Gerçek yazar:

Kim Igor V. aka KimIV.

Aslında, bu gösterge teknik bir ATR'dir ve tek fark, göstergenin bu sürümünde yumuşatma yöntemini değiştirebilmenizdir. ATR'de her zaman SMA'dır, ancak bu göstergede tüm standart yöntemleri uygulayabilirsiniz: SMA, EMA, SMMA ve LWMA'nın yanı sıra standart olmayanlar. Ek olarak, gösterge okumalarında yatay bir kaydırma gerçekleştirebilirsiniz.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 26.05.2007 tarihinde yayınlanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 10 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift= 0 ;

Olası ortalama alma seçeneklerinin tam listesi:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz parametresinin farklı ortalama alma algoritmaları için tamamen farklı bir anlama sahip olduğuna dikkat etmeliyiz. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 AverageSizeBar göstergesi