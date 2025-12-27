Fan sayfamıza katılın
AverageSizeBar - MetaTrader 5 için gösterge
- 20
Yayınlandı:
Gerçek yazar:
Kim Igor V. aka KimIV.
Aslında, bu gösterge teknik bir ATR'dir ve tek fark, göstergenin bu sürümünde yumuşatma yöntemini değiştirebilmenizdir. ATR'de her zaman SMA'dır, ancak bu göstergede tüm standart yöntemleri uygulayabilirsiniz: SMA, EMA, SMMA ve LWMA'nın yanı sıra standart olmayanlar. Ek olarak, gösterge okumalarında yatay bir kaydırma gerçekleştirebilirsiniz.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 26.05.2007 tarihinde yayınlanmıştır.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi input int XLength=10; // Düzeltme derinliği input int XPhase=15; // Yumuşatma parametresi input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
Olası ortalama alma seçeneklerinin tam listesi:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Faz parametresinin farklı ortalama alma algoritmaları için tamamen farklı bir anlama sahip olduğuna dikkat etmeliyiz. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Şekil 1 AverageSizeBar göstergesi
Bu fonksiyon, bir işlem açmanın ana mantığını gerçekleştirir. Sembol bilgilerine ve kullanıcı tarafından sağlanan parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar. Sembol, hacim, emir türü, sapma, yorum, sihirli numara vb. gibi gerekli bilgileri içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlayın. İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırın. SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu: Sembolün doldurma politikasına göre emrin doldurma türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya Geri Dön) belirler. GetMinTradeLevel fonksiyonu: Dondurma seviyesine ve sembol durma seviyesine göre minimum çalışma seviyesini hesaplar. Belirli sınırlar içinde olduğundan emin olmak için minimum seviyeyi ayarlar ve sonucu döndürür.MA Fiyat göstergesi
Gösterge forumda istek üzerine yazılmıştır.
Bu komut dosyası, mevcut fiyattan pip cinsinden sabit Zararı Durdur ve Kâr Al değerleri ve devreden pozisyonun birimleri cinsinden sabit hacim ile açık pozisyonları devretmek için tasarlanmıştır.ClosePosition
Bu komut dosyası açık pozisyonları kapatmak için tasarlanmıştır.