つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

CurveFunctionへのポインタを使用して3つの曲線をプロットするためのバージョン。

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

)

パラメータ

&x[]

[in] X座標。

&y[]

[in] Y座標。

&x1[]

[in] 1番目の曲線のX座標。

&y1[]

[in] 1番目の曲線のY座標。

&x2[]

[in] 2番目の曲線のX座標。

&y2[]

[in] 2番目の曲線のY座標。

&x3[]

[in] 3番目の曲線のX座標。

&y3[]

[in] 3番目の曲線のY座標。

&points[]

[in] 曲線の点の座標。

&points1[]

[in] 1番目の曲線の点の座標。

&points2[]

[in] 2番目の曲線の点の座標。

&points3[]

[in] 3番目の曲線の点の座標。

function

[in] CurveFunction関数へのポインタ。

function1

[in] 1番目の関数へのポインタ。

function2

[in] 2番目の関数へのポインタ。

function3

[in] 3番目の関数へのポインタ。

from

[in] 1番目のX座標に対応します。

to

[in] 最後のX座標に対応します。

step

[in] X座標を計算するためのパラメータ。

type=CURVE_POINTS

[in] 曲線の種類。

戻り値

グラフィカルリソース名。