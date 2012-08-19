Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AverageSizeBar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3098
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV.
По сути этот индикатор представляет собой технический ATR с тем лишь различием, что в данной версии индикатора можно изменять метод сглаживания. В ATR всегда SMA, а в этом индикаторе можно применить как все стандартные методы: SMA, EMA, SMMA и LWMA, так и нестандартные. Кроме того можно выполнять горизонтальный сдвиг показаний индикатора.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован 26.05.2007.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input int XLength=10; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Полный список возможных вариантов усреднения:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор AverageSizeBar
Более чувствительный аналог RSI и Dem. Same RSI and Dem, but more sensitive.i-BB-Width
Индикатор Ширина Полос Боллинджера. Одна из методик его применения описана в журнале FOREX Magazine №123 за июнь 2006 года на странице 47.
Данный скрипт предназначен для переворачивания открытых позиций с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены и объёмом, фиксированным в единицах от переворачиваемой позиции.ClosePosition
Данный скрипт предназначен для закрывания открытых позиций.