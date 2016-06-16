私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
AverageSizeBar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1040
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Igor V. Kim 別名KimIV
この指標は、平滑化方法を変更する可能性のあるテクニカルATRです。
ATRには常にSMAがあり、この指標はSMA、EMA、SMA、WMAのすべての標準的な方法ならびに非標準的な方法を実装します。 また、指標値の水平方向のシフトが提供されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月26日に発表されました(ロシア語）。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法 input int XLength=10; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 平滑化パラメータ input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
使用できる平滑化の手法は次の通りです。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
AverageSizeBar
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/989
ボリンジャーバンドの幅。その適用方法の1つは、FOREXマガジン№123（2006年7月）の47ページに記載されました。TandemInstrument
この指標は、1つのウィンドウ内に2つの銘柄のチャートを表示します。