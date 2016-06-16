無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TandemInstrument - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、ペアトレード手法の可視化（乖離の検索）を実装しています。タンデムエキスパートアドバイザーは同じメソッドを使用しています（https://www.mql5.com/en/code/955）。
図1。GBPUSD上のEURUSDチャートのオーバーレイ。共通なH1時間枠
図1は、指標の適応の一例を示します。ペアが一定の距離で発散し再び収束を開始することが明らかにわかります。次の同様の発散で、上部のペアは売られ下部のペアは買われるべきです。ペアが収束し始めると、両方の取引は決済されなければいけません。取引の1つは損失もって決済され、あと1つはそれを上回る利益をもって決済されます。
上記の実施例では以下のパラメータが使用されました。
図2。例で使われたTandemInstrument指標パラメータ
変更履歴：
2012年9月8日
- 間接的な銘柄の中で可能な「穴」についての指標コードを改善しました。
チャートウィンドウのコメントに（それらがメインシンボルのチャート上に表示される前に、間接的な銘柄のローソク足のサイズが乗算される比率）間接的な銘柄の密度データを追加しました。
