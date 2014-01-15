Participe de nossa página de fãs
AverageSizeBar - indicador para MetaTrader 5
- 1557
Autor real:
Igor V. Kim aka KimIV.
Este indicador é a versão do indicador técnico ATR com a possibilidade de escolher seu algoritmo de suavização.
ATR sempre possui o SMA, enquanto que este indicador implemente todos os métodos padrão - SMA, EMA, SMMA e LWMA, bem como os não padrão. Além disso, o deslocamento horizontal dos valores do indicador foi fornecido.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código base em mql4.com em 26.05.2007 (em Russo).
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método da média input int XLength=10; // Profundidade de suavização input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/989
