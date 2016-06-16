コードベースセクション
i-BB-Width - MetaTrader 5のためのインディケータ

ボリンジャーバンドの幅。その適用方法の1つは、FOREXマガジン№123（2006年7月）の47ページに記載されました。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; // 平滑化の深さ
input double deviation=2.0; // 偏差
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格またはハンドルの種類
input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト

i-BB-Width

i-BB-Width 

この指標は初めにMQL4で実装され2007年5月30日に公開されました。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/990

