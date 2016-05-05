無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Laguerre - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 970
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータLaguerre
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8341
CCI Woodies
2つの異なる時間軸上のCCIインジケータです。Detrended Price Oscillator
このインディケータは、Moving Averageと同じように価格が向かう方向性（トレンド）をフィルタリングします。