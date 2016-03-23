Смотри, как бесплатно скачать роботов
Detrended Price Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.
The Detrended Price Oscillator рассчитывается по следующей формуле:
DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)
где N - период MA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8338
CCI Woodies
Два индикатора CCI с разными периодами в одном подокне.Laguerre
Индикатор Laguerre.