Autore reale:

Kim Igor V. alias KimIV.

In realtà, questo indicatore è un ATR tecnico con l'unica differenza che in questa versione dell'indicatore è possibile cambiare il metodo di smoothing. Nell'ATR è sempre SMA, ma in questo indicatore è possibile applicare tutti i metodi standard: SMA, EMA, SMMA e LWMA, oltre a quelli non standard. Inoltre, è possibile eseguire uno spostamento orizzontale delle letture dell'indicatore.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 26.05.2007.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Elenco completo delle possibili opzioni di mediazione:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che il parametro Phase ha un significato completamente diverso per i diversi algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per AMA è fissato a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (da copiare nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore AverageSizeBar