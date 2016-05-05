このインディケータは、Moving Averageと同じように価格が向かう方向性（トレンド）をフィルタリングします。これは、水平線としてMAを表示することで、丸さを検出し、これにより価格の値を値を置き換えます。

計算式は以下の通りです。:



DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)



ただし、N — MAの期間





