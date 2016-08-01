CodeBaseKategorien
Indikatoren

Detrended Price Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4

940
(6)
DPO.mq4 (1.88 KB)
Der Indikator sieht wie MA aus, weil er die Preisrichtung (den Trend) nach demselben Prinzip filtert. Der Indikator findet die Rundheiten durch das Zeichnen des gleitenden Durchschnitts (MA) in der Form von geraden, horizontalen Linien und dann setzt die Preiswerte dieser Linie entlang entsprechend deren Verhältnis zum MA.

Der Detrended Price Oscillator ist nach folgender Formel kalkuliert:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N),

wo N die MA-Periode ist.





Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8338

