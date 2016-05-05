コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Detrended Price Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Collector | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1061
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
DPO.mq4 (1.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、Moving Averageと同じように価格が向かう方向性（トレンド）をフィルタリングします。これは、水平線としてMAを表示することで、丸さを検出し、これにより価格の値を値を置き換えます。

計算式は以下の通りです。:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

ただし、N — MAの期間





MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8338

iAvgVol iAvgVol

平均ボリュームを表示するインディケータです。

iTrend iTrend

インディケータiTrendは、トレンドの始まりと終りを判断します。

CCI Woodies CCI Woodies

2つの異なる時間軸上のCCIインジケータです。

Laguerre Laguerre

インディケータLaguerre