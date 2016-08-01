und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 940
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator sieht wie MA aus, weil er die Preisrichtung (den Trend) nach demselben Prinzip filtert. Der Indikator findet die Rundheiten durch das Zeichnen des gleitenden Durchschnitts (MA) in der Form von geraden, horizontalen Linien und dann setzt die Preiswerte dieser Linie entlang entsprechend deren Verhältnis zum MA.
Der Detrended Price Oscillator ist nach folgender Formel kalkuliert:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N),
wo N die MA-Periode ist.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8338
Indikator von Durchschnittsvolumen.iTrend
Der Indikator iTrend bezeichnet den Beginn und das Ende eines Trends.
Zwei CCI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden in einem Subfenster.Laguerre
Der Indikator Laguerre.