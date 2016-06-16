無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-BB-Width - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2124
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ボリンジャーバンドの幅。その適用方法の1つは、FOREXマガジン№123（2006年7月）の47ページに記載されました。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; // 平滑化の深さ
input double deviation=2.0; // 偏差
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格またはハンドルの種類
input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input uint bands_period=20; // 平滑化の深さ input double deviation=2.0; // 偏差 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格またはハンドルの種類 input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
i-BB-Width
この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月30日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/990
AverageSizeBar
一定期間のローソク足サイズの平均。チャート上の2銘柄
この指標は、基準点を使用してメインチャートの上に2番目のチャートを表示します。
TandemInstrument
この指標は、1つのウィンドウ内に2つの銘柄のチャートを表示します。EA_CCIT3
このエキスパートアドバイザーはCCIT3_SimpleとCCIT3_noReCalcに基づいています。指標のゼロラインの交差は取引活動のために使用されます。