Индикаторы

Detrended Price Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6602
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Опубликован:
Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.

The Detrended Price Oscillator рассчитывается по следующей формуле:

DPO(i) = Close(i) - SMA(i, N)

где N - период MA.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8338

