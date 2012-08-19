CodeBaseРазделы
Индикаторы

AverageSizeBar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV.

По сути этот индикатор представляет собой технический ATR с тем лишь различием, что в данной версии индикатора можно изменять метод сглаживания. В ATR всегда SMA, а в этом индикаторе можно применить как все стандартные методы: SMA, EMA, SMMA и LWMA, так и нестандартные. Кроме того можно выполнять горизонтальный сдвиг показаний индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 26.05.2007.

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input int XLength=10;                    // Глубина сглаживания                   
input int XPhase=15;                     // Параметр сглаживания
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Полный список возможных вариантов усреднения:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор AverageSizeBar

