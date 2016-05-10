Wirklicher Autor:

Igor V. Kim alias KimIV.

Der Indikator ist eine Version des ATR mit der Möglichkeit die Glättungsmethode zu ändern.

Der ATR verwendet nur den SMA zur Glättung, während dieser Indikator alle Standardmethoden - SMA, EMA, SMMA und LWMA, sowie Nicht-Standardmethoden anbietet. Dazu ermöglicht er ein horizontales Verschieben der Indikatorwerte.

Der Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 26.05.2007 (in Russisch) veröffentlicht.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Vollständige Liste der möglichen Glättungsmethode:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

AverageSizeBar