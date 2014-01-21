Autor real:

Igor V. Kim aka KimIV.

El indicador es una versión de un ATR técnico con la posibilidad de cambiar el método de suavizado.

El ATR siempre tiene SMA, mientras que este indicador implementa todos los métodos estándar - SMA, EMA, SMMA y LWMA, así como las no estándar. Además, se ha facilitado el desplazamiento horizontal de los valores de los indicadores.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en 26.05.2007 (en Ruso).

Parámetros de entrada del Indicador:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Lista completa de los posibles métodos de suavizado:



SMA - media móvil simple EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil lineal ponderada; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralinear; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el uso del algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el uso del algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que el parámetro de la fase tiene un significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de un cambio de fase variable externa de -100 a +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es un período oscilador CMO y para AMA es un período EMA lenta. En otros algoritmos de estos parámetros no afectan suavizado. Para el período AMA con la EMA rápida es un valor fijo y es igual a 2 por defecto. La relación de elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

AverageSizeBar