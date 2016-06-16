無料でロボットをダウンロードする方法を見る
チャート上の2銘柄 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、2つ以上の銘柄の状態を同時に分析するために使用することができます。
最初の目に見えるチャートバーが出発点として使用されます。指示関数は、左下隅のチャートボタンを使用して管理されます。入力パラメータは指標の最初の初期化時のみに使用することができます。
- Scale fix - 固定スケール（自動）
- Invert - 銘柄の反転
- Freeze - 現在の状態を保存する（チャートのダブルクリックによっても有効化されます）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/987
