실제 저자:
김 이고르 V. 일명 KimIV.
실제로이 지표는이 버전의 지표에서 스무딩 방법을 변경할 수 있다는 유일한 차이점이있는 기술적 인 ATR입니다. ATR에서는 항상 SMA이지만이 표시기에서는 비표준 방법뿐만 아니라 SMA, EMA, SMMA 및 LWMA와 같은 모든 표준 방법을 적용 할 수 있습니다. 또한 표시기 판독값의 수평 이동을 수행할 수 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.05. 26에 게시되었습니다.
지표의 매개변수를 입력합니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 평균화 방법 input int XLength=10; // 스무딩 깊이 input int XPhase=15; // 스무딩 파라미터 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기
가능한 평균화 옵션의 전체 목록입니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 AverageSizeBar 인디케이터
이 지표는 포럼에서 요청에 의해 작성됩니다.
