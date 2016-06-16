コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrakeMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
912
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ivan Kornilov

NTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。の使用はパラボリックSARに似ています。

BrakeMA

BrakeMA 

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/986

