Véritable auteur :
Kim Igor V. alias KimIV.
En fait, cet indicateur est un ATR technique avec la seule différence que dans cette version de l'indicateur vous pouvez changer la méthode de lissage. Dans l'ATR, il s'agit toujours de la SMA, mais dans cet indicateur, vous pouvez appliquer toutes les méthodes standard : SMA, EMA, SMMA et LWMA, ainsi que des méthodes non standard. En outre, vous pouvez effectuer un décalage horizontal des lectures de l'indicateur.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié le 26.05.2007.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int XLength=10; // Profondeur de lissage input int XPhase=15; // Paramètre de lissage input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
Liste complète des options de calcul de moyenne possibles :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que le paramètre Phase a une signification totalement différente selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Fig.1 Indicateur AverageSizeBar
