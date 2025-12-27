Unisciti alla nostra fan page
MediaDimensioneBarra - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Kim Igor V. alias KimIV.
In realtà, questo indicatore è un ATR tecnico con l'unica differenza che in questa versione dell'indicatore è possibile cambiare il metodo di smoothing. Nell'ATR è sempre SMA, ma in questo indicatore è possibile applicare tutti i metodi standard: SMA, EMA, SMMA e LWMA, oltre a quelli non standard. Inoltre, è possibile eseguire uno spostamento orizzontale delle letture dell'indicatore.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 26.05.2007.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Metodo di mediazione input int XLength=10; // Profondità di levigatura input int XPhase=15; // Parametro di attenuazione input int Shift=0; // Spostamento orizzontale dell'indicatore in barre
Elenco completo delle possibili opzioni di mediazione:
- SMA - media mobile semplice;
- EMA - media mobile esponenziale;
- SMMA - media mobile smussata;
- LWMA - media mobile lineare ponderata;
- JJMA - media adattiva JMA;
- JurX - media ultralineare;
- ParMA - media parabolica;
- T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
- VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
- AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.
Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Fig.1 Indicatore AverageSizeBar
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/989
L'indicatore è scritto su richiesta sul forum.
