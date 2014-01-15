CodeBaseSeções
AverageSizeBar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Igor V. Kim aka KimIV.

Este indicador é a versão do indicador técnico ATR com a possibilidade de escolher seu algoritmo de suavização.

ATR sempre possui o SMA, enquanto que este indicador implemente todos os métodos padrão - SMA, EMA, SMMA e LWMA, bem como os não padrão. Além disso, o deslocamento horizontal dos valores do indicador foi fornecido.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código base em mql4.com em 26.05.2007 (em Russo). 

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador |
//+------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método da média
input int XLength=10;                    // Profundidade de suavização
input int XPhase=15;                     // Parâmetro de suavização
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/989

